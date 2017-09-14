не витримає Україна позаблоковості та повноцінного суверенітету без брюсельського нагляду
поки одні працюють, інші(чапаї) будуть все нових та нових квн-щиків парасюків їм на шию саджати, не рахуючись з наслідками для країни
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 08 жов, 2024 09:58
«Ситуація змінилася». Комбриг 72 ОМБр відповів, чи можливо було втримати Вугледар
Охріменко повідомив, росіяни переважали і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. За його словами, якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь окупантів.
Если на этом участке такая существенная разница в вооружении и технике, то про какие границы 91г.может идти речь. Или народ насмотрелся патриот. мультяшек про мальчиша с его военной тайной. А может этот мальчиш наш ЗЕ с его планом мира -это и есть наверное военная тайна?
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:01
Хто капітулював би? Хто?
Україна не може... От не може капітулювати. Бо влада та частина суспільства бажає воювати. І закон визначає, що треба воювати, захищатися.
Захід капітулювати? Тобто припинити допомогу.
Я вище купу плюшек вказав, які він отримує від самого процесу війни.
Ви чомусь відкидаєте варіант, що іноді)) сам процес важливіше результату. Сам процес має значення.
Війна... Війни... Іноді)) вони виникають не заради результату, а заради наслідків самого процесу війни.
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:08
кстати нет. Я давно говорил что кое кто получает от войны жирные плюшки, чтобы вот так просто ее закончить. Правда имелось в виду Индия с Китаем, но не исключено, что бенефициаров больше. Тогда война ради войны, а не за победу. Но есть нюанс. Если ценой жизней украинцев Запад тоже получает плюшки, это уже не союзничество, а бизнес на крови. То чем занимаются Индия с Китаем.
Пока что конспирология. За Индию/Китай я уверен, за остальных нет.
а воевать вечно может? Если не победа и не капитуляция остается бесконечная война. Успих улыбнулся от счастья. Никто не запрещает части Украины продолжать воевать. Можно даже оформить административно. Мальчики направо/девочки налево.
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:15
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:16
вы же не лад? вам необязательно отвечать на вопросы, которые вам не нравятся. Неответ тоже о многом говорит.
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:20
надо было стоять не против януковича/азирова а против коррупции. Потому что вместо одних коррупционеров пришли другие. Под рашу не лягли, но по остальным пп - проигрыш. Задачи изначально надо правильно формулировать. Я хорошо помню как Турчинов сказал майдан свою задачу выполнил и должен разойтись. Как будто задачей был Турчинов или Порошенко. На последнем этапе подменили цели. И что? лузеры разошлись, ходя одной этой фразы было достаточно для следующего майдана. Но поверили обещаниям, вот вот вступим в ЕС и заживём. Чем это отличается тот выборов януковича? он тоже обещал "покращення все сьогодні"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 10:33, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:21
Одвічного нема нічого.
Очевидно ж, що воюватиме скільки може...
Або влада та частина суспільства змінить свою точку зору.
Або ворог посипиться.
Або партнери передумають.
Або метеоріт впаде.
Або...
До чого тут Успіх? Він щось вирішує в масштабі країни?
Він може вирішити тільки стосовно себе.
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:24
и каждый боец может скопировать это решение. Равно как успих копирует чьё-то. Мы несколько дней назад с вами обсуждали как всё взаимосвязано, а тут уже успих обособленная единица со "своим" решением.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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