RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1027310274102751027610277>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Чисто теоритично фінляндський логічніше.


не витримає Україна позаблоковості та повноцінного суверенітету без брюсельського нагляду
поки одні працюють, інші(чапаї) будуть все нових та нових квн-щиків парасюків їм на шию саджати, не рахуючись з наслідками для країни
fox767676
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 09:58

«Ситуація змінилася». Комбриг 72 ОМБр відповів, чи можливо було втримати Вугледар

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/boji-z ... 56674.html

Охріменко повідомив, росіяни переважали і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. За його словами, якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь окупантів.

Если на этом участке такая существенная разница в вооружении и технике, то про какие границы 91г.может идти речь. Или народ насмотрелся патриот. мультяшек про мальчиша с его военной тайной. А может этот мальчиш наш ЗЕ с его планом мира -это и есть наверное военная тайна? :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8379
З нами з: 13.09.09
Подякував: 113 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:01

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Абсолютно нічого дивного в тому, що сторона може не мати мети перемогти
тогда зачем воевать? капитулировали и всё. Кому нужны эти жертвы, когда нет цели победить и всё идёт к поражению.

Хто капітулював би? Хто?

Україна не може... От не може капітулювати. Бо влада та частина суспільства бажає воювати. І закон визначає, що треба воювати, захищатися.

Захід капітулювати? Тобто припинити допомогу.
Я вище купу плюшек вказав, які він отримує від самого процесу війни.


Ви чомусь відкидаєте варіант, що іноді)) сам процес важливіше результату. Сам процес має значення.
Війна... Війни... Іноді)) вони виникають не заради результату, а заради наслідків самого процесу війни.
detroytred
 
Повідомлень: 30568
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:08

  detroytred написав:Ви чомусь відкидаєте варіант, що іноді)) сам процес важливіше результату. Сам процес має значення.
кстати нет. Я давно говорил что кое кто получает от войны жирные плюшки, чтобы вот так просто ее закончить. Правда имелось в виду Индия с Китаем, но не исключено, что бенефициаров больше. Тогда война ради войны, а не за победу. Но есть нюанс. Если ценой жизней украинцев Запад тоже получает плюшки, это уже не союзничество, а бизнес на крови. То чем занимаются Индия с Китаем.

Пока что конспирология. За Индию/Китай я уверен, за остальных нет.
  detroytred написав:Україна не може... От не може капітулювати. Бо влада та частина суспільства бажає воювати
а воевать вечно может? Если не победа и не капитуляция остается бесконечная война. Успих улыбнулся от счастья. Никто не запрещает части Украины продолжать воевать. Можно даже оформить административно. Мальчики направо/девочки налево.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25244
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:15

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ви дуже різко пропустили кілька градацій з "героїчно вигравати" до "хоче програшу".
хорошо. Чего хочет Запад от этой войны? почётное 2е место? Только реально, без отсылок на пустые обещания их политиков.

По якому колу?
detroytred
 
Повідомлень: 30568
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:16

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ви дуже різко пропустили кілька градацій з "героїчно вигравати" до "хоче програшу".
хорошо. Чего хочет Запад от этой войны? почётное 2е место? Только реально, без отсылок на пустые обещания их политиков.

По якому колу?

вы же не лад? вам необязательно отвечать на вопросы, которые вам не нравятся. Неответ тоже о многом говорит.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25244
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:20

  Mimohod написав:
  Wirująświatła написав:какие майданные ценности? тут 2 дня пишут что оказывается майдан стоял за европейский выбор, я лично слышал "банду геть" и всё такое,

Банда якраз і хотіла лягти під рашу. Тому і геть. Шо не так?
Розвели як лохів? Так. Чи вмперший раз? Ні. Ще буде? Та ще сто разів буде

надо было стоять не против януковича/азирова а против коррупции. Потому что вместо одних коррупционеров пришли другие. Под рашу не лягли, но по остальным пп - проигрыш. Задачи изначально надо правильно формулировать. Я хорошо помню как Турчинов сказал майдан свою задачу выполнил и должен разойтись. Как будто задачей был Турчинов или Порошенко. На последнем этапе подменили цели. И что? лузеры разошлись, ходя одной этой фразы было достаточно для следующего майдана. Но поверили обещаниям, вот вот вступим в ЕС и заживём. Чем это отличается тот выборов януковича? он тоже обещал "покращення все сьогодні"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 10:33, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25244
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:21

  Wirująświatła написав:а воевать вечно может? Если не победа и не капитуляция остается бесконечная война. Успих улыбнулся от счастья. Никто не запрещает части Украины продолжать воевать. Можно даже оформить административно. Мальчики направо/девочки налево.

Одвічного нема нічого.

Очевидно ж, що воюватиме скільки може...
Або влада та частина суспільства змінить свою точку зору.
Або ворог посипиться.
Або партнери передумають.
Або метеоріт впаде.
Або...

До чого тут Успіх? Він щось вирішує в масштабі країни?
Він може вирішити тільки стосовно себе.
detroytred
 
Повідомлень: 30568
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Очевидно ж, що воюватиме скільки може


я б не радив це перевіряти емпіричним шляхом
всяке може бути, як було вже
fox767676
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:24

  detroytred написав:До чого тут Успіх? Він щось вирішує в масштабі країни?
Він може вирішити тільки стосовно себе.
и каждый боец может скопировать это решение. Равно как успих копирует чьё-то. Мы несколько дней назад с вами обсуждали как всё взаимосвязано, а тут уже успих обособленная единица со "своим" решением.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 10:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25244
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1027310274102751027610277>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 70546
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 236942
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 826534
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.