Дискримінація українських чоловіків в обмеженні виїзду за кордон під час воєнного стану: чи є підстави для звернення до Європейського суду з прав людини?

Олександра СТЕШЕНКО

доктор філософії в галузі права КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна),

доктор права Страсбурзького університету (Франція)



При цьому Україна з 1997 року є Високою Договірною Стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі також «Конвенція» «Європейська конвенція з прав людини», «ЄКПЛ»), статтею 14 якої заборонено дискримінацію у забезпеченні користування правами і свободами, визнаними в Конвенції, у тому числі за ознакою статі. Однією з таких свобод є свобода пересування, право на яку гарантовано статтею 2 Протоколу 4 до ЄКПЛ.

Таким чином, обмеження у свободі пересування чоловіків лише тому, що вони є чоловіками, може становити порушення статті 14 ЄКПЛ у поєднанні з статтею 2 Протоколу №4 ЄКПЛ.

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Нещодавно Європейський суд з прав людини комунікував справу Коніченко проти України. Олег Вікторович Коніченко є громадянином України та батьком двох неповнолітніх дітей (дворічного сина та сімнадцятирічної доньки). Після початку повномасштабної російської агресії проти України він тричі безуспішно намагався виїхати з території України за кордон. Заявник скаржився про те, що обмеження на його виїзд за кордон під час війни було порушенням статті 2 Протоколу 4 Європейської конвенції з прав людини («Свобода пересування»), а також про дискримінаційність заборони заборони виїзду за кордон, оскільки такої заборони для жінок не було.

Безумовно, до винесення Європейським судом з прав людини рішення у цій справі ми не можемо визначати наперед замість Суду як саме він її вирішить. Однак варто звернути увагу на ту обставину, що заяву було подано до Суду 4 грудня 2022 року, а комуніковано вже 30 жовтня 2023 року. Зважаючи на надзвичайно високу завантаженість Європейського суду з прав людини, можна сказати точно, що цю справу було комуніковано дуже швидко. Це з високою долею вірогідності може означати, що Суд має намір якнайшвидше вирішити першу таку справу з тим, щоб вплинути на державну політику в Україні і зупинити масові порушення права чоловіків на недискримінацію та свободу пересування.