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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:24
Wirująświatła написав:
вы же не лад? вам необязательно отвечать на вопросы, которые вам не нравятся. Неответ тоже о многом говорит.
Ви ж не ..., вам необов'язково вигадувати або зі стелі визначати чи мені подобається, чи не подобається щось.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:25
Wirująświatła написав: detroytred написав:
До чого тут Успіх? Він щось вирішує в масштабі країни?
Він може вирішити тільки стосовно себе.
и каждый боец может скопировать это решение.
А може і не скопіювати.
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detroytred
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:28
detroytred написав:
А може і не скопіювати.
вы знаете людей готовых воевать пожизненно? какая у них мотивация? тоже война ради войны?
detroytred написав:
вам необов'язково вигадувати або зі стелі
вам можно а мне нельзя?
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:33
до вчорашньої розмови
Дискримінація українських чоловіків в обмеженні виїзду за кордон під час воєнного стану: чи є підстави для звернення до Європейського суду з прав людини?
Олександра СТЕШЕНКО
доктор філософії в галузі права КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна),
доктор права Страсбурзького університету (Франція)
При цьому Україна з 1997 року є Високою Договірною Стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі також «Конвенція» «Європейська конвенція з прав людини», «ЄКПЛ»), статтею 14 якої заборонено дискримінацію у забезпеченні користування правами і свободами, визнаними в Конвенції, у тому числі за ознакою статі. Однією з таких свобод є свобода пересування, право на яку гарантовано статтею 2 Протоколу 4 до ЄКПЛ.
Таким чином, обмеження у свободі пересування чоловіків лише тому, що вони є чоловіками, може становити порушення статті 14 ЄКПЛ у поєднанні з статтею 2 Протоколу №4 ЄКПЛ.
.....
Нещодавно Європейський суд з прав людини комунікував справу Коніченко проти України. Олег Вікторович Коніченко є громадянином України та батьком двох неповнолітніх дітей (дворічного сина та сімнадцятирічної доньки). Після початку повномасштабної російської агресії проти України він тричі безуспішно намагався виїхати з території України за кордон. Заявник скаржився про те, що обмеження на його виїзд за кордон під час війни було порушенням статті 2 Протоколу 4 Європейської конвенції з прав людини («Свобода пересування»), а також про дискримінаційність заборони заборони виїзду за кордон, оскільки такої заборони для жінок не було.
Безумовно, до винесення Європейським судом з прав людини рішення у цій справі ми не можемо визначати наперед замість Суду як саме він її вирішить. Однак варто звернути увагу на ту обставину, що заяву було подано до Суду 4 грудня 2022 року, а комуніковано вже 30 жовтня 2023 року. Зважаючи на надзвичайно високу завантаженість Європейського суду з прав людини, можна сказати точно, що цю справу було комуніковано дуже швидко. Це з високою долею вірогідності може означати, що Суд має намір якнайшвидше вирішити першу таку справу з тим, щоб вплинути на державну політику в Україні і зупинити масові порушення права чоловіків на недискримінацію та свободу пересування.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:35
Wirująświatła написав:
надо было стоять не против януковича/азирова а против коррупции.
Я и стоял против коррупции. В надежде что придут европейские бюрократы и придушат нашу византию. Византийскую коррупцию, когда чиновник напрямую кормится с должности, берет доплату за исполнение своих обязанностей, победить изнутри не возможно. Такой тип коррупции устраивает как берущего так и дающего. Увы, но это следствие аграрной экономики короткого цикла производства, поэтому победить его можно только системно выводя страну на промышленную экономику, где срок инвестиций и цикла производства велики.
Но европе это оказалось не нужным.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:36
Wirująświatła написав: detroytred написав:
А може і не скопіювати.
вы знаете людей готовых воевать пожизненно? какая у них мотивация? тоже война ради войны?
По якому колу?
Я тут відосів та інтерв'ю скільки викладав про саме отаких? Купу.
Де піплу прямим текстом -- про аля шлях самурая. Що нема мети, є тільки шлях.
І цей шлях для України та українців -- битися з одвічним ворогом. Всім битися. І малим, і старим, і жінкам...
А успіхів отакі самураї і вмотивують...
Вас же тут намагаються вмотивувати ряд форумчан)))
На боротьбу.
Інструментів є багато.
До поки битися? Запитайте в них.
Офіційно поки: до останньої верби або до покращення позицій для перемовин.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:38
Wirująświatła написав:
вам можно а мне нельзя?
І де я вигадував про те, що вам подобається?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:47
Игорь Алексеевич написав:
А может этот мальчиш наш ЗЕ с его планом мира -это и есть наверное военная тайна?
Поки план не погодять з москвою нам його не покажуть. Упирь же хоче всю теріторію областей, наш скоріше згоден на лінію зіткнення та якусь буферну зону. Хоча про НАТО для залишків теріторій України то скоріше брехня. Якщо вірити коню лаврову, то у Стамбулі расія погоджувалась щоб для України було щось "аналогічне 5 статті НАТО" Але "партнери" відмовилися під приводом "а що буде якщо расія порушить домовленості". Тобто тоді вони воювати з расією не хотіли. Навряд зараз щось змінилося.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:50
d44 написав:
у Стамбулі расія погоджувалась щоб для України було щось "аналогічне 5 статті НАТО" Але "партнери" відмовилися під приводом "а що буде якщо расія порушить домовленості".
розвели як котят... війна бо ми хотіли в ЄС та НАТО. В результаті в ЄС нам в цьому столітті ще рано, а в НАТО нас брати бояться
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:50
lapay написав: Banderlog написав:
а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?
Кашу заварили ті, хто голосував за Яника. Який результат повинен бути, якщо голосувати за бандита чи некомпетннтного клоуна?
Крім того, в Україні є свої особливості - вихідці з умовного Заходу спокійно віддають булаву, а з умовного Сходу виносять з троном.
Вірогідність, що Зе винесуть, доволі висока, але вже після скасування ВС, якщь буде мухлювати на виборах чи душити опозицію, як зараз.
Вот придумывать
такие обобщения не надо.
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