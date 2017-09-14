RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10274102751027610277>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:24

  Wirująświatła написав:вы же не лад? вам необязательно отвечать на вопросы, которые вам не нравятся. Неответ тоже о многом говорит.

Ви ж не ..., вам необов'язково вигадувати або зі стелі визначати чи мені подобається, чи не подобається щось.
detroytred
 
Повідомлень: 30568
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:25

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:До чого тут Успіх? Він щось вирішує в масштабі країни?
Він може вирішити тільки стосовно себе.
и каждый боец может скопировать это решение.

А може і не скопіювати.
detroytred
 
Повідомлень: 30568
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:28

  detroytred написав:А може і не скопіювати.
вы знаете людей готовых воевать пожизненно? какая у них мотивация? тоже война ради войны?
  detroytred написав:вам необов'язково вигадувати або зі стелі
вам можно а мне нельзя?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25244
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:33

до вчорашньої розмови
Дискримінація українських чоловіків в обмеженні виїзду за кордон під час воєнного стану: чи є підстави для звернення до Європейського суду з прав людини?
Олександра СТЕШЕНКО
доктор філософії в галузі права КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна),
доктор права Страсбурзького університету (Франція)

При цьому Україна з 1997 року є Високою Договірною Стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі також «Конвенція» «Європейська конвенція з прав людини», «ЄКПЛ»), статтею 14 якої заборонено дискримінацію у забезпеченні користування правами і свободами, визнаними в Конвенції, у тому числі за ознакою статі. Однією з таких свобод є свобода пересування, право на яку гарантовано статтею 2 Протоколу 4 до ЄКПЛ.
Таким чином, обмеження у свободі пересування чоловіків лише тому, що вони є чоловіками, може становити порушення статті 14 ЄКПЛ у поєднанні з статтею 2 Протоколу №4 ЄКПЛ.
.....
Нещодавно Європейський суд з прав людини комунікував справу Коніченко проти України. Олег Вікторович Коніченко є громадянином України та батьком двох неповнолітніх дітей (дворічного сина та сімнадцятирічної доньки). Після початку повномасштабної російської агресії проти України він тричі безуспішно намагався виїхати з території України за кордон. Заявник скаржився про те, що обмеження на його виїзд за кордон під час війни було порушенням статті 2 Протоколу 4 Європейської конвенції з прав людини («Свобода пересування»), а також про дискримінаційність заборони заборони виїзду за кордон, оскільки такої заборони для жінок не було.
Безумовно, до винесення Європейським судом з прав людини рішення у цій справі ми не можемо визначати наперед замість Суду як саме він її вирішить. Однак варто звернути увагу на ту обставину, що заяву було подано до Суду 4 грудня 2022 року, а комуніковано вже 30 жовтня 2023 року. Зважаючи на надзвичайно високу завантаженість Європейського суду з прав людини, можна сказати точно, що цю справу було комуніковано дуже швидко. Це з високою долею вірогідності може означати, що Суд має намір якнайшвидше вирішити першу таку справу з тим, щоб вплинути на державну політику в Україні і зупинити масові порушення права чоловіків на недискримінацію та свободу пересування.


Letusrock
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:надо было стоять не против януковича/азирова а против коррупции.

Я и стоял против коррупции. В надежде что придут европейские бюрократы и придушат нашу византию. Византийскую коррупцию, когда чиновник напрямую кормится с должности, берет доплату за исполнение своих обязанностей, победить изнутри не возможно. Такой тип коррупции устраивает как берущего так и дающего. Увы, но это следствие аграрной экономики короткого цикла производства, поэтому победить его можно только системно выводя страну на промышленную экономику, где срок инвестиций и цикла производства велики.
Но европе это оказалось не нужным.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 376
З нами з: 13.10.08
Подякував: 446 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:36

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:А може і не скопіювати.
вы знаете людей готовых воевать пожизненно? какая у них мотивация? тоже война ради войны?

По якому колу?

Я тут відосів та інтерв'ю скільки викладав про саме отаких? Купу.
Де піплу прямим текстом -- про аля шлях самурая. Що нема мети, є тільки шлях.
І цей шлях для України та українців -- битися з одвічним ворогом. Всім битися. І малим, і старим, і жінкам...
А успіхів отакі самураї і вмотивують...

Вас же тут намагаються вмотивувати ряд форумчан)))
На боротьбу.
Інструментів є багато.

До поки битися? Запитайте в них.
Офіційно поки: до останньої верби або до покращення позицій для перемовин.
detroytred
 
Повідомлень: 30568
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:38

  Wirująświatła написав:вам можно а мне нельзя?

І де я вигадував про те, що вам подобається?
detroytred
 
Повідомлень: 30568
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:А может этот мальчиш наш ЗЕ с его планом мира -это и есть наверное военная тайна?
Поки план не погодять з москвою нам його не покажуть. Упирь же хоче всю теріторію областей, наш скоріше згоден на лінію зіткнення та якусь буферну зону. Хоча про НАТО для залишків теріторій України то скоріше брехня. Якщо вірити коню лаврову, то у Стамбулі расія погоджувалась щоб для України було щось "аналогічне 5 статті НАТО" Але "партнери" відмовилися під приводом "а що буде якщо расія порушить домовленості". Тобто тоді вони воювати з расією не хотіли. Навряд зараз щось змінилося.
d44
 
Повідомлень: 470
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:у Стамбулі расія погоджувалась щоб для України було щось "аналогічне 5 статті НАТО" Але "партнери" відмовилися під приводом "а що буде якщо расія порушить домовленості".

розвели як котят... війна бо ми хотіли в ЄС та НАТО. В результаті в ЄС нам в цьому столітті ще рано, а в НАТО нас брати бояться
Letusrock
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:50

  lapay написав:
  Banderlog написав:а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?

Кашу заварили ті, хто голосував за Яника. Який результат повинен бути, якщо голосувати за бандита чи некомпетннтного клоуна?
Крім того, в Україні є свої особливості - вихідці з умовного Заходу спокійно віддають булаву, а з умовного Сходу виносять з троном. Вірогідність, що Зе винесуть, доволі висока, але вже після скасування ВС, якщь буде мухлювати на виборах чи душити опозицію, як зараз.

Вот придумывать такие обобщения не надо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30659
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 10274102751027610277>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 70546
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 236943
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 826536
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.