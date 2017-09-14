|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:52
Mimohod написав:
Я и стоял против коррупции. В надежде что придут европейские бюрократы и придушат нашу византию.
А вы не видели, кто стоял на трибуне и выступал против коррупции?. Или вы думали они просто так стоят и не хотят быть вожаками у Власти?. Или майдан Ющенко ничему не научил?. Решили, а давайте заново собирёмся. А для чего??. Вам сказали с трибуны фас и все поверили...
Любые майданы приводят вначале к разделению общества на два лагеря, а потом к войне.
И главное кто финансировал майдан?. Или вы верите, что бабуля с бутыльком помидоров накормила всех людей. А трибуна. эл. энегия - это всё стоило денег. Кто финансировал?
Менять Власть, надо сначало людей учить демокр. понятиям, а уж потом люди начинают понимать, что такое выборы и как надо голосовать имея мозги, а не ТВ и Савика или Масийчук на экранах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 08 жов, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8379
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 жов, 2024 10:57
lapay написав:
............
Banderlog написав:
толку виносити після того як Україну розібють?
Не розіб'ють, партнери нагнуть навіть неадекватних. Хіба що Зе остаточно залишиться у світі рожевих поні.
Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях.
Может, всё же расскажете?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30659
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 08 жов, 2024 11:05
ЛАД написав:
Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях.
Может, всё же расскажете?
Так для этого мы выбирали гаранта, который носится с этим планом уже месяц по всему миру. А мы узнаём про него из Западных средств информации.
Поэтому если Власть не доносит про планы мира своему народу, то народу остаётся только общаться на форумах и ругаться.
Как раз супер вариант для Власти. Одни пока ругаются, др.спят на кровати с млн. у.е и плевали на всех.
Да ещё один стратег недавно без ума из депутатов от Слуги заявил - давайте нападём на бульбашей и война закончится. Пипец какой гарант, такие и его люди...они действительно пьют крепкий чай...?((
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8379
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 жов, 2024 11:06
АндрейМ написав:
. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.
Мені от цікаво. Ви так топите за гендерну нейтральність, за рівність прав і обовязків.
І у вас є діти, наскільки я зрозумів з контексту.
Скільки часу ви були в декретній відпустці?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1961
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21
|70546
|
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
|
|1493
|236943
|
|
|6076
|826536
|
|