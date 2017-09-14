Додано: Вів 08 жов, 2024 10:52

Mimohod написав: Я и стоял против коррупции. В надежде что придут европейские бюрократы и придушат нашу византию. Я и стоял против коррупции. В надежде что придут европейские бюрократы и придушат нашу византию.

А вы не видели, кто стоял на трибуне и выступал против коррупции?. Или вы думали они просто так стоят и не хотят быть вожаками у Власти?. Или майдан Ющенко ничему не научил?. Решили, а давайте заново собирёмся. А для чего??. Вам сказали с трибуны фас и все поверили...Любые майданы приводят вначале к разделению общества на два лагеря, а потом к войне.И главное кто финансировал майдан?. Или вы верите, что бабуля с бутыльком помидоров накормила всех людей. А трибуна. эл. энегия - это всё стоило денег. Кто финансировал?Менять Власть, надо сначало людей учить демокр. понятиям, а уж потом люди начинают понимать, что такое выборы и как надо голосовать имея мозги, а не ТВ и Савика или Масийчук на экранах.