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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10274102751027610277

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Я и стоял против коррупции. В надежде что придут европейские бюрократы и придушат нашу византию.
А вы не видели, кто стоял на трибуне и выступал против коррупции?. Или вы думали они просто так стоят и не хотят быть вожаками у Власти?. Или майдан Ющенко ничему не научил?. Решили, а давайте заново собирёмся. А для чего??. Вам сказали с трибуны фас и все поверили...
Любые майданы приводят вначале к разделению общества на два лагеря, а потом к войне.
И главное кто финансировал майдан?. Или вы верите, что бабуля с бутыльком помидоров накормила всех людей. А трибуна. эл. энегия - это всё стоило денег. Кто финансировал?
Менять Власть, надо сначало людей учить демокр. понятиям, а уж потом люди начинают понимать, что такое выборы и как надо голосовать имея мозги, а не ТВ и Савика или Масийчук на экранах.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 08 жов, 2024 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 10:57

  lapay написав:............
  Banderlog написав:толку виносити після того як Україну розібють?

Не розіб'ють, партнери нагнуть навіть неадекватних. Хіба що Зе остаточно залишиться у світі рожевих поні.

Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях.
Может, всё же расскажете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях.
Может, всё же расскажете?
Так для этого мы выбирали гаранта, который носится с этим планом уже месяц по всему миру. А мы узнаём про него из Западных средств информации.
Поэтому если Власть не доносит про планы мира своему народу, то народу остаётся только общаться на форумах и ругаться.
Как раз супер вариант для Власти. Одни пока ругаются, др.спят на кровати с млн. у.е и плевали на всех.
Да ещё один стратег недавно без ума из депутатов от Слуги заявил - давайте нападём на бульбашей и война закончится. Пипец какой гарант, такие и его люди...они действительно пьют крепкий чай...?((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.

Мені от цікаво. Ви так топите за гендерну нейтральність, за рівність прав і обовязків.
І у вас є діти, наскільки я зрозумів з контексту.
Скільки часу ви були в декретній відпустці?
sashaqbl
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