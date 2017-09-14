АндрейМ написав:. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.
Мені от цікаво. Ви так топите за гендерну нейтральність, за рівність прав і обовязків. І у вас є діти, наскільки я зрозумів з контексту. Скільки часу ви були в декретній відпустці?
Mimohod написав:Увы, но это следствие аграрной экономики короткого цикла производства, поэтому победить его можно только системно выводя страну на промышленную экономику, где срок инвестиций и цикла производства велики. Но европе это оказалось не нужным.
Как можно вывести страну на промышленную экономику, когда привезти из Китая дешевле, чем самому это же произвести? Кто вложит в промышленность деньги и под чьи гарантии? это было понятно ДО МАЙДАНА. Коррупцию можно победить изнутри политической волей. Многие страны через это прошли. Тот у кого в руках власть может это сделать, потеряв поддержку элиты.
Mimohod написав:Я и стоял против коррупции.
Майдан стоял против януковича, и когда он сбежал, майдан разошёлся. Если бы майдан был против коррупции он стоял бы до сих пор. Вы лично почему ушли? коррупцию победили?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 11:23, всього редагувалось 3 разів.
wild.tomcat написав:от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"?
Навіть не знаю як відповісти на цей емоційний випад, хоча я вже і відповідав. Це таке ж провокаційне питання як і "а куди ти будеш біжати, коли росія нападе на Польщу, Німеччину або [обери свою країну]?" Коли це станеться , тоді і буду реагувати. Я не можу знати як я реагуватиму на ситуацію, коли мене "зустріне гопота". Буду захищатись як можу, напевно. Але це зовсім інша ситуація від тієї, коли ти знаєш, що росіяни за кілька днів від тебе, і ти можеш зібратися і поїхати у безпечне місце.
Але Ви розкажіть, будь ласка, що робити, коли на тебе напала гопота. Я звик, що мене захищає поліція і армія, і в районі, де я живу, гопота не ходить. Розкажіть як Ви героїчно один з гопотою впораєтесь. Я знаю, що один я проти гопоти нічого не зроблю, але якщо у Вас є поради, я з радістю і вдячністю Вас вислухаю.
порада тільки одна - захищати свою сімю. але вона таки не для вас.
АндрейМ написав:
wild.tomcat написав:ппс. що закрити тему чоловіків та жінок,
Я її і не відкривав. Це не я пропонував "піпіськами" мірятись. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.
тобто ви вважаєте, що в теперішній конституції вказано, що саме вас хтось має особисто захищати? цікава трактовка. freeze, banderlog sashaqbl, успіх та інші мають захищати вас та вашу родину, ваше майно, поки ви собі сидітимите в тихому місці в теплі та спокої? а потім приїдете назад з виглядом ніби нічого особливого і не сталося? всі вищеперераховані (і неперерахлвані теж) природжені термінатори і берсерки? вони (і інші) такі самі мирні громадяни, які вимушено стали на захист себе і своїх родин. а заодно і вас, але вам вони напевно точно скажуть, що саме вам вони нічого не винні. до речі, якщо ви втрачаєте свідомість при вигляді зброї, в армії є підрозділи, в яких напевно не всі уявлення мають як виглядає та сама зброя, можна, врешті решт, на кухні бути, якщо є вміння. і ше, на рахунок виїхати, там куди ви хотіли б виїхати (а поїхали б ви точно не на голівудські пагорби), як показує практика, відношення до іммігрантів так собі і теж варто вміти за себе постояти.
❗️КНДР введе війська в Україну для підтримки росії, ймовірно, – МіноборониПівденної Кореї.
КНДР може це зробити за угодою, схожою на військовий альянс, що уклали влітку. Тим часом голова ЦПД Коваленко каже: КНДР вже направила військових в Україну. Поки в обмежених кількостях, для нагляду за використанням зброї.
Дискримінація українських чоловіків в обмеженні виїзду за кордон під час воєнного стану: чи є підстави для звернення до Європейського суду з прав людини? Олександра СТЕШЕНКО доктор філософії в галузі права КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна), доктор права Страсбурзького університету (Франція) ... Безумовно, до винесення Європейським судом з прав людини рішення у цій справі ми не можемо визначати наперед замість Суду як саме він її вирішить. Однак варто звернути увагу на ту обставину, що заяву було подано до Суду 4 грудня 2022 року, а комуніковано вже 30 жовтня 2023 року. Зважаючи на надзвичайно високу завантаженість Європейського суду з прав людини, можна сказати точно, що цю справу було комуніковано дуже швидко. Це з високою долею вірогідності може означати, що Суд має намір якнайшвидше вирішити першу таку справу з тим, щоб вплинути на державну політику в Україні і зупинити масові порушення права чоловіків на недискримінацію та свободу пересування.
ІМХО - хрень собача. Формально - його не випускали не тому, що він чоловік, а тому, що він - військовозобовязаний. Бо знятих з обліку ЧОЛОВІКІВ - випускають... Але я не доктор права, щоправда
АндрейМ написав:. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.
Мені от цікаво. Ви так топите за гендерну нейтральність, за рівність прав і обовязків. І у вас є діти, наскільки я зрозумів з контексту. Скільки часу ви були в декретній відпустці?
во первых, во всём цивилизованном мире, окромя стран с дыркой в земле вместо туалета, в декрет ходят мужчины и женщины. это нормально. нормально, когда баба не стоит за плитой, а жрать готовят мужики. это тоже норма. для этого цивилизация вылезла из пещеры. во-вторых, он спрашивает, какого чёрта, человеческие существа с вагиной, ездят по всему миру, а существа с половым членом, такого права не имеют - в каком законе это отображено. вот и всё
wild.tomcat написав:от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"?
Я не можу знати як я реагуватиму на ситуацію, коли мене "зустріне гопота". Буду захищатись як можу, напевно. Але це зовсім інша ситуація від тієї, коли ти знаєш, що росіяни за кілька днів від тебе, і ти можеш зібратися і поїхати у безпечне місце.
порада тільки одна - захищати свою сімю. але вона таки не для вас.
АндрейМ написав:
wild.tomcat написав:ппс. що закрити тему чоловіків та жінок,
Я її і не відкривав. Це не я пропонував "піпіськами" мірятись. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.
freeze, banderlog sashaqbl, успіх та інші мають захищати вас та вашу родину, ваше майно, поки ви собі сидітимите в тихому місці в теплі та спокої? всі вищеперераховані (і неперерахлвані теж) природжені термінатори і берсерки? вони (і інші) такі самі мирні громадяни, які вимушено стали на захист себе і своїх родин. а заодно і вас, але вам вони напевно точно скажуть, що саме вам вони нічого не винні. і ше, на рахунок виїхати, там куди ви хотіли б виїхати (а поїхали б ви точно не на голівудські пагорби), як показує практика, відношення до іммігрантів так собі і теж варто вміти за себе постояти.
І знову ці недоречні порівняння... а) від гопоти можна переїхати, в більш престижний/безпечний район, чи місто або країну (якщо поліція не справляється). А для Андрія ця опція недоступна. Натягуючи ваш приклад на теперішню ситуацію ви примушуєте його все життя жити в неблагополучному районі, щовечора бючись з гопотою б)постійне апелювання до захисту родини. Родину можна захистити різними способами, в т.ч. переїздом. А якщо сюди напише випускник дитячого будинку, який немає родини і з майна в нього тільки телефон і пара джинсів, чим змотивуєте? в) жахливі історії про долю емігрантів. Від початку війни тільки з моїх знайомих (не друзів, родичів а тільки людей про яких я поверхово знаю) вже шостий далекобійник на днях відлітає за океан з родиною. Про кількість осівших в ЄС навіть не говорю. P.S. Якщо вас дивує кількість далекобійників)) то нагадаю що наша найменша область була на другому місці в Україні по кількості вантажних перевізників в Україні. А якщо брати питому вагу на кількість населення то беззаперечним лідером