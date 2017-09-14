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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1027610277102781027910280 ... 10282>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 63
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
40%
25
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:36

  fox767676 написав:А э випадки коли військовозобов'язаних жінок не випускали ?

наврят. Знайомі медсестри (були військовозобовязані ще до війни, здається це давало бонус до з/п) катаються туди-сюди. Постійно їх бачу або вдома, а через місяць уже рілси з Праги
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:40

Де поділися юристи з гілки?
Костяюрист та сенс.

З Днем юриста їх.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:42

  Игорь Алексеевич написав:Запад и Америка видели, что народ Украины очень глуппый
Не глупый а не организованный. Одним надо доллар по 8, другим - выгнать януковича, третим - борьба с коррупцией, четвёртым - пенсии в 45лет, пятым - экономическая бронь, шестым - границы 91 седьмым с коррупцией и войной неплохо живётся. Нет единого народа, есть "кружки по интересам"
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Де поділися юристи з гілки?
Костяюрист та сенс.

З Днем юриста їх.


премудрий сенсей на ухилянстській гілці - "як (не)оновити дані тцк"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:45

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:до вчорашньої розмови
Дискримінація українських чоловіків в обмеженні виїзду за кордон під час воєнного стану: чи є підстави для звернення до Європейського суду з прав людини?
Олександра СТЕШЕНКО
доктор філософії в галузі права КНУ ім. Тараса Шевченка (Україна),
доктор права Страсбурзького університету (Франція)
...
Безумовно, до винесення Європейським судом з прав людини рішення у цій справі ми не можемо визначати наперед замість Суду як саме він її вирішить. Однак варто звернути увагу на ту обставину, що заяву було подано до Суду 4 грудня 2022 року, а комуніковано вже 30 жовтня 2023 року. Зважаючи на надзвичайно високу завантаженість Європейського суду з прав людини, можна сказати точно, що цю справу було комуніковано дуже швидко. Це з високою долею вірогідності може означати, що Суд має намір якнайшвидше вирішити першу таку справу з тим, щоб вплинути на державну політику в Україні і зупинити масові порушення права чоловіків на недискримінацію та свободу пересування.

ІМХО - хрень собача. Формально - його не випускали не тому, що він чоловік, а тому, що він - військовозобовязаний. Бо знятих з обліку ЧОЛОВІКІВ - випускають... Але я не доктор права, щоправда

Вот Суд с этой формальностью пусть и разбирается :)
А так-то выходит, что "человек умирает от пули, которая из пистолета вылетела"...
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:46

  fox767676 написав:премудрий сенсей на ухилянстській гілці - "як (не)оновити дані тцк"

Ок. Дякую.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:47

  Letusrock написав:
  wild.tomcat написав:д
І знову ці недоречні порівняння...
а) від гопоти можна переїхати, в більш престижний/безпечний район, чи місто або країну (якщо поліція не справляється). А для Андрія ця опція недоступна. Натягуючи ваш приклад на теперішню ситуацію ви примушуєте його все життя жити в неблагополучному районі, щовечора бючись з гопотою
б)постійне апелювання до захисту родини. Родину можна захистити різними способами, в т.ч. переїздом. А якщо сюди напише випускник дитячого будинку, який немає родини і з майна в нього тільки телефон і пара джинсів, чим змотивуєте?
в) жахливі історії про долю емігрантів. Від початку війни тільки з моїх знайомих (не друзів, родичів а тільки людей про яких я поверхово знаю) вже шостий далекобійник на днях відлітає за океан з родиною. Про кількість осівших в ЄС навіть не говорю.
P.S. Якщо вас дивує кількість далекобійників)) то нагадаю що наша найменша область була на другому місці в Україні по кількості вантажних перевізників в Україні. А якщо брати питому вагу на кількість населення то беззаперечним лідером


щось тут куди не плюнь, у фахівця з недоречних порівнянь/аналогій попадеш. вам ще не писали що ваша "недоречність" тут недоречна? :mrgreen:
його сімії (дружині з дітьми) хтось заборяняє (і раніше забороняв) виїхати? так отож...
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:49

  Бетон написав:
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати.

Мені от цікаво. Ви так топите за гендерну нейтральність, за рівність прав і обовязків.
І у вас є діти, наскільки я зрозумів з контексту.
Скільки часу ви були в декретній відпустці?


во-вторых, он спрашивает, какого чёрта, человеческие существа с вагиной, ездят по всему миру, а существа с половым членом, такого права не имеют - в каком законе это отображено. вот и всё


сподіваюся, що своїх маму/дружину/дочку ви саме так і називаєте. ну, і звісно, вони з відповіддю, теж не забарилися.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:51

  Игорь Алексеевич написав:«Ситуація змінилася». Комбриг 72 ОМБр відповів, чи можливо було втримати Вугледар

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/boji-z ... 56674.html

Охріменко повідомив, росіяни переважали і в танках та бойових машинах піхоти, і в артилерійських системах, протитанкових засобах, особовому складі. За його словами, якщо загалом оцінити бойові потенціали, співвідношення складало майже 1:9 на користь окупантів.

Если на этом участке такая существенная разница в вооружении и технике, то про какие границы 91г.может идти речь. Или народ насмотрелся патриот. мультяшек про мальчиша с его военной тайной. А может этот мальчиш наш ЗЕ с его планом мира -это и есть наверное военная тайна? :shock:

"Курска дуга" - удар Давіда під дих (по яй..) великану.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:во первых, во всём цивилизованном мире, окромя стран с дыркой в земле вместо туалета, в декрет ходят мужчины и женщины. это нормально. нормально, когда баба не стоит за плитой, а жрать готовят мужики. это тоже норма. для этого цивилизация вылезла из пещеры.
во-вторых, он спрашивает, какого чёрта, человеческие существа с вагиной, ездят по всему миру, а существа с половым членом, такого права не имеют - в каком законе это отображено. вот и всё

Ну от,це нормально.
Тому й питаю, скільки він був у декреті?
До речі, у вас теж є діти. Скільки часу ви були в декретній відпустці?
sashaqbl
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