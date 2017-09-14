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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 11:56
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Абсолютно нічого дивного в тому, що сторона може не мати мети перемогти
тогда зачем воевать? капитулировали и всё. Кому нужны эти жертвы, когда нет цели победить и всё идёт к поражению.
Хто капітулював би? Хто?
Україна не може... От не може капітулювати. Бо влада та частина суспільства бажає воювати. І закон визначає, що треба воювати, захищатися.
Захід капітулювати? Тобто припинити допомогу.
Я вище купу плюшек вказав, які він отримує від самого процесу війни.
Ви чомусь відкидаєте варіант, що іноді)) сам процес важливіше результату. Сам процес має значення.
Війна... Війни... Іноді)) вони виникають не заради результату, а заради наслідків самого процесу війни.
Кажуть що на переправі коней не міняють, але не про тих що коней запрягає і поганяє.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 11:56
Игорь Алексеевич написав:
А вы не видели, кто стоял на трибуне и выступал против коррупции?. Или вы думали они просто так стоят и не хотят быть вожаками у Власти?.
Нормальные такие проевропейские политики стояли. Умница Яценюк (без сарказма), инвалид и узник режима баба Юля, проевропейский до мозга костей Порох. Курс в евросоюз!
Як то кажуть: "хочу бути таким вумним як моя жінка потім". Саме тому "бачили очі шо купували" врегульовано законом про захист покупця. А закону про захист виборця в нас так і нема
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Додано: Вів 08 жов, 2024 11:56
wild.tomcat написав: Letusrock написав: wild.tomcat написав:
д
І знову ці недоречні порівняння...
а) від гопоти можна переїхати, в більш престижний/безпечний район, чи місто або країну (якщо поліція не справляється). А для Андрія ця опція недоступна. Натягуючи ваш приклад на теперішню ситуацію ви примушуєте його все життя жити в неблагополучному районі, щовечора бючись з гопотою
б)постійне апелювання до захисту родини. Родину можна захистити різними способами, в т.ч. переїздом. А якщо сюди напише випускник дитячого будинку, який немає родини і з майна в нього тільки телефон і пара джинсів, чим змотивуєте?
...
щось тут куди не плюнь, у фахівця з недоречних порівнянь/аналогій попадеш. вам ще не писали що ваша "недоречність" тут недоречна?
його сімії (дружині з дітьми) хтось заборяняє (і раніше забороняв) виїхати? так отож...
Так "сімії" или "дружині з дітьми"?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 11:58
sashaqbl написав:
Бетон написав:
во первых, во всём цивилизованном мире, окромя стран с дыркой в земле вместо туалета, в декрет ходят мужчины и женщины. это нормально. нормально, когда баба не стоит за плитой, а жрать готовят мужики. это тоже норма. для этого цивилизация вылезла из пещеры.
во-вторых, он спрашивает, какого чёрта, человеческие существа с вагиной, ездят по всему миру, а существа с половым членом, такого права не имеют - в каком законе это отображено. вот и всё
Ну от,це нормально.
Тому й питаю, скільки він був у декреті?
До речі, у вас теж є діти. Скільки часу ви були в декретній відпустці?
Украина в этом плане довольно забавная страна: если, например, получать ЗП в конверте (или пусть и официально, но как ФОП) - никакого экономического смысла "кормильцу" идти в "декрет" нет...
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Додано: Вів 08 жов, 2024 11:59
Wirująświatła написав: detroytred написав:
До чого тут Успіх? Він щось вирішує в масштабі країни?
Він може вирішити тільки стосовно себе.
и каждый боец может скопировать это решение. Равно как успих копирует чьё-то. Мы несколько дней назад с вами обсуждали как всё взаимосвязано, а тут уже успих обособленная единица со "своим" решением.
обособлена бойова одиниця "Успіх", на болотах мали би вже міняти памперс
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:04
wild.tomcat написав:
його сімії (дружині з дітьми) хтось заборяняє (і раніше забороняв) виїхати? так отож...
ми ж про сімї говоримо?
А якщо ви про те щоб всі жінки і діти виїхали, то кого ж захищати треба, останню вербу?
і що там про випускника дит.будинку і еміграцію?
Чи ви як і "колеги" висмикуєте тільки те слово на яке зручно відповісти
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:06
sashaqbl написав:
Бетон написав:
во первых, во всём цивилизованном мире, окромя стран с дыркой в земле вместо туалета, в декрет ходят мужчины и женщины. это нормально. нормально, когда баба не стоит за плитой, а жрать готовят мужики. это тоже норма. для этого цивилизация вылезла из пещеры.
во-вторых, он спрашивает, какого чёрта, человеческие существа с вагиной, ездят по всему миру, а существа с половым членом, такого права не имеют - в каком законе это отображено. вот и всё
Ну от,це нормально.
Тому й питаю, скільки він був у декреті?
До речі, у вас теж є діти. Скільки часу ви були в декретній відпустці?
Залежно в кого який дохід. Зазвичай в декрет йде той в кого дохід менший. І є можливість вибору, що є ключовою відмінністю
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:08
Letusrock написав:
Залежно в кого який дохід. Зазвичай в декрет йде той в кого дохід менший. І є можливість вибору, що є ключовою відмінністю
У випадку з мобілізацією можливість вибору є.
Якщо жінка йде в армію, чоловік отримує право на відстрочку.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:11
Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях.
Может, всё же расскажете?
Так для этого мы выбирали гаранта, который носится с этим планом уже месяц по всему миру. А мы узнаём про него из Западных средств информации.
Поэтому если Власть не доносит про планы мира своему народу, то народу остаётся только общаться на форумах и ругаться.
........
Я не призывал ругаться.
Хотел только услышать мнение и обсудить.
Не я виноват, что здесь масса людей, у которых основной и порой единственный аргумент в споре это брань и личные оскорбления.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:14
Wirująświatła написав: Mimohod написав:
Увы, но это следствие аграрной экономики короткого цикла производства, поэтому победить его можно только системно выводя страну на промышленную экономику, где срок инвестиций и цикла производства велики.
Но европе это оказалось не нужным.
Как можно вывести страну на промышленную экономику, когда привезти из Китая дешевле, чем самому это же произвести? Кто вложит в промышленность деньги и под чьи гарантии? это было понятно ДО МАЙДАНА. Коррупцию можно победить изнутри политической волей. Многие страны через это прошли. Тот у кого в руках власть может это сделать, потеряв поддержку элиты.
Mimohod написав:
Я и стоял против коррупции.
Майдан стоял против януковича, и когда он сбежал, майдан разошёлся. Если бы майдан был против коррупции он стоял бы до сих пор. Вы лично почему ушли? коррупцию победили?
Вы читайте внимательно что я написал. Я ушел потому что Порох пообещал твердо движение в ЕС. Более того, безвиз дал мне возможность слетать в Европу просто купив билетик в самолетик.
То что европа показал нам жопу стало понятно намного позже.
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