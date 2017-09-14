|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:18
нужно, чтобы вся собственность была в частных руках, тогда не будет коррупции, а так это бесполезная затея в принципе
Востаннє редагувалось Примат
в Вів 08 жов, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:18
wild.tomcat написав:
щось тут куди не плюнь, у фахівця з недоречних порівнянь/аналогій попадеш. вам ще не писали що ваша "недоречність" тут недоречна?
Не треба нікуди плювати.
От ви проводите дану аналогію, то й напишіть: на сім'ю чоловіка напала гопота і він робить то-то і то-то... (гадаю не жалкуючи на це своєї останньої сорочки, здоров'я і життя. І голими руками буде битися. До останнього подиху).
Тепер аналогічно напали на його країну і? Чоловік чомусь бажає за це відповідне грошове забезпечення (навіть підвищувати приходиться).
Чомусь не йде захищати, якщо має сімейні))))) обставини, наприклад, трьох дітей. Та інші підстави для відстрочки.
А якщо ВЛК визнає його непридатним, то що? Не йде захищати країну від гопоти.
Ще чомусь не бажає голими руками відбиватися від гопоти, а бажає відповідного забезпечення.
Або відпустку бажає, коли гопота його сім'ю ...
На хфорумі про щось кнопає, розмірковує, коли гопота...
Так що спочатку покажіть, що аналогія має місце, а потім питайте.
Поки що є аргументи про недоречність даної аналогії.
Від вас поки ніяких аргументів нема.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30575
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:18
Mimohod написав:
Вы читайте внимательно что я написал
ок читаем вместе
Mimohod написав:
Я и стоял против коррупции.
Mimohod написав:
Я ушел потому что Порох пообещал твердо движение в ЕС. Более того, безвиз дал мне возможность слетать в Европу просто купив билетик в самолетик.
противоречий не видите? Стояли против коррупции, но купились на обещания пороха и безвиз. Вы сами себе подменили цель за что стояли на майдане. А турчинов вам помог. Скажите в чём я не прав?
эта же цитата тем, кто думает, что майдан стоял за "европейский выбор" Украины. "достиг всех поставленных целей " означало прогнать банду януковича и всё. Потому что по итогу других целей уже не было, о чём вам Турчинов открыто сказал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 08 жов, 2024 12:26, всього редагувалось 4 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25249
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:22
Примат написав:
нужно, чтобы вся собственность была в частных руках, тогда не будет коррупции, а так это бесполезная затея в принципе
Тоді виникнуть інші трабли.
Гадаю менш негативні, ніж корупція, оскільки навіть розвинені країни повністю від держвласності чомусь не відмовляються.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30575
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:24
detroytred написав: Примат написав:
нужно, чтобы вся собственность была в частных руках, тогда не будет коррупции, а так это бесполезная затея в принципе
Тоді виникнуть інші трабли.
Гадаю менш негативні, ніж корупція, оскільки навіть розвинені країни повністю від держвласності чомусь не відмовляються.
потому, что все хотят для себя любимых оставить лазейки, чтобы сидеть на денежных потоках. Никто не хочет честно зарабатывать деньги, все хотят иметь долю за "место"
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 574
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:26
detroytred написав: wild.tomcat написав:
щось тут куди не плюнь, у фахівця з недоречних порівнянь/аналогій попадеш. вам ще не писали що ваша "недоречність" тут недоречна?
Не треба нікуди плювати.
От ви проводите дану аналогію, то й напишіть: на сім'ю чоловіка напала гопота і він робить то-то і то-то... (гадаю не жалкуючи на це своєї останньої сорочки, здоров'я і життя. І голими руками буде битися. До останнього подиху).
Тепер аналогічно напали на його країну і? Чоловік чомусь бажає за це відповідне грошове забезпечення (навіть підвищувати приходиться).
Чомусь не йде захищати, якщо має сімейні))))) обставини, наприклад, трьох дітей. Та інші підстави для відстрочки.
А якщо ВЛК визнає його непридатним, то що? Не йде захищати країну від гопоти.
Ще чомусь не бажає голими руками відбиватися від гопоти, а бажає відповідного забезпечення.
Або відпустку бажає, коли гопота його сім'ю ...На хфорумі про щось кнопає, розмірковує, коли гопота...
Так що спочатку покажіть, що аналогія має місце, а потім питайте.
Поки що є аргументи про недоречність даної аналогії.
Від вас поки ніяких аргументів нема.
знову якийсь потік підсвідомого, на городі бузина, а в києві дядько.
не розмірковуйте на "хфорумі", то не ваше.
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1515
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:27
Бетон написав:
привет от Люды Гайдученко. тренировался как-то в молодости в каменском. жим - 210 кг
Так Люда то сама побольше самца-хаттаба весит и что то для суставов и сердца пьёт, типа того от чего 15 лет назад в 46 скопытился Турчинский
Вообще мой опыт работы в торговле показывает что женщина не хрупкого телосложения(не Вера Брежнева или Света Лобода, но и не монстр типа Алёна-Алёна) легко кантует мешок весом с себя и больше, а когда надо закинуть в бус или на весы в аэропорту карго сдать - подымает значительно больше половины своего веса, до 70% навскидку.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4405
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:29
wild.tomcat написав: detroytred написав: wild.tomcat написав:
щось тут куди не плюнь, у фахівця з недоречних порівнянь/аналогій попадеш. вам ще не писали що ваша "недоречність" тут недоречна?
Не треба нікуди плювати.
От ви проводите дану аналогію, то й напишіть: на сім'ю чоловіка напала гопота і він робить то-то і то-то... (гадаю не жалкуючи на це своєї останньої сорочки, здоров'я і життя. І голими руками буде битися. До останнього подиху).
Тепер аналогічно напали на його країну і? Чоловік чомусь бажає за це відповідне грошове забезпечення (навіть підвищувати приходиться).
Чомусь не йде захищати, якщо має сімейні))))) обставини, наприклад, трьох дітей. Та інші підстави для відстрочки.
А якщо ВЛК визнає його непридатним, то що? Не йде захищати країну від гопоти.
Ще чомусь не бажає голими руками відбиватися від гопоти, а бажає відповідного забезпечення.
Або відпустку бажає, коли гопота його сім'ю ...На хфорумі про щось кнопає, розмірковує, коли гопота...
Так що спочатку покажіть, що аналогія має місце, а потім питайте.
Поки що є аргументи про недоречність даної аналогії.
Від вас поки ніяких аргументів нема.
знову якийсь потік підсвідомого, на городі бузина, а в києві дядько.
не розмірковуйте на "хфорумі", то не ваше.
Тобто ніякої аргументації, що аналогія має місце.
На країну (сім'ю) напала гопота і ..., а ви мені поради кнопаєте на хфорумі.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30575
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:33
detroytred написав:
Тобто ніякої аргументації, що аналогія має місце.
На країну (сім'ю) напала гопота і ..., а ви мені поради кнопаєте на хфорумі.
хто хотів (і спроможний), той побачив. хто не зрозумів відразу, тому скільки не розжовуй, все рівно нічого не зрозуміє. значить не дано, з цим потрібно змиритися. нічого не вдієш. таке життя...
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1515
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:35
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Залежно в кого який дохід. Зазвичай в декрет йде той в кого дохід менший. І є можливість вибору, що є ключовою відмінністю
У випадку з мобілізацією можливість вибору є.
Якщо жінка йде в армію, чоловік отримує право на відстрочку.
у нас в країні не факт.
був скандал коли в жінки загинув один син - так тцк другого гребло.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|70587
|
|
|1493
|236945
|
|
|6076
|826544
|
|