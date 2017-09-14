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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10279102801028110282>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 64
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
41%
26
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:36

  Примат написав:нужно, чтобы вся собственность была в частных руках, тогда не будет коррупции, а так это бесполезная затея в принципе


коррупция так же вращается вокруг бюджета и разных гос одобрямсов.
тот же мсек недавний - наглядный пример.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не призывал ругаться.
Хотел только услышать мнение и обсудить.

Пока я вмжу один путь переговоров. Оставлять террит. не подконтр. раше и далее НАТО, ЕС это всё не реально, но иметь какие то 100% гарантии и уже досконально каждый пункт в договоре оговаривать. Надо доказывать потом экономикой, что у нас лучше, чем у раши. Лет через 10 пуйло умрёт и возможно народ сам захочет опять присоединится к Украине. Воевать до 91г. и призывать 18лет. на войну, то мы тогда оставим и Запорожье и Херсон и Николаев, даже вохможно Днепр и Одессу. Уже 10 лет, как мы уже в Луганске, Донецке и Крыму. Одна болтавня от Америки и Запада. Всем насрать на межд. стандарты, а тем более в защиту Украины? Или пуйло уже сидит на скамье, как Милошевич. Просто межд. стандарты - это для избранных. :(
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 08 жов, 2024 12:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:39

  wild.tomcat написав:
  АндрейМ написав:
  wild.tomcat написав:от мені цікаво, цей "інтелектуал", коли його з сім'єю десь перестріне гопота, і коли його дружину і дочку захочуть пустити по колу, теж буде "інтелектуальні" спічі заштовхувати в стилі "що захищати їх повинні професіонали" чи "в нас же рівноправ'я, нехай самі і захищаються"?

Навіть не знаю як відповісти на цей емоційний випад, хоча я вже і відповідав. Це таке ж провокаційне питання як і "а куди ти будеш біжати, коли росія нападе на Польщу, Німеччину або [обери свою країну]?" Коли це станеться , тоді і буду реагувати. Я не можу знати як я реагуватиму на ситуацію, коли мене "зустріне гопота". Буду захищатись як можу, напевно. Але це зовсім інша ситуація від тієї, коли ти знаєш, що росіяни за кілька днів від тебе, і ти можеш зібратися і поїхати у безпечне місце.

Але Ви розкажіть, будь ласка, що робити, коли на тебе напала гопота. Я звик, що мене захищає поліція і армія, і в районі, де я живу, гопота не ходить. Розкажіть як Ви героїчно один з гопотою впораєтесь. Я знаю, що один я проти гопоти нічого не зроблю, але якщо у Вас є поради, я з радістю і вдячністю Вас вислухаю.

порада тільки одна - захищати свою сімю. але вона таки не для вас(Wild Kot Tom)




Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа?
То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона
У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли?
Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 08 жов, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:40

  wild.tomcat написав:
  detroytred написав:Тобто ніякої аргументації, що аналогія має місце.

На країну (сім'ю) напала гопота і ..., а ви мені поради кнопаєте на хфорумі.


хто хотів (і спроможний), той побачив. хто не зрозумів відразу, тому скільки не розжовуй, все рівно нічого не зрозуміє. значить не дано, з цим потрібно змиритися. нічого не вдієш. таке життя...

От тільки ніяких "розжовувань" (аргументації) з вашого боку не було.
Від слова -- зовсім.

Тільки гола аналогія.
Та узагальнена оцінка заперечень опонентом.

Отже нескладно ж вам написати:
- що ви будете робити, коли на сім'ю напала гопота і ...;
- і чому зараз, коли на країну напала гопота, якісь інші підходи та алгоритми?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 жов, 2024 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:46

  detroytred написав:
  wild.tomcat написав:
  detroytred написав:Тобто ніякої аргументації, що аналогія має місце.

На країну (сім'ю) напала гопота і ..., а ви мені поради кнопаєте на хфорумі.


хто хотів (і спроможний), той побачив. хто не зрозумів відразу, тому скільки не розжовуй, все рівно нічого не зрозуміє. значить не дано, з цим потрібно змиритися. нічого не вдієш. таке життя...

От тільки ніяких "розжовувань" (аргументації) з вашого боку не було.
Від слова -- зовсім.

Тільки гола аналогія.
Та узагальнена оцінка заперечень опонентом.


ну так ніхто не зобовязаний вам тут щось і чимось. щось не зрозуміли, ну буває, йдіть собі далі, займайтеся своїми справами :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:50

Началось обсуждение Майдана.
Рано. Нет информации.
Не понятно кто организовывал, кто финансировал, кто стимулировал развитие и направлял эволюцию, их цели. Одни вопросы без ответов.
Если назовёте Порошенко, Яценюка, Турчинова... - они воспользовались результатами. Истинные организаторы остались в густой тени и даже не просматриваются.
Можно придумывать много теорий, но нет никаких доказательств.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:52

  барабашов написав:
  wild.tomcat написав:порада тільки одна - захищати свою сімю. але вона таки не для вас(Wild Kot Tom)



Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа?
То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона
У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли?
Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.


ваш варіант? тільки, будь ласка, коротше, без обовязкового згадування ваших лексусів і gx'ів., ми вже давно запамятали, який у вас парк авто.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:53

  wild.tomcat написав:
  detroytred написав:От тільки ніяких "розжовувань" (аргументації) з вашого боку не було.
Від слова -- зовсім.

Тільки гола аналогія.
Та узагальнена оцінка заперечень опонентом.


ну так ніхто не зобовязаний вам тут щось і чимось. щось не зрозуміли, ну буває, йдіть собі далі, займайтеся своїми справами :D

Я вказав, що від вас не було і не має ніяких пояснень.
Зобов'язань ніяких не покладав.
Не вигадуйте.
Що мені робити, я розберусь якось сам. Не перейматеся за мене.

А от:
- що ви будете робити, коли на сім'ю напала гопота і ...;
- і чому зараз, коли на країну напала гопота, якісь інші підходи та алгоритми?
Цікаво було б почути від вас. Як того, що проводить отакі аналогії.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:59

  Игорь Алексеевич написав:Значит финансы шли из за океана.
Раскрыты главные финансисты Евромайдана
https://kyivvlada.com.ua/texts/raskriti ... romajdana/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 13:01

  detroytred написав:
  wild.tomcat написав:
  detroytred написав:От тільки ніяких "розжовувань" (аргументації) з вашого боку не було.
Від слова -- зовсім.

Тільки гола аналогія.
Та узагальнена оцінка заперечень опонентом.


ну так ніхто не зобовязаний вам тут щось і чимось. щось не зрозуміли, ну буває, йдіть собі далі, займайтеся своїми справами :D

Я вказав, що від вас не було і не має ніяких пояснень.
Зобов'язань ніяких не покладав.
Не вигадуйте.
Що мені робити, я розберусь якось сам. Не перейматеся за мене.

А от:
- що ви будете робити, коли на сім'ю напала гопота і ...;
- і чому зараз, коли на країну напала гопота, якісь інші підходи та алгоритми?
Цікаво було б почути від вас. Як того, що проводить отакі аналогії.


якщо вам щось не зрозуміло, то я в тому винен чи як?
і відповім вам вашим же - "Що мені я буду робити, я розберусь якось сам. Не перейматеся за мене". і вас це взагалі не стосується. так вже зрозуміло нарешті?
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