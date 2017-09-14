Додано: Вів 08 жов, 2024 12:37

ЛАД написав: Я не призывал ругаться.

Хотел только услышать мнение и обсудить. Я не призывал ругаться.Хотел только услышать мнение и обсудить.

Пока я вмжу один путь переговоров. Оставлять террит. не подконтр. раше и далее НАТО, ЕС это всё не реально, но иметь какие то 100% гарантии и уже досконально каждый пункт в договоре оговаривать. Надо доказывать потом экономикой, что у нас лучше, чем у раши. Лет через 10 пуйло умрёт и возможно народ сам захочет опять присоединится к Украине. Воевать до 91г. и призывать 18лет. на войну, то мы тогда оставим и Запорожье и Херсон и Николаев, даже вохможно Днепр и Одессу. Уже 10 лет, как мы уже в Луганске, Донецке и Крыму. Одна болтавня от Америки и Запада. Всем насрать на межд. стандарты, а тем более в защиту Украины? Или пуйло уже сидит на скамье, как Милошевич. Просто межд. стандарты - это для избранных.