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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:03
Wirująświatła написав:
противоречий не видите? Стояли против коррупции, но купились на обещания пороха и безвиз. Вы сами себе подменили цель за что стояли на майдане. А турчинов вам помог. Скажите в чём я не прав?
Стоял за ЕС, который мощьной сиськой мамы Меркель смоет всю низовую коррупцию в канализацию истории.
Каюсь, ушел с майдана когда Порох и Ко пообещали твердый курс на ЕС. Надо было конечно там прямо ждать этот торжественный день, но я оказался слаб и уже хотел в туалет. Вот и ушел. Никогда себе этого не прощу!
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:06
Mimohod написав: Wirująświatła написав:
противоречий не видите? Стояли против коррупции, но купились на обещания пороха и безвиз. Вы сами себе подменили цель за что стояли на майдане. А турчинов вам помог. Скажите в чём я не прав?
Стоял за ЕС, который мощьной сиськой мамы Меркель смоет всю низовую коррупцию в канализацию истории.
Каюсь, ушел с майдана когда Порох и Ко пообещали твердый курс на ЕС. Надо было конечно там прямо ждать этот торжественный день, но я оказался слаб и уже хотел в туалет. Вот и ушел. Никогда себе этого не прощу!
каятся я вобщем не требовал ) вы получили бесценный опыт и с удовольствием им поделились. Запомнилось другое. Я работал на комбинате который (в виде коррупции ) поставлял кое что гос.структуре бесплатно. Куда оно потом девалось я только догадываюсь.
После победы майдана нас попросили... удвоить поставки. К сожалению, я был на той встрече и в лицо спросил довольно известного тогда политика, за что стоял майдан? Ответ убил чтобы власть перешла из неправильных рук в правильные.
Поскольку всё было оформлено как "благотворительность " речь о коррупции конешно не шла. Нас "очень просили" так что отказать было нельзя.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 08 жов, 2024 13:15, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:10
stm написав:
Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах.
Не выиграет этот ужасный АндрейМ. Пока что выигрывают и, я уверен, выиграют такие, как Вы - трусливые лицемеры, которые ждут отдельного приглашения пойти и защищать себя, свои дома и свое государство. Выигрывают все ждуны отдельного закона и снятия "гендерных ограничений". Этот закон уже есть. Он называется "Конституция Украины", и в нем нет никаких "гендерных ограничений". Ничто, абсолютно ничто, не мешает Вам сейчас пойти в ВСУ. Неважно на какую позицию Вас примут. Главное, что Вы, лично Вы, будете помогать стране победить, будете участвовать в этом общем деле.
Не знаю где Вы покупали свои дипломы, но, хоть, в школе Вам объясняли, что Конституция является высшим, самым главным, законом страны? Ждать других законов Вам не надо. Выполняйте тот, что уже есть.
Все "гендерные ограничения" придумали Вы, чтобы переждать войну. Вы - не слабее. Вы - хитрее. В Украине много мужчин сильнее меня, но я не требую от них пойти меня защищать, а Вы все переживаете о том, чтобы АндрейМ не победил, и Вас и других "ждунов" не попросили прийти и исполнить свой конституционный долг. Не переживайте, не попросят. В Парламенте сидят такие же, как и Вы, ждуны и свидетели "ты же - мальчик" и "я же - девочка". Непонятно почему Вы так не хотите прихода россиян, если Вы с ними ментально одинаковые. Вам с ними будет очень комфортно. Европейцы мебель Вам собирать не будут; они Вам быстро объяснят, что руки у Вас тоже есть.
Смотрите в сторону Афганистана, если россияне не нравятся. Там самые "правильные" мужчины. Они инстинктивно захотят Вас защитить. Все четко и с гендерными ограничениями, как Вы любите. Там о Вас позаботятся, и Вы не будете должны выполнять "мужские" задачи, и Ваши дипломы там не понадобятся. За все надо платить. В современных цивилизованных обществах все Ваши гражданские права идут неотрывно от обязанностей. Вы же хотите частично жить в средневековье, а частично - в современности. Определитесь уже. Хотя Вы уже определились. Вам - в современность, а мне - в средневековье.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:10
россия требует от Киева вывода украинских военных из четырех частично оккупированных областей и отказа Украины от намерений вступить в НАТО, заявил министр иностранных дел россии Сергей "Конь" Лавров в интервью Newsweek.
«14 июня президент владимир путин назвал предпосылки урегулирования следующими: полный выход ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции россии; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и отмена всех санкций против россии», – указывает российский министр.
Киев, по словам Лаврова, ответил на это заявление «вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа».
Украина называет условиями начала переговоров с россией вывод российских войск со всей международно признанной украинской территории, включая оккупированный с 2014 года Крым. Темой переговоров, по мнению официального Киева, должны быть компенсации со стороны москвы за потери, причиненные Украине в результате непровоцированной вооруженной агрессии. Украина также называет своей целью вступление в Североатлантический альянс, который должен гарантировать невозможность новой российской агрессии.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:11
АндрейМ написав:
. Выигрывают все ждуны отдельного закона и снятия "гендерных ограничений". Этот закон уже есть. Он называется "Конституция Украины", и в нем нет никаких "гендерных ограничений".
Ви так і не відповіли на питання: скільки часу ви були в декретній відпустці?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:13
wild.tomcat написав: detroytred написав:
Я вказав, що від вас не було і не має ніяких пояснень.
Зобов'язань ніяких не покладав.
Не вигадуйте.
Що мені робити, я розберусь якось сам. Не перейматеся за мене.
А от:
- що ви будете робити, коли на сім'ю напала гопота і ...;
- і чому зараз, коли на країну напала гопота, якісь інші підходи та алгоритми?
Цікаво було б почути від вас. Як того, що проводить отакі аналогії.
якщо вам щось не зрозуміло, то я в тому винен чи як?
і відповім вам вашим же - "Що мені я буду робити, я розберусь якось сам. Не перейматеся за мене". і вас це взагалі не стосується. так вже зрозуміло нарешті?
І де я вказував, що вам робити?
Про вашу провину з мого боку мови не було.
Ви знов вигадуєте.
Як це не стосується? Ви мою думку (що аналогія недоречна) визначили "потіком підсвідомого". Я аргументую, що ви помиляєтесь.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 08 жов, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:17
detroytred написав:
вам необов'язково вигадувати
detroytred написав:
Ви знов вигадуєте.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:18
detroytred написав: wild.tomcat написав:
щось тут куди не плюнь, у фахівця з недоречних порівнянь/аналогій попадеш. вам ще не писали що ваша "недоречність" тут недоречна?
Не треба нікуди плювати.
От ви проводите дану аналогію, то й напишіть: на сім'ю чоловіка напала гопота і він робить то-то і то-то... (гадаю не жалкуючи на це своєї останньої сорочки, здоров'я і життя. І голими руками буде битися. До останнього подиху).
Тепер аналогічно напали на його країну і?
На хфорумі про щось кнопає, розмірковує, коли гопота...
Так що спочатку покажіть, що аналогія має місце, а потім питайте.
Поки що є аргументи про недоречність даної аналогії.
Від вас поки ніяких аргументів нема.
Ви тратите час. Такі персонажі напишуть щось сильно притягнуте за вуха, а потім крутяться як вужі на сковородці. Причому варіант з гопотою в темному провулку вже не перший раз тут невдало згадується
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:19
Wirująświatła написав: detroytred написав:
вам необов'язково вигадувати
detroytred написав:
Ви знов вигадуєте.
Що зробиш, коли будують на вигадках. Приходиться констатувати.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:20
Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
Я не призывал ругаться.
Хотел только услышать мнение и обсудить.
Пока я вмжу один путь переговоров. Оставлять террит. не подконтр. раше и далее НАТО, ЕС это всё не реально, но иметь какие то 100% гарантии и уже досконально каждый пункт в договоре оговаривать. ......(
ЕС то ладно, потом когда-нибудь, может быть, со временем.
В НАТО нас брать не хотят и не понятно, когда захотят и захотят ли вообще.
С гарантиями вопрос.
"Оставлять террит. не подконтр. раше" - в смысле оставлять эти территории украинскими и отказаться от оккупированных? По какой линии - по сегодняшней линии фронта? Я даже не буду говорить о гарантиях на будущее, но сильно сомневаюсь, что Путин сегодня
согласится на это (в условиях каких-то российских успехов на фронте, пусть даже пока не решающих). Он вполне может потребовать то, что записали в росс. конституцию - полностью Запорожскую и Херсонскую области, а если во время переговоров добьётся серьёзных успехов на фронте, то и больше.
У меня, понятно, нет серьёзной информации о положении на фронте, состоянии ВСУ и резервов (армии и вооружений). Но судя по тому, что здесь (и не только) пишут, вполне возможен пессимистический вариант, который описывал Арестович, - с прорывом линии фронта, выходом росс. войск на оперативный простор и т.д.
Так что, как бы не хаяли (не пишу "критиковали" - то, что здесь пишут, это не критика) Зеленского сегодня пока что нужна и мобилизация, и выпрашивание вооружений у Запада и разговоры о "плане перемоги".
К слову, мою жалобу на вчерашний хамский пост jump
'а с оскорблением Президента модераторы отклонили. Так же, как они перестали обращать внимание на оскорбления и мат на форуме. Когда-нибудь они об этом пожалеют, лишь бы не было поздно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 08 жов, 2024 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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