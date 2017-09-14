Додано: Вів 08 жов, 2024 13:10

stm написав: Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах. Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах.

Не выиграет этот ужасный АндрейМ. Пока что выигрывают и, я уверен, выиграют такие, как Вы - трусливые лицемеры, которые ждут отдельного приглашения пойти и защищать себя, свои дома и свое государство. Выигрывают все ждуны отдельного закона и снятия "гендерных ограничений". Этот закон уже есть. Он называется "Конституция Украины", и в нем нет никаких "гендерных ограничений". Ничто, абсолютно ничто, не мешает Вам сейчас пойти в ВСУ. Неважно на какую позицию Вас примут. Главное, что Вы, лично Вы, будете помогать стране победить, будете участвовать в этом общем деле.Не знаю где Вы покупали свои дипломы, но, хоть, в школе Вам объясняли, что Конституция является высшим, самым главным, законом страны? Ждать других законов Вам не надо. Выполняйте тот, что уже есть.Все "гендерные ограничения" придумали Вы, чтобы переждать войну. Вы - не слабее. Вы - хитрее. В Украине много мужчин сильнее меня, но я не требую от них пойти меня защищать, а Вы все переживаете о том, чтобы АндрейМ не победил, и Вас и других "ждунов" не попросили прийти и исполнить свой конституционный долг. Не переживайте, не попросят. В Парламенте сидят такие же, как и Вы, ждуны и свидетели "ты же - мальчик" и "я же - девочка". Непонятно почему Вы так не хотите прихода россиян, если Вы с ними ментально одинаковые. Вам с ними будет очень комфортно. Европейцы мебель Вам собирать не будут; они Вам быстро объяснят, что руки у Вас тоже есть.Смотрите в сторону Афганистана, если россияне не нравятся. Там самые "правильные" мужчины. Они инстинктивно захотят Вас защитить. Все четко и с гендерными ограничениями, как Вы любите. Там о Вас позаботятся, и Вы не будете должны выполнять "мужские" задачи, и Ваши дипломы там не понадобятся. За все надо платить. В современных цивилизованных обществах все Ваши гражданские права идут неотрывно от обязанностей. Вы же хотите частично жить в средневековье, а частично - в современности. Определитесь уже. Хотя Вы уже определились. Вам - в современность, а мне - в средневековье.