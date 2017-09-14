барабашов написав:

...........Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа?То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайонаУ нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли?Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.