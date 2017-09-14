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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:21
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
вам необов'язково вигадувати
detroytred написав:
Ви знов вигадуєте.
Що зробиш, коли будують на вигадках. Приходиться констатувати.
а почему мне смешно? )
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:23
Letusrock написав:
Причому варіант з гопотою в темному провулку вже не перший раз тут невдало згадується
Є ще про сусіда, який вдерся і гвалтує..
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:23
Mimohod написав: Wirująświatła написав:
надо было стоять не против януковича/азирова а против коррупции.
Я и стоял против коррупции. В надежде что придут европейские бюрократы и придушат нашу византию. Византийскую коррупцию, когда чиновник напрямую кормится с должности, берет доплату за исполнение своих обязанностей, победить изнутри не возможно. Такой тип коррупции устраивает как берущего так и дающего. Увы, но это следствие аграрной экономики короткого цикла производства, поэтому победить его можно только системно выводя страну на промышленную экономику, где срок инвестиций и цикла производства велики.
Но европе это оказалось не нужным.
Проблема в тому, що чиновник бере мзду не за те щоб порушити закон, а за те щоб зробити згідно закону згідно своїх обов"язків, тобто саботує діяльність держави.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 жов, 2024 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:24
Wirująświatła написав:
а почему мне смешно? )
Мені-то звідки це знати?
А вигадувати, як деякі, я не маю бажання.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:25
барабашов написав:
...........
Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа?
То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона
У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли?
Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.
Хороший ответ любителям дешёвых аналогий.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:28
flyman написав: Mimohod написав: Wirująświatła написав:
надо было стоять не против януковича/азирова а против коррупции.
Я и стоял против коррупции. В надежде что придут европейские бюрократы и придушат нашу византию. Византийскую коррупцию, когда чиновник напрямую кормится с должности, берет доплату за исполнение своих обязанностей, победить изнутри не возможно. Такой тип коррупции устраивает как берущего так и дающего. Увы, но это следствие аграрной экономики короткого цикла производства, поэтому победить его можно только системно выводя страну на промышленную экономику, где срок инвестиций и цикла производства велики.
Но европе это оказалось не нужным.
Проблема в тому, що чиновник бере мзду не за те щоб порушити закон, а за те щоб зробити згідно закону згідно своїх обов"язків, тобто саботує діяльність держави.
Плюс мільярд!!!!
Я на цьому акцентував увагу роками.
Що раніше хабар давали за те, щоб зробили щось незаконне або більше, ніж визначений мінімум.
А от коли стало, що хабар почали вимагати за законне, за прямі функції, то от тоді і почалася торба, шлях у прірву.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:32
АндрейМ написав: stm написав:
Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах.
Не выиграет этот ужасный АндрейМ.
Виталий, может хватит этой комедии эмпатичного, сельского, грамотно пишущего, родного русского, в 3:41 и в 3:48 ночи отвечающего безграмотно пишущей женщине?
ЮА, конечно угадал и я очень даже за словесный БДСМ, но безэмпатичнось во мне говорит что я не общалась с двумя мужиками, я общалась с одним.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:37
АндрейМ
Андрюша, как-то ваши посты на форуме явно не соответствуют образу беззащитного книжного мальчика, "божьего одуванчика", который вы сначала рисовали.
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ЛАД
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:38
ЛАД написав:
Так что, как бы не хаяли (не пишу "критиковали" - то, что здесь пишут, это не критика) Зеленского сегодня пока что нужна и мобилизация, и выпрашивание вооружений у Запада и разговоры о "плане перемоги".
зараз нам світить хіба що "план миру/перемиря", якщо довго гратись у перемоги то можна догратись до "плану капітуляції".
Як приклад, вже останній вербі зрозуміло що гіпотетичні умови перемиря весною 2023 були набагато кращі ніж осінню 2024.
Не все звісно залежить від нас, але союзникам пора натякнути що "до останнього" з піпеточними поставками нас не влаштовує і потрібно якось спільними зусиллями закруглятись
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:46
stm написав: АндрейМ написав: stm написав:
Если выиграют АндрейМ мы все будем быдлом на коленях либо чеченцами на заградотрядах.
Не выиграет этот ужасный АндрейМ.
Виталий, может хватит этой комедии эмпатичного, сельского, грамотно пишущего, родного русского, в 3:41 и в 3:48 ночи отвечающего безграмотно пишущей женщине?
ЮА, конечно угадал и я очень даже за словесный БДСМ, но безэмпатичнось во мне говорит что я не общалась с двумя мужиками, я общалась с одним.
согласен! с 2мя тяжело, остановитесь на ком то одном. )) Сегодня супер много юмора на ветке) не буду вас переубеждать, в момент когда прозреете незабудьте оценить свой IQ
получается это я сам с собой пообщался?
Wirująświatła написав: АндрейМ написав:
Наверное, кто-то должен был Вам сказать, что Вы - хуевый человек.
хуевый или хороший определяется поступками. можно быть злым, смешивать форумчан с гавном, но при этом спасать людей (например работая врачом скорой помощи) или быть добрейшим милашкой и продавать детям наркоту. Нельзя делать о людях такие плоские выводы.
и этоviewtopic.php?p=5775022#p5775022
stm написав:
Найдите себя, иначе нихрена не будет.
вы нашли аж двоих меня)
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 08 жов, 2024 14:03, всього редагувалось 6 разів.
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