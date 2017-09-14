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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:49
ЛАД написав:
Началось обсуждение Майдана.
Рано. Нет информации.
Не понятно кто организовывал, кто финансировал, кто стимулировал развитие и направлял эволюцию, их цели. Одни вопросы без ответов.
Если назовёте Порошенко, Яценюка, Турчинова... - они воспользовались результатами. Истинные организаторы остались в густой тени и даже не просматриваются.
Можно придумывать
много теорий, но нет никаких доказательств.
якщо люди організуються, то обов'язково роблять це лише за чиїмось командами, самостійно ні-ні. цим й відрізняються розвинені країни від авторитарних. як на Антимайдан - по списках, з головними й обов'язковою оплатою за кожен день.
а хтось постійно буде шукати цих міфічних організаторів в темній кімнаті...
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Shaman
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:56
wild.tomcat написав: барабашов написав: wild.tomcat написав:
порада тільки одна - захищати свою сімю. але вона таки не для вас(Wild Kot Tom)
Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа?
То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона
У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли?
Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.
ваш варіант? тільки, будь ласка, коротше, без обовязкового згадування ваших лексусів і gx'ів., ми вже давно запамятали, який у вас парк авто.
Мой адекватный вариант всегда тянет или на 12, или если удасться поесть "свіжини" - на пожизненное
Генетически проживание в одном из самых весёлых районов Днепра вбило правило избегать конфликта или готовиться к шконке(карате не владею, дзюдо на улице против ножей до песды, штангу с собой не ношу в кармане, уронить головой на бордюр или камень это неблагоприятное окончание конфликта)
Ну или не провоцировать быдло 16м айфоном и лексусом(которого у меня никогда не было, матчасть подучите)
Интересен ваш ответ как диванного штурмовика у которого уже 40 сквозных ранений от КАБов и 15 царапин от прямого попадания 152й гаубмцы.
Востаннє редагувалось барабашов
в Вів 08 жов, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:56
Wirująświatła написав: stm написав: АндрейМ написав:
Не выиграет этот ужасный АндрейМ.
Виталий, может хватит этой комедии эмпатичного, сельского, грамотно пишущего, родного русского, в 3:41 и в 3:48 ночи отвечающего безграмотно пишущей женщине?
ЮА, конечно угадал и я очень даже за словесный БДСМ, но безэмпатичнось во мне говорит что я не общалась с двумя мужиками, я общалась с одним.
согласен! с 2мя тяжело, остановитесь на ком то одном. )) Сегодня супер много юмора на ветке) не буду вас переубеждать, в момент когда прозреете незабудьте оценить свой IQ
получается это я сам с собой пообщался?
Wirująświatła написав: АндрейМ написав:
Наверное, кто-то должен был Вам сказать, что Вы - хуевый человек.
хуевый или хороший определяется поступками. можно быть злым, смешивать форумчан с гавном, но при этом спасать людей (например работая врачом скорой помощи) или быть добрейшим милашкой и продавать детям наркоту. Нельзя делать о людях такие плоские выводы.
Тому я постійно підкреслюю про будівництво на вигадках.
Тут таких повно.
Будують суцільно на вигадках.
Вигадали, побудували на цьому. Бо схотілося))
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detroytred
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:02
detroytred написав:
Тому я постійно підкреслюю про будівництво на вигадках.
Тут таких повно.
Будують суцільно на вигадках.
Вигадали, побудували на цьому. Бо схотілося))
жизнь такая. Никто не видит мир полностью, каждый видит какую то часть, остальное домысливается. Странно что вы удивляетесь.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:03
Wirująświatła написав:
согласен! с 2мя тяжело, остановитесь на ком то одном. ))
Давайте ещё подождем АндреяМ, он ведь тоже должен будет что-то сказать.
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stm
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:07
stm написав: Wirująświatła написав:
согласен! с 2мя тяжело, остановитесь на ком то одном. ))
Давайте ещё подождем АндреяМ, он ведь тоже должен будет что-то сказать.
я его не жду, при высоком EQ он мне не интересен своей банальностью. А вы купились на грамотную речь. Ищите смысл не только в тексте, но и в человеке. Заводить 2ю учётку чтобы вас разыгрывать? слишком сложно. Я могу проще разыграть. Когда есть настроение. Кстати юмора у АндреяМ 0,0% вас это не смутило? а каждое 3е мое сообщение - юмор.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 08 жов, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:07
_hunter написав:
Вот никогда это выражение не понимал: а если конь охромел до переправы?
Вікі:
В русском языке этот фразеологизм появился относительно недавно — после выхода в прокат в 1980 году одноимённого художественного фильма
...
К примеру, генерал Лебедь в должности секретаря Совета Безопасности 18 октября 1996 года заметил: «Коней на переправе не меняют, а ослов — можно и нужно менять»
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:09
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Тому я постійно підкреслюю про будівництво на вигадках.
Тут таких повно.
Будують суцільно на вигадках.
Вигадали, побудували на цьому. Бо схотілося))
жизнь такая. Никто не видит мир полностью, каждый видит какую то часть, остальное домысливается. Странно что вы удивляетесь.
)
Я про вигадки на особисту адресу.
А відносно вигадок стосовно світу, питань обговорень нічого проти не маю. Бо повноти інфи в нас апріорі не має.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:10
detroytred написав:
Я про вигадки на особисту адресу.
А відносно вигадок стосовно світу, питань обговорень нічого проти не маю. Бо повноти інфи в нас апріорі не має.
афигеть как вы себя отделили от остального мира.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:10
Shaman написав: Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
Так что, как бы не хаяли (не пишу "критиковали" - то, что здесь пишут, это не критика) Зеленского сегодня пока что нужна и мобилизация, и выпрашивание вооружений у Запада и разговоры о "плане перемоги".
Написал свой взгляд , но сразу убирают.
Такое впячетление, что здесь неэя иметь своего мнения, а только как в раше - слава кпсс((
якщо хвора маячня, то так прибирають... не треба ховатися, що такий погляд на життя...
Що таке "хвора маячня" і хто саме з диванних яструбо-страусів це вирішує?
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