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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10282102831028410285

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 14:11

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Так что, как бы не хаяли (не пишу "критиковали" - то, что здесь пишут, это не критика) Зеленского сегодня пока что нужна и мобилизация, и выпрашивание вооружений у Запада и разговоры о "плане перемоги".

зараз нам світить хіба що "план миру/перемиря", якщо довго гратись у перемоги то можна догратись до "плану капітуляції".
Як приклад, вже останній вербі зрозуміло що гіпотетичні умови перемиря весною 2023 були набагато кращі ніж осінню 2024.
Не все звісно залежить від нас, але союзникам пора натякнути що "до останнього" з піпеточними поставками нас не влаштовує і потрібно якось спільними зусиллями закруглятись

Мы не знаем, что записано в "Плане перемоги", который Зеленский возил в США. Может быть, как раз то, о чём вы предложили натякнути.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 14:20

  fler написав:россия требует от Киева вывода украинских военных из четырех частично оккупированных областей и отказа Украины от намерений вступить в НАТО, заявил министр иностранных дел россии Сергей "Конь" Лавров в интервью Newsweek.

«14 июня президент владимир путин назвал предпосылки урегулирования следующими: полный выход ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции россии; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и отмена всех санкций против россии», – указывает российский министр.

Киев, по словам Лаврова, ответил на это заявление «вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа».

Украина называет условиями начала переговоров с россией вывод российских войск со всей международно признанной украинской территории, включая оккупированный с 2014 года Крым. Темой переговоров, по мнению официального Киева, должны быть компенсации со стороны москвы за потери, причиненные Украине в результате непровоцированной вооруженной агрессии. Украина также называет своей целью вступление в Североатлантический альянс, который должен гарантировать невозможность новой российской агрессии.

Нам тут розказують що аж до Карпат піде бурятами, а претензії скукожилися до 4х областей, дві з яких майже захоплені. Глобально це все. Відчувається, що весь цивілізовани світ золотого мільярда зазнає поразку.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 14:40

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:якщо хвора маячня, то так прибирають... не треба ховатися, що такий погляд на життя...

Що таке "хвора маячня" і хто саме з диванних яструбо-страусів це вирішує?


рівно так само, як хтось з диванних оцінщиків вирішує які аналогії дешеві чи недоречні. чи ви вважаєте, що вам можна, а іншим ні? з чого б раптом?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 14:43

Нардепи пропонують 50% знижки на штраф за невчасне оновлення даних :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... koristatis
За підрахунками парламентарів, понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої дані або не зробили цього у визначений законодавством термін.

зелепупи все не вгамуються і мріють народ брити регулярно :lol:



Прямої заборони на мобілізацію військовозобов’язаних віком від 50 до 60 років немає 8)
https://censor.net/ua/news/3513785/zabo ... emaye_ttsk

так ніби клованам хтось повірив 8) бусифікатори гребуть усіх підряд аж гай шумить :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 14:49

Зображення
К вопросу о "натасканных" женщинах.
Такая женщина, конечно, справится с десятком форумчан и не заметит.
АндрейМ, как вам, такая нравится?
Наталья Кузнецова
Русский профессиональный бодибилдер Наталия Кузнецова очень известна как самая известная женщина-бодибилдер России. Наталия также является самой тяжелой известной женщиной-бодибилдером.

http://surl.li/avuhgh
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 14:50

  барабашов написав:
  wild.tomcat написав:
  барабашов написав:
Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа?
То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона
У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли?
Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.


ваш варіант? тільки, будь ласка, коротше, без обовязкового згадування ваших лексусів і gx'ів., ми вже давно запамятали, який у вас парк авто.

Мой адекватный вариант всегда тянет или на 12, или если удасться поесть "свіжини" - на пожизненное
Генетически проживание в одном из самых весёлых районов Днепра вбило правило избегать конфликта или готовиться к шконке(карате не владею, дзюдо на улице против ножей до песды, штангу с собой не ношу в кармане, уронить головой на бордюр или камень это неблагоприятное окончание конфликта)
Ну или не провоцировать быдло 16м айфоном и лексусом(которого у меня никогда не было, матчасть подучите)
Интересен ваш ответ как диванного штурмовика у которого уже 40 сквозных ранений от КАБов и 15 царапин от прямого попадания 152й гаубмцы.


дружище, я десь позиціонував себе як диванного штурмовика? от нахіба оце ваше? чи голова того, бобо?
а захищатися потрібно, тому що життя воно таке, що поважають сильних (і духом в т.ч.), а тих хто буде жувати соплі, приречені завжди бути чморимими, будь де. і мені теж (як і всім тут) досить стрьомно від всього того, що відбувається навколо, але ж якось потрібно хоч трохи опанувати свій страх і в руках тримати себе?
wild.tomcat
 
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