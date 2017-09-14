ЛАД написав:Так что, как бы не хаяли (не пишу "критиковали" - то, что здесь пишут, это не критика) Зеленского сегодня пока что нужна и мобилизация, и выпрашивание вооружений у Запада и разговоры о "плане перемоги".
зараз нам світить хіба що "план миру/перемиря", якщо довго гратись у перемоги то можна догратись до "плану капітуляції". Як приклад, вже останній вербі зрозуміло що гіпотетичні умови перемиря весною 2023 були набагато кращі ніж осінню 2024. Не все звісно залежить від нас, але союзникам пора натякнути що "до останнього" з піпеточними поставками нас не влаштовує і потрібно якось спільними зусиллями закруглятись
Мы не знаем, что записано в "Плане перемоги", который Зеленский возил в США. Может быть, как раз то, о чём вы предложили натякнути.
fler написав:россия требует от Киева вывода украинских военных из четырех частично оккупированных областей и отказа Украины от намерений вступить в НАТО, заявил министр иностранных дел россии Сергей "Конь" Лавров в интервью Newsweek.
«14 июня президент владимир путин назвал предпосылки урегулирования следующими: полный выход ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в Конституции россии; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и отмена всех санкций против россии», – указывает российский министр.
Киев, по словам Лаврова, ответил на это заявление «вооруженным вторжением в Курскую область 6 августа».
Украина называет условиями начала переговоров с россией вывод российских войск со всей международно признанной украинской территории, включая оккупированный с 2014 года Крым. Темой переговоров, по мнению официального Киева, должны быть компенсации со стороны москвы за потери, причиненные Украине в результате непровоцированной вооруженной агрессии. Украина также называет своей целью вступление в Североатлантический альянс, который должен гарантировать невозможность новой российской агрессии.
Нам тут розказують що аж до Карпат піде бурятами, а претензії скукожилися до 4х областей, дві з яких майже захоплені. Глобально це все. Відчувається, що весь цивілізовани світ золотого мільярда зазнає поразку.
Нардепи пропонують 50% знижки на штраф за невчасне оновлення даних https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... koristatis За підрахунками парламентарів, понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої дані або не зробили цього у визначений законодавством термін.
зелепупи все не вгамуються і мріють народ брити регулярно
К вопросу о "натасканных" женщинах. Такая женщина, конечно, справится с десятком форумчан и не заметит. АндрейМ, как вам, такая нравится?
Наталья Кузнецова Русский профессиональный бодибилдер Наталия Кузнецова очень известна как самая известная женщина-бодибилдер России. Наталия также является самой тяжелой известной женщиной-бодибилдером.
барабашов написав: Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа? То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли? Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.
ваш варіант? тільки, будь ласка, коротше, без обовязкового згадування ваших лексусів і gx'ів., ми вже давно запамятали, який у вас парк авто.
Мой адекватный вариант всегда тянет или на 12, или если удасться поесть "свіжини" - на пожизненное Генетически проживание в одном из самых весёлых районов Днепра вбило правило избегать конфликта или готовиться к шконке(карате не владею, дзюдо на улице против ножей до песды, штангу с собой не ношу в кармане, уронить головой на бордюр или камень это неблагоприятное окончание конфликта) Ну или не провоцировать быдло 16м айфоном и лексусом(которого у меня никогда не было, матчасть подучите) Интересен ваш ответ как диванного штурмовика у которого уже 40 сквозных ранений от КАБов и 15 царапин от прямого попадания 152й гаубмцы.
дружище, я десь позиціонував себе як диванного штурмовика? от нахіба оце ваше? чи голова того, бобо? а захищатися потрібно, тому що життя воно таке, що поважають сильних (і духом в т.ч.), а тих хто буде жувати соплі, приречені завжди бути чморимими, будь де. і мені теж (як і всім тут) досить стрьомно від всього того, що відбувається навколо, але ж якось потрібно хоч трохи опанувати свій страх і в руках тримати себе?
барабашов написав:........... Простите, а как вы семью защищаете допустим от пяти НЕпьяных и НЕобдолбанных гопников, которые окружили вас на стоянке возле Метро там или АШАНа в 23.30 в субботу, когда вы грузите всю тележку в багажник вашего Лексуса допустим, и хотят попользовать вашу половину и дочь-студентку, а вас просто откуярить лежачего ногами, и забрав у вас ключи от GXa вашего нержавого, покататься на нём оставшиеся полчаса до комендантского часа? То же самое возможно в принципе(но без автоугона) если вы пешком часом в 7 вечера зимой, на НГ там или Рождество-Крещенье, возвращаетесь с гостей домой по плохо освещённой улице или двору микрорайона У нас разрешён нарезной короткоствол, вы носите под курткой два тесака как у Слая в Рембо4, или вы бывший учитель по карате покойного Брюса Ли? Кроме того возможен вариант что "пианист" размером с путина или медведева и с весом килограмм 55-60 не представляет угрозу даже для двух пьяных гопников.
jump написав:Нардепи пропонують 50% знижки на штраф за невчасне оновлення даних https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... koristatis За підрахунками парламентарів, понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої дані або не зробили цього у визначений законодавством термін.
зелепупи все не вгамуються і мріють народ брити регулярно
Мріють не брити регулярно, а чтобы эти 6 млн. выполнили свои обязанности и встали на учёт. И были готовы к мобилизации. Если бы 6 млн. это сделали, то, вероятно, не было бы бусификации и ВЛК могли бы работать приличнее. Вы, кстати, обновили? и готовы? Или вам действительно 24 года, как указано в личных данных, и вы не подлежите призыву? Ну так до 25 уже совсем недалеко.
АндрейМ написав:. Але не я писав Конституцію, не я декларував рівність і не я декларував, що захищати державу мають усі громадяни України. Якщо Вас дратує, що я нагадую про Конституцію України, то я не знаю чим допомогти. Прийміть нову, і зобов'яжіть мене особисто Вас захищати. Мені от цікаво. Ви так топите за гендерну нейтральність, за рівність прав і обовязків. І у вас є діти, наскільки я зрозумів з контексту. Скільки часу ви були в декретній відпустці?
во-вторых, он спрашивает, какого чёрта, человеческие существа с вагиной, ездят по всему миру, а существа с половым членом, такого права не имеют - в каком законе это отображено. вот и всё
сподіваюся, що своїх маму/дружину/дочку ви саме так і називаєте. ну, і звісно, вони з відповіддю, теж не забарилися.
Жіночий статевий орган так називається "vagina". Він є у всіх людей жіночої статі. При чому тут закон зі свободою пересування? Добре, ви дорікаєте на почуття родинних зв'язків чи що? Так а чому вам не шкода моїх доньок, які трясуться від жаху під обстрілами? Чому ви їх не жалієте, що їх змушують терпіти все це? Бо їх батьку не дозволено їх вивезти у безпеку? З ваших міркувань жінка слаба, вона не витримає цього навантаження, що є істиною. Лицеміри
Бетон написав:во-вторых, он спрашивает, какого чёрта, человеческие существа с вагиной, ездят по всему миру, а существа с половым членом, такого права не имеют - в каком законе это отображено. вот и всё
сподіваюся, що своїх маму/дружину/дочку ви саме так і називаєте. ну, і звісно, вони з відповіддю, теж не забарилися.
Жіночий статевий орган так називається "vagina". Він є у всіх людей жіночої статі. При чому тут закон зі свободою пересування? Добре, ви дорікаєте на почуття родинних зв'язків чи що? Так а чому вам не шкода моїх доньок, які трясуться від жаху під обстрілами? Чому ви їх не жалієте, що їх змушують терпіти все це? Бо їх батьку не дозволено їх вивезти у безпеку? З ваших міркувань жінка слаба, вона не витримає цього навантаження, що є істиною. Лицеміри
лицеміром тут виглядаєте саме ви, бо ви прикриваєтеся в своєму бажанні виїхати своїми доньками. ні їм, ні їх матері (вашій дружині) ніхто не забороняє виїхати, щоб не сидіти під обстрілами. можна хоча б в інший регіон україни переїхати, де спокійніше. якби вас справді турбувала безпека ваших доньок, а не ваша власна, ви вже давно вирішили б це питання у той чи інший спосіб (хоча б так, як, описано вище). а так, хто тут лицемір, то ще те запитання.