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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10284102851028610287>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 15:43

  wild.tomcat написав:
  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Що таке "хвора маячня" і хто саме з диванних яструбо-страусів це вирішує?

рівно так само, як хтось з диванних оцінщиків вирішує які аналогії дешеві чи недоречні. чи ви вважаєте, що вам можна, а іншим ні? з чого б раптом?

вам вже більш ніж детально розписали чому "дешеві та недоречні" і без контр-аргументацій з вашого боку.
А Шаман навіть не бачачи текст від Игорь Алексеевич (бо комент видалили) припустив що то "хвора маячня", а пояснити що це таке, нема кому
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 15:55

  Letusrock написав:
  wild.tomcat написав:
  Letusrock написав:Що таке "хвора маячня" і хто саме з диванних яструбо-страусів це вирішує?

рівно так само, як хтось з диванних оцінщиків вирішує які аналогії дешеві чи недоречні. чи ви вважаєте, що вам можна, а іншим ні? з чого б раптом?

вам вже більш ніж детально розписали чому "дешеві та недоречні" і без контр-аргументацій з вашого боку.
А Шаман навіть не бачачи текст від Игорь Алексеевич (бо комент видалили) припустив що то "хвора маячня", а пояснити що це таке, нема кому


нічого ви не пояснили. просто ви (і інші) "пояснювачі" вважаєте свої власні пояснення комусь більш вагомими ніж чиїсь вам, напевно лише тому так, що вам так хочеться. а чи відповідає це дійсності, то вже інша справа.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:05

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Я про вигадки на особисту адресу.

А відносно вигадок стосовно світу, питань обговорень нічого проти не маю. Бо повноти інфи в нас апріорі не має.
афигеть как вы себя отделили от остального мира.

Афігєть, як ви чомусь звузили особисту адресу до виключно мене.

Тобто - вигадали!))
Що я відокремив себе від інших.

Я відокремив всіх форумчан. Від остального світу. Не треба стосовно їх вигадувати. Треба оперувати фактами. Тими, що є, нехай і з цих сторінок.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:09

  wild.tomcat написав:
  Letusrock написав:
  wild.tomcat написав:рівно так само, як хтось з диванних оцінщиків вирішує які аналогії дешеві чи недоречні. чи ви вважаєте, що вам можна, а іншим ні? з чого б раптом?

вам вже більш ніж детально розписали чому "дешеві та недоречні" і без контр-аргументацій з вашого боку.
А Шаман навіть не бачачи текст від Игорь Алексеевич (бо комент видалили) припустив що то "хвора маячня", а пояснити що це таке, нема кому


нічого ви не пояснили. просто ви (і інші) "пояснювачі" вважаєте свої власні пояснення комусь більш вагомими ніж чиїсь вам, напевно лише тому так, що вам так хочеться. а чи відповідає це дійсності, то вже інша справа.

Да нема від вас ніяких пояснень.
Доречності вашої аналогії.
Нема.

Не пояснили ви, що будете робити при нападі на вашу сім'ю банди гопників і ... (оте саме).
І. Чому. Це. Не робите. Зараз. При. Нападі. Банди гопників. На країну.

Якщо напишите, порівняйте, то
І самі побачите - доречно чи ні.
Що є різниця чи нема.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 жов, 2024 16:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:10

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  Banderlog написав:а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?

Кашу заварили ті, хто голосував за Яника. Який результат повинен бути, якщо голосувати за бандита чи некомпетннтного клоуна?
Крім того, в Україні є свої особливості - вихідці з умовного Заходу спокійно віддають булаву, а з умовного Сходу виносять з троном. Вірогідність, що Зе винесуть, доволі висока, але вже після скасування ВС, якщь буде мухлювати на виборах чи душити опозицію, як зараз.

Вот придумывать такие обобщения не надо.
Це ж треба бути таким невігласом...
Кравчук - Рівенська область (Захід)
Кучма - новгрод-сіверський( скорше Схід ніж Захід)
Ющенко -Хорунжівка (скорше схід ніж захід)
Янукович -єнакієве(чистий Схід)
Порошенко - Болград ( південь , хоча скорше Захід ніж Схід)
Зеленський - Кривий Ріг ( Схід)

А тепер дивимось
Кравчук пішов спокійно
Кучма ХОТІВ передати СХІДНЯКУ Януковичу-отримав Майдан2004 , на якому обрали компроміс Ющенка
Ющенко пішов спокійно
Янукович отримав Майдан 2013
Порошенко пішов спокійно..
З Зеленським подивимось ( як на мене йому вистарчить розуму не балотуватись)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:12

  detroytred написав:Я відокремив всіх форумчан. Від остального світу. Не треба стосовно їх вигадувати. Треба оперувати фактами. Тими, що є, нехай і з цих сторінок.
нет простите, такого права у вас нет, я например - часть вселенной и требую чтобы про меня тоже что то придумывали, как stm сегодня. Птамуш это прикольно и делает жизнь веселее.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Я відокремив всіх форумчан. Від остального світу. Не треба стосовно їх вигадувати. Треба оперувати фактами. Тими, що є, нехай і з цих сторінок.
нет простите, такого права у вас нет, я например - часть вселенной и требую чтобы про меня тоже что то придумывали, как stm сегодня. Птамуш это прикольно и делает жизнь веселее.

Сорянчик. Тоді вас виключаю.
Що ж ви зарання не попередили, що вигадки-брехня у ваш бік "это прикольно и делает жизнь веселее"?!
Тепер буду знати.
Але інші форумчани чомусь обурюються вигадками-брехнею на їх адресу.

Папріколу...)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:26

  detroytred написав:Але інші форумчани чомусь обурюються вигадками-брехнею на їх адресу.
птамуш форумчане как дети, которым игрушечная машинка или пистолет только иммитирует настоящие, но эмоции вызывают реальные.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ющенко пішов спокійно
Янукович отримав Майдан 2013


То якщо б "східняки" скинули Ющенка у 2008 за те що не вступив в ЄС чи ЄЕП, то він теж був би поганий ?
А Болград то вже ЗУ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

люди гинуть
а гнида чапай розпалювала , розпалює, буде розпалювати і всіх переживе
fox767676
 
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