Ніііт.
Брехня (образи) самі, що не є реальні. Реальніше нікуди.
Спілкування віртуальне, але брехня реальна.
Саме. Тому. Оці. Брехунці. Зливаються. Від перевірки на брехню. З реальною відповідальністю (грошима). За брехню.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 16:34
Ніііт.
Брехня (образи) самі, що не є реальні. Реальніше нікуди.
Спілкування віртуальне, але брехня реальна.
Саме. Тому. Оці. Брехунці. Зливаються. Від перевірки на брехню. З реальною відповідальністю (грошима). За брехню.
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:35
1 Ющенка СКИНУЛИ СХІДНЯКИ за те що він ХОТІВ привести країну в ЄС і НАТО
2 Є правило
Виключення - тільки підтверджує ЗАГАЛЬНЕ правило
Загальне правило
Закінчення терміну влади СХІДНЯКІВ в Україні ЗАВЖДИ проходило СИЛОВИМ шляхом.
Ющенко(Кучма) - навіть не є виключенням з правил, бо обоє з прикордонних з ПЕДЕРАЦІЄЮ областей, де розподіл СХІД/ЗАХІД проходитьміж українськими і російськими селами
При цьому
Менталітет КУЧМИ - чистий Східний
Менталітет Ющенка- чистий Західний.
ПС
перший уряд України на 70% був наповнений людьми які НАРОДИЛИСЬ в глибокій дупі ПЕДЕРАЦІЇ (сибір , мурманськ,магадан) - але менталітет в них був швидше Західний, а все тому що народились вони хоч і в росії але в сімях засланих з України інтелигентів.
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:37
тогда и инопланетяне существуют.
Открою секрет всем тут насрать друг на друга. В реальности вы ни с кем никогда не встретитесь. Некоторые просто пропадут неизвестно куда. Другие поменяют ник и аватар. Это театр. Словесная ролевая игра. Поиграли разбежались. Если вас задели значит ваш мозг не до конца понимает где он находится и что происходит, много додумывает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:42
хвора маячня - це хвора маячня. й вирішити це можна буль-яка розумна людина. й за потреби я обгрунтую, коли називаю щось маячнею.
але купа ухилянтів та неадекватів буде звісно вимагати "а ты докажи" в будь-якому випадку
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рейтинг Ющенко 2010 ~ 5%
95% то "східняки" ?
І його не скинули, а дочекались кінця каденції згідно встановленого конституціею терміну.
зіро досягнеь на шляху до ЄС, прорашистська Сербія, нещодавно займавшаяся геноцидом, у 2008 отримала безвіз та кандидатство
ось тому за нього "східняки не голосували" , було б смішно якщо йому у вину поставили б безвіз
Може його опоненти були просто трохи більш законослухняними ?
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:46
мені достатньо того, що читаю. й можу узагальнити, чому саме видаляють
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:47
Вот только почему-то обижается даже не на вигадки-брехню, а даже на правду или даже просто ни на что, на ровном месте.
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:51
гадаю не вистачить, балотуватися буде.
питання, чи вистачить в народу розуму - чи ще треба далі по пустелі?
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:51
1 В країні було
15% з чітко сформованим менталітетом Захід
15% з менталітетом Схід
70% без голових
Цих 70% завжди голосують за того хто більше наобіцяє....
Як правило при закінченні каденції виявляється що з того що наобіцяв - зробив не все, тоді 70% як гімно в ополонці плувуть до ПРОТИЛЕЖНОЇ сторони ополонки.
2 Ющенка не скидали - бо він не чіплявся за владу(точно так само як не чіплявся за владу Порошенко чи Кравчук)
Слово - не чіплявся - можна оспорити , але це вже питання смаку а не терміну.
Один як бандюкович - кидає на населення війська
Другий як Ющенко/Порошенко - забирає шмотки і виїзжає з Банкової.
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
❗️ Жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕК не сидить у в'язниці, — ЕП
Відповідно до аналізу даних із Реєстру судових рішень за останні три роки, гучні справи завершуються формальними вироками чи умовними термінами.
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