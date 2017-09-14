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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102851028610287102881028910290>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:34

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Але інші форумчани чомусь обурюються вигадками-брехнею на їх адресу.
птамуш форумчане как дети, которым игрушечная машинка или пистолет только иммитирует настоящие, но эмоции вызывают реальные.

Ніііт.
Брехня (образи) самі, що не є реальні. Реальніше нікуди.

Спілкування віртуальне, але брехня реальна.

Саме. Тому. Оці. Брехунці. Зливаються. Від перевірки на брехню. З реальною відповідальністю (грошима). За брехню.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:35

  fox767676 написав:
  budivelnik написав:Ющенко пішов спокійно
Янукович отримав Майдан 2013
То якщо б "східняки" скинули Ющенка у 2008 за те що не вступив в ЄС чи ЄЕП, то він теж був би поганий ?
А Болград то вже Захід?
1 Ющенка СКИНУЛИ СХІДНЯКИ за те що він ХОТІВ привести країну в ЄС і НАТО
2 Є правило
Виключення - тільки підтверджує ЗАГАЛЬНЕ правило
Загальне правило
Закінчення терміну влади СХІДНЯКІВ в Україні ЗАВЖДИ проходило СИЛОВИМ шляхом.
Ющенко(Кучма) - навіть не є виключенням з правил, бо обоє з прикордонних з ПЕДЕРАЦІЄЮ областей, де розподіл СХІД/ЗАХІД проходитьміж українськими і російськими селами
При цьому
Менталітет КУЧМИ - чистий Східний
Менталітет Ющенка- чистий Західний.

ПС
перший уряд України на 70% був наповнений людьми які НАРОДИЛИСЬ в глибокій дупі ПЕДЕРАЦІЇ (сибір , мурманськ,магадан) - але менталітет в них був швидше Західний, а все тому що народились вони хоч і в росії але в сімях засланих з України інтелигентів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:37

  detroytred написав:Брехня (образи) самі, що не є реальні. Реальніше нікуди.

Спілкування віртуальне, але брехня реальна.
тогда и инопланетяне существуют.
  detroytred написав:Зливаються. Від перевірки на брехню.
Открою секрет всем тут насрать друг на друга. В реальности вы ни с кем никогда не встретитесь. Некоторые просто пропадут неизвестно куда. Другие поменяют ник и аватар. Это театр. Словесная ролевая игра. Поиграли разбежались. Если вас задели значит ваш мозг не до конца понимает где он находится и что происходит, много додумывает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:42

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Написал свой взгляд , но сразу убирают.
Такое впячетление, что здесь неэя иметь своего мнения, а только как в раше - слава кпсс((

якщо хвора маячня, то так прибирають... не треба ховатися, що такий погляд на життя...

Що таке "хвора маячня" і хто саме з диванних яструбо-страусів це вирішує?

хвора маячня - це хвора маячня. й вирішити це можна буль-яка розумна людина. й за потреби я обгрунтую, коли називаю щось маячнею.

але купа ухилянтів та неадекватів буде звісно вимагати "а ты докажи" в будь-якому випадку :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:1 Ющенка СКИНУЛИ СХІДНЯКИ за те що він ХОТІВ привести країну в ЄС і НАТО


Рейтинг Ющенко 2010 ~ 5%
95% то "східняки" ?
І його не скинули, а дочекались кінця каденції згідно встановленого конституціею терміну.
зіро досягнеь на шляху до ЄС, прорашистська Сербія, нещодавно займавшаяся геноцидом, у 2008 отримала безвіз та кандидатство
ось тому за нього "східняки не голосували" , було б смішно якщо йому у вину поставили б безвіз
Може його опоненти були просто трохи більш законослухняними ?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:46

  Letusrock написав:вам вже більш ніж детально розписали чому "дешеві та недоречні" і без контр-аргументацій з вашого боку.
А Шаман навіть не бачачи текст від Игорь Алексеевич (бо комент видалили) припустив що то "хвора маячня", а пояснити що це таке, нема кому

мені достатньо того, що читаю. й можу узагальнити, чому саме видаляють 8)
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:47

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Я відокремив всіх форумчан. Від остального світу. Не треба стосовно їх вигадувати. Треба оперувати фактами. Тими, що є, нехай і з цих сторінок.
нет простите, такого права у вас нет, я например - часть вселенной и требую чтобы про меня тоже что то придумывали, как stm сегодня. Птамуш это прикольно и делает жизнь веселее.

Сорянчик. Тоді вас виключаю.
Що ж ви зарання не попередили, що вигадки-брехня у ваш бік "это прикольно и делает жизнь веселее"?!
Тепер буду знати.
Але інші форумчани чомусь обурюються вигадками-брехнею на їх адресу.

Папріколу...)))

Вот только почему-то обижается даже не на вигадки-брехню, а даже на правду или даже просто ни на что, на ровном месте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:51

  budivelnik написав:...
А тепер дивимось
Кравчук пішов спокійно
Кучма ХОТІВ передати СХІДНЯКУ Януковичу-отримав Майдан2004 , на якому обрали компроміс Ющенка
Ющенко пішов спокійно
Янукович отримав Майдан 2013
Порошенко пішов спокійно..
З Зеленським подивимось ( як на мене йому вистарчить розуму не балотуватись)

гадаю не вистачить, балотуватися буде.

питання, чи вистачить в народу розуму - чи ще треба далі по пустелі?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:51

  fox767676 написав:
  budivelnik написав:1 Ющенка СКИНУЛИ СХІДНЯКИ за те що він ХОТІВ привести країну в ЄС і НАТО
Рейтинг Ющенко 2010 ~ 5%
95% то "східняки" ?
І його не скинули, а дочекались кінця каденції згідно встановленого конституціею терміну.
зіро досягнеь на шляху до ЄС, прорашистська Сербія, нещодавно займавшаяся геноцидом, у 2008 отримала безвіз та кандидатство
ось тому за нього "східняки не голосували" , було б смішно якщо йому у вину поставили б безвіз
Може його опоненти були просто трохи більш законослухняними ?
1 В країні було
15% з чітко сформованим менталітетом Захід
15% з менталітетом Схід
70% без голових
Цих 70% завжди голосують за того хто більше наобіцяє....
Як правило при закінченні каденції виявляється що з того що наобіцяв - зробив не все, тоді 70% як гімно в ополонці плувуть до ПРОТИЛЕЖНОЇ сторони ополонки.
2 Ющенка не скидали - бо він не чіплявся за владу(точно так само як не чіплявся за владу Порошенко чи Кравчук)
Слово - не чіплявся - можна оспорити , але це вже питання смаку а не терміну.
Один як бандюкович - кидає на населення війська
Другий як Ющенко/Порошенко - забирає шмотки і виїзжає з Банкової.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️ Жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕК не сидить у в'язниці, — ЕП

Відповідно до аналізу даних із Реєстру судових рішень за останні три роки, гучні справи завершуються формальними вироками чи умовними термінами.
Бетон
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