budivelnik написав:... А тепер дивимось Кравчук пішов спокійно Кучма ХОТІВ передати СХІДНЯКУ Януковичу-отримав Майдан2004 , на якому обрали компроміс Ющенка Ющенко пішов спокійно Янукович отримав Майдан 2013 Порошенко пішов спокійно.. З Зеленським подивимось ( як на мене йому вистарчить розуму не балотуватись)
гадаю не вистачить, балотуватися буде. питання, чи вистачить в народу розуму - чи ще треба далі по пустелі?
При всій віртуально створеній сміливості боневтіка...маю підозру , що пята точка вже давно стиснулась до нуля...тому - не буде.
fox767676 написав:люди гинуть а гнида чапай розпалювала , розпалює, буде розпалювати і всіх переживе
А пока тут рассказывают о том які гарні президенти-західняки (аж один, можливо, з половиною ) і які погані східняки:
Предварительно, около 10:40 8 октября, по Индустриальному району Харькова были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Поврежденно гражданское предприятие, тип боеприпаса еще не установлен, поскольку там еще идет ликвидация последствий, идет еще пожар. Наши подразделения ГСЧС и Нацполиции работают на местах. Сейчас известно о 28 пострадавших, из них 17 – госпитализированы», — сказал Синегубов.
ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Сами заслужили".
Хто голосував в країні в 2008 ПРОТИ НАТО - показати інфографіку? Хто голосував в 2010 за Януковича(100% східняк) - показати інфографіку В яких областях України найширша присутність філіалу РПЦ - показати інфографіку...
ЛАД написав:... Сейчас нам расскажут: "Самі заслужили" и "Це вам за рюский язик".
просто цією фразою ховаються від одного. так звісно, винні москалі - бо вони напали, й вони обстрілюють, вони вбивають (а до речі навіть чіпляє, коли я називаю їх москалями або Рашею - чи не так, ЛАД?)
але Польщу не сприймають як колишню провінцію, Фінляндію не сприймають, та навіть Прибалтику не сприймають. а от нас сприймають - й через язык, й через одну церкву РПЦ. й у хворій уяві московитів ми такі хвора частина, яку требу очистити від хвороби - від хохлів.
тому до питання мови та віри можна повернутися, коли у Раші пройде цей імперський синдром. але маю надію, що це не знадобиться. а питання своєї церкви теж важливо в цьому контексті - бо наявність ПЦУ зайвий раз підкреслює, що Україна - незалежна країна. бо так, по церковних канонах - незалежна країна - незалежна церква. й навпаки.
ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Сами заслужили".
Хто голосував в країні в 2008 ПРОТИ НАТО - показати інфографіку? Хто голосував в 2010 за Януковича(100% східняк) - показати інфографіку В яких областях України найширша присутність філіалу РПЦ - показати інфографіку...
А так дійсно , точно не заслужили....
Ну, я ж казав. І оце ... користується повною підтримкою модераторів.
Я щось не зрозумів А що порушено моїм повідомленням? 1 Я написав не правду? 2 Я використав образливі вислови в сторону громадян України ?
То проти чого ТИ виступаєш? Проти того щоб хтось поставив перед тобою зеркало і ти побачив яка ти двулика потвора? Лікарю за те що він відрізає ногу і спасає від гангрени - дякують А ти ніяк не можеш зрозуміти , що без критики дій тобі подібних - ви б вже згнили в мордовських концтаборах.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 08 жов, 2024 17:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Сами заслужили".
Хто голосував в країні в 2008 ПРОТИ НАТО - показати інфографіку? Хто голосував в 2010 за Януковича(100% східняк) - показати інфографіку В яких областях України найширша присутність філіалу РПЦ - показати інфографіку...
А так дійсно , точно не заслужили....
Ну, я ж казав. І оце ... користується повною підтримкою модераторів.
ви не лише це кажете, ви іще багато чого іншого кажете, того, що потребує не меншої уваги модераторів, ніж те, на що ви звертаєте їх увагу.
budivelnik написав:... А тепер дивимось Кравчук пішов спокійно Кучма ХОТІВ передати СХІДНЯКУ Януковичу-отримав Майдан2004 , на якому обрали компроміс Ющенка Ющенко пішов спокійно Янукович отримав Майдан 2013 Порошенко пішов спокійно.. З Зеленським подивимось ( як на мене йому вистарчить розуму не балотуватись)
гадаю не вистачить, балотуватися буде. питання, чи вистачить в народу розуму - чи ще треба далі по пустелі?
При всій віртуально створеній сміливості боневтіка...маю підозру , що пята точка вже давно стиснулась до нуля...тому - не буде.
якщо оцінювати саме з цієї точки зору, то думаю, що буде. зараз в нього ситуація така, що як б не закінчилося, для нього все не ок. будуть незручні запитання, на які ой як не хотітиметься відповідати. він коли перед самою війною чмирив пороха (ніби тоді більше ніяких нагальніщих питань не було), напевно тоді він не думав, що він теж колись стане бувшим і з ним чинитимуть якось так само, зараз схоже усвідомив.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Вів 08 жов, 2024 17:38, всього редагувалось 1 раз.