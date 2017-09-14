Додано: Вів 08 жов, 2024 18:06

sashaqbl написав: Ви так і не відповіли на питання: скільки часу ви були в декретній відпустці? Ви так і не відповіли на питання: скільки часу ви були в декретній відпустці?

stm написав: Виталий, может хватит этой комедии эмпатичного, сельского, грамотно пишущего, родного русского, в 3:41 и в 3:48 ночи отвечающего безграмотно пишущей женщине?

ЮА, конечно угадал и я очень даже за словесный БДСМ, но безэмпатичнось во мне говорит что я не общалась с двумя мужиками, я общалась с одним. Виталий, может хватит этой комедии эмпатичного, сельского, грамотно пишущего, родного русского, в 3:41 и в 3:48 ночи отвечающего безграмотно пишущей женщине?ЮА, конечно угадал и я очень даже за словесный БДСМ, но безэмпатичнось во мне говорит что я не общалась с двумя мужиками, я общалась с одним.

ЛАД написав: Андрюша, как-то ваши посты на форуме явно не соответствуют образу беззащитного книжного мальчика, "божьего одуванчика", который вы сначала рисовали. Андрюша, как-то ваши посты на форуме явно не соответствуют образу беззащитного книжного мальчика, "божьего одуванчика", который вы сначала рисовали.

ЛАД написав: АндрейМ, как вам, такая нравится?

АндрейМ, как вам, такая нравится?

Вибачте, я не бачив питання. Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я. Мені байдуже як інші організовують своє приватне, сімейне життя, як вони розподіляють обов'язки, хто збирає меблі, а хто готує. Я нікому нічого не нав'язую, і не хочу, щоб свої цінності нав'язували мені.Я пишу про взаємовідносини між дорослими людьми, громадянами України. Стать цих громадян мене не цікавить. Хто в інший сім'ї готує, прибирає або захищає, мене теж не цікавить. Мені тут пояснили, що в мене є купа обов'язків і боргів перед суспільством і державою. Мої права, як громадянина України, можуть існувати виключно з обов'язками. Моє питання просте - чи є українки громадянами України і чи є у них обов'язки перед суспільством? Не перед своїм партнером, а перед державою. Мені нецікаво як хтось розподіляє обов'язки у власній сім'ї.Мое имя - Андрей. Это несложно понять.Вы можете, хоть, в одном сообщении не упоминать свой пол и пол собеседника? Я же Вам писал, что с гендерными играми - к партнеру обращайтесь.Вы - настолько скудны и ущербны, что воспринимаете людей только лишь через их половые органы? Я не первый раз пишу, что мне неважен пол людей. Для меня человек либо интересен, либо нет. Я не считаю, что другие мужчины или женщины мне что-то должны. Я не считаю, что другие мужчины не имеют права на безопасность и защиту.Вот, Вы общались "с двумя мужиками". Не знаю какими были Ваши ожидания, но для меня не имеет значения то, что Вы - женщина. Не понимаю что я должен изменить в своем общении с Вами? Сделать скидку на Вашу необразованность? Вроде, девочки в Украине имеют равные права с мальчиками на образование. Тут и мужчины пишут безграмотно. И что?Не думал, что Вы будете позволять себе фамильярность, но как есть. Мне не привыкать.Я - не "божий одуванчик". Я как-то прожил 45 лет в обществе, где мне готовы набить морду за то, что я - "не такой", как все. Ладно, набить морду... Просто убить готовы. Я - ненужный член общества в понимании многих, но я - сильный человек во многих смыслах. Да, не физически сильный, но сильный, чтобы нормально жить.Столько внимания к моей персоне. Даже не знаю как реагировать. Я, вот, вспомнил, как меня в Приморске на Азовском море встретила местная гопота после дискотеки в 14 или 15 лет. Что я сделал? Разрядил ситуацию. Даже самые супер мачо, задающие мне подобные вопросы, ничего бы одни не сделали с 4 парнями. Да, даже с 4 женщинами ничего не сделали бы. Поэтому я и не понимаю смысл этих дешевых сравнений.Мне все равно как выглядит другой человек. Главное, чтобы этому другому человеку нравилось. Я уверен, что она найдет себе партнера или партнершу. Мне нравится она не обязана, как и Вам. Это с Вами что-то не так, если Вы хотите, чтобы она Вам нравилась. Я, вот, именно про это и пишу, но меня слышат единицы нормальных людей.