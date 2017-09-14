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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10287102881028910290

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:14

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:..........
ви не лише це кажете, ви іще багато чого іншого кажете, того, що потребує не меншої уваги модераторів, ніж те, на що ви звертаєте їх увагу. :)

Я вже ні на що не звертаю увагу модераторів.
Це марно. А особисто ви можете лише "разоблачать врагов народа". Але без всякої аргументації. Проте у вас є "безошибочное классовое чутьё", яке завжди забезпечує вам правоту і безпомилковість. :mrgreen:


у вас сьогодні якесь загострення? про яке "безошибочное классовое чутьё" ви тут марите? не закусили чи шось складніше? самі придумуєте, самі спростовуєте. я вас в чомусь звинувачував? лише звернув вашу увагу на те, шо і на вашу писанину звертають увагу модераторів і нічого більше. дивна якась реакція. ви на своє"безошибочное классовое чутьё" краще б звернули увагу б, чи як, а то вважаєте себе напевно ледь не пупом землі, який завжди правий і якому і сказати нічого не можна, тому що п1. зате який всім іншим чомусь вважає, що може казати все що заманеться.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:24

  lapay написав:
  flyman написав:Камала: "Питання входження в Нато буде вирішуватися якщо і коли до цього дійде."

У букмекерів Дональд знову перемагає, а Дональд не те що НАТО, патрона не дасть Україні.

фу, іпсощний болотний наротів, бвууе
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:26

  АндрейМ написав:Мое имя - Андрей. Это несложно понять.
ну подыграйте, скажите что вас зовут Виталииан и вы её дурачите. Сделайте даме приятно. Пусть она себя почувствует Шерлоком Холмсом в юбке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:27

  flyman написав:
  lapay написав:
  flyman написав:Камала: "Питання входження в Нато буде вирішуватися якщо і коли до цього дійде."

У букмекерів Дональд знову перемагає, а Дональд не те що НАТО, патрона не дасть Україні.

фу, іпсощний болотний наротів, бвууе

Мабудь, Дональд у фейсів на гачку, бо сам про це сказав. Що тепер доморощені трамлісти скажуть?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:31

  Wirująświatła написав:
  АндрейМ написав:Мое имя - Андрей. Это несложно понять.
ну подыграйте, скажите что вас зовут Виталииан и вы её дурачите. Сделайте даме приятно. Пусть она себя почувствует Шерлоком Холмсом в юбке.

може, Толік?
flyman
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  #<1 ... 10287102881028910290
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