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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 18:14
ЛАД написав: wild.tomcat написав:
..........
ви не лише це кажете, ви іще багато чого іншого кажете, того, що потребує не меншої уваги модераторів, ніж те, на що ви звертаєте їх увагу.
Я вже ні на що не звертаю увагу модераторів.
Це марно. А особисто ви можете лише "разоблачать врагов народа". Але без всякої аргументації. Проте у вас є "безошибочное классовое чутьё", яке завжди забезпечує вам правоту і безпомилковість.
у вас сьогодні якесь загострення? про яке "безошибочное классовое чутьё" ви тут марите? не закусили чи шось складніше? самі придумуєте, самі спростовуєте. я вас в чомусь звинувачував? лише звернув вашу увагу на те, шо і на вашу писанину звертають увагу модераторів і нічого більше. дивна якась реакція. ви на своє"безошибочное классовое чутьё" краще б звернули увагу б, чи як, а то вважаєте себе напевно ледь не пупом землі, який завжди правий і якому і сказати нічого не можна, тому що п1. зате який всім іншим чомусь вважає, що може казати все що заманеться.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 18:24
lapay написав: flyman написав:
Камала: "Питання входження в Нато буде вирішуватися якщо і коли до цього дійде."
У букмекерів Дональд знову перемагає, а Дональд не те що НАТО, патрона не дасть Україні.
фу, іпсощний болотний наротів, бвууе
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Додано: Вів 08 жов, 2024 18:26
АндрейМ написав:
Мое имя - Андрей. Это несложно понять.
ну подыграйте, скажите что вас зовут Виталииан и вы её дурачите. Сделайте даме приятно. Пусть она себя почувствует Шерлоком Холмсом в юбке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 08 жов, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 18:27
flyman написав: lapay написав: flyman написав:
Камала: "Питання входження в Нато буде вирішуватися якщо і коли до цього дійде."
У букмекерів Дональд знову перемагає, а Дональд не те що НАТО, патрона не дасть Україні.
фу, іпсощний болотний наротів, бвууе
Мабудь, Дональд у фейсів на гачку, бо сам про це сказав. Що тепер доморощені трамлісти скажуть?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 18:31
Wirująświatła написав: АндрейМ написав:
Мое имя - Андрей. Это несложно понять.
ну подыграйте, скажите что вас зовут Виталииан и вы её дурачите. Сделайте даме приятно. Пусть она себя почувствует Шерлоком Холмсом в юбке.
може, Толік?
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