Додано: Вів 08 жов, 2024 18:39

АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку. припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? хто мав би забезпечити їх продуктами, медициною, просто доглядом? хто мав би наповнити пенс.фонд, щоб вони отримали пенсію, хоч якусь? хто має платити податки, щоб ті, шо воюють, мали отримати за це якесь забезпечення і мали взагалі чим воювати? ваша квартира чи будинок залишаються? хто мав би потурбуватися, щоб його не зруйнували, він не пошкодився без опалення чи його просто не пограбували? чому виїхати мали б саме ви, а не хтось інший? тут, судячи з дописів, черга на виїзд чимала. чи виїдемо всі? а тут нехай одні пенсіонери залишаться. і нехай трава не рости? чи ви думаєте що ті, хто зараз служать, не хочуть так само, як і ви? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?