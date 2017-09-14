wild.tomcat написав:.......... ви не лише це кажете, ви іще багато чого іншого кажете, того, що потребує не меншої уваги модераторів, ніж те, на що ви звертаєте їх увагу.
Я вже ні на що не звертаю увагу модераторів. Це марно. А особисто ви можете лише "разоблачать врагов народа". Але без всякої аргументації. Проте у вас є "безошибочное классовое чутьё", яке завжди забезпечує вам правоту і безпомилковість.
у вас сьогодні якесь загострення? про яке "безошибочное классовое чутьё" ви тут марите? не закусили чи шось складніше? самі придумуєте, самі спростовуєте. я вас в чомусь звинувачував? лише звернув вашу увагу на те, шо і на вашу писанину звертають увагу модераторів і нічого більше. дивна якась реакція. ви на своє"безошибочное классовое чутьё" краще б звернули увагу б, чи як, а то вважаєте себе напевно ледь не пупом землі, який завжди правий і якому і сказати нічого не можна, тому що п1. зате який всім іншим чомусь вважає, що може казати все що заманеться.
Я щось не зрозумів А що порушено моїм повідомленням? 1 Я написав не правду? 2 Я використав образливі вислови в сторону громадян України ?
То проти чого ТИ виступаєш? Проти того щоб хтось поставив перед тобою зеркало і ти побачив яка ти двулика потвора? Лікарю за те що він відрізає ногу і спасає від гангрени - дякують А ти ніяк не можеш зрозуміти , що без критики дій тобі подібних - ви б вже згнили в мордовських концтаборах.
Про це я теж писав. Хамство теж підтримується.
Що тобі знову не сподобалось? 1 Слово потвора - відноситься до літературного лексикону.
потво́ра (зневажл.) про людину, що втратила свої людські риси й не гідна цього звання через свої потворні, жахливі вчинки,
2 Ти що не погоджуєшся з тим , що ті хто СВОЇМИ ДІЯМИ накликав біду на Україну- є потворами? 3 Ти що не погоджуєшся що за СВОЇ вчинки - треба відповідати...
Ви хлопці до біса конструктивні)), чим зараз це допомагає: пиляти ЛАДа (навіть якщо він і неправий), з дивана пиляти воюючого Успіха що він не за того голосував, пиляти Бандерлога (теж воюючого) що він не в ту церкву ходив. Нагадує як моя теща пиляє тестя що він там 20 років назад щось не так зробив Чим більше подібної писанини тим менше шансів на обєднану Україну. Не по-європейські це все. Якимось джихадом пахне
budivelnik написав:1 Ющенка СКИНУЛИ СХІДНЯКИ за те що він ХОТІВ привести країну в ЄС і НАТО
Рейтинг Ющенко 2010 ~ 5% 95% то "східняки" ? І його не скинули, а дочекались кінця каденції згідно встановленого конституціею терміну. зіро досягнеь на шляху до ЄС, прорашистська Сербія, нещодавно займавшаяся геноцидом, у 2008 отримала безвіз та кандидатство ось тому за нього "східняки не голосували" , було б смішно якщо йому у вину поставили б безвіз Може його опоненти були просто трохи більш законослухняними ?
Может, не надо привирать? Из 450 мест "Наша Україна" получила действительно 13,95% (не 13,6, у вас ошибка) голосов и 81 мандат. Но БЮТ получила 22,29% и 129 мандатов. Т.е. вместе они имели 210 мандатов из 450 - 46.67%. + социалисты, кот. тоже входили в "помаранчеву коаліцію", получили 5,69% или 33 мандата. Вместе с ними выходит 243 мандата - 54%, т.е. абсолютное большинство, достаточное для создания правительства. Вам стоило бы вспомнить о склоках в среде "помаранчевої команди" в 2005, о споре за премьерскую должность между Юлей и По и о том, что
8 вересня 2005 р. Ющенко звільнив свій уряд на чолі з Юлією Тимошенко після відставки та звинувачень у корупції, що лунали від останньої в його адресу.
. Так что итоги выборов 2006 в значительной мере объясняются работой самой "помаранчевої команди" и лично Ющенко. И ещё:
Самі по собі вибори мають сенс, лише коли на їх підставі створюється «правляча коаліція в Верховній Раді», яка формує «Кабінет Міністрів». На виборах-2006 перемогла «помаранчева коаліція», але за ініціативою президента Ющенка — розпочався процес затягування «творення правлячої коаліції», який призвів до повної зміни «вибору народу» — замість «помаранчевого уряду» було сформовано «КабМін Януковича», що поклало початок «Політичній кризі „другої половини 2006“ та 2007 року».
АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку. припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? хто мав би забезпечити їх продуктами, медициною, просто доглядом? хто мав би наповнити пенс.фонд, щоб вони отримали пенсію, хоч якусь? хто має платити податки, щоб ті, шо воюють, мали отримати за це якесь забезпечення і мали взагалі чим воювати? ваша квартира чи будинок залишаються? хто мав би потурбуватися, щоб його не зруйнували, він не пошкодився без опалення чи його просто не пограбували? чому виїхати мали б саме ви, а не хтось інший? тут, судячи з дописів, черга на виїзд чимала. чи виїдемо всі? а тут нехай одні пенсіонери залишаться. і нехай трава не рости? чи ви думаєте що ті, хто зараз служать, не хочуть так само, як і ви? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?