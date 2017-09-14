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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102881028910290102911029210293>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:14

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:..........
ви не лише це кажете, ви іще багато чого іншого кажете, того, що потребує не меншої уваги модераторів, ніж те, на що ви звертаєте їх увагу. :)

Я вже ні на що не звертаю увагу модераторів.
Це марно. А особисто ви можете лише "разоблачать врагов народа". Але без всякої аргументації. Проте у вас є "безошибочное классовое чутьё", яке завжди забезпечує вам правоту і безпомилковість. :mrgreen:


у вас сьогодні якесь загострення? про яке "безошибочное классовое чутьё" ви тут марите? не закусили чи шось складніше? самі придумуєте, самі спростовуєте. я вас в чомусь звинувачував? лише звернув вашу увагу на те, шо і на вашу писанину звертають увагу модераторів і нічого більше. дивна якась реакція. ви на своє"безошибочное классовое чутьё" краще б звернули увагу б, чи як, а то вважаєте себе напевно ледь не пупом землі, який завжди правий і якому і сказати нічого не можна, тому що п1. зате який всім іншим чомусь вважає, що може казати все що заманеться.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:24

  lapay написав:
  flyman написав:Камала: "Питання входження в Нато буде вирішуватися якщо і коли до цього дійде."

У букмекерів Дональд знову перемагає, а Дональд не те що НАТО, патрона не дасть Україні.

фу, іпсощний болотний наротів, бвууе
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:26

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 19:48, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:27

  flyman написав:
  lapay написав:
  flyman написав:Камала: "Питання входження в Нато буде вирішуватися якщо і коли до цього дійде."

У букмекерів Дональд знову перемагає, а Дональд не те що НАТО, патрона не дасть Україні.

фу, іпсощний болотний наротів, бвууе

Мабудь, Дональд у фейсів на гачку, бо сам про це сказав. Що тепер доморощені трамлісти скажуть?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:31

  Wirująświatła написав:
  АндрейМ написав:Мое имя - Андрей. Это несложно понять.
ну подыграйте, скажите что вас зовут Виталииан и вы её дурачите. Сделайте даме приятно. Пусть она себя почувствует Шерлоком Холмсом в юбке.

може, Толік?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:34

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  АндрейМ написав:Мое имя - Андрей. Это несложно понять.
ну подыграйте, скажите что вас зовут Виталииан и вы её дурачите. Сделайте даме приятно. Пусть она себя почувствует Шерлоком Холмсом в юбке.

може, Толік?

Толик толсто.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:35

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
Я щось не зрозумів
А що порушено моїм повідомленням?
1 Я написав не правду?
2 Я використав образливі вислови в сторону громадян України ?

То проти чого ТИ виступаєш?
Проти того щоб хтось поставив перед тобою зеркало і ти побачив яка ти двулика потвора?
Лікарю за те що він відрізає ногу і спасає від гангрени - дякують
А ти ніяк не можеш зрозуміти , що без критики дій тобі подібних - ви б вже згнили в мордовських концтаборах.
Про це я теж писав.
Хамство теж підтримується.
Що тобі знову не сподобалось?
1 Слово потвора - відноситься до літературного лексикону.
потво́ра (зневажл.) про людину, що втратила свої людські риси й не гідна цього звання через свої потворні, жахливі вчинки,

2 Ти що не погоджуєшся з тим , що ті хто СВОЇМИ ДІЯМИ накликав біду на Україну- є потворами?
3 Ти що не погоджуєшся що за
СВОЇ вчинки - треба відповідати...

Ви хлопці до біса конструктивні)), чим зараз це допомагає: пиляти ЛАДа (навіть якщо він і неправий), з дивана пиляти воюючого Успіха що він не за того голосував, пиляти Бандерлога (теж воюючого) що він не в ту церкву ходив.
Нагадує як моя теща пиляє тестя що він там 20 років назад щось не так зробив
Чим більше подібної писанини тим менше шансів на обєднану Україну. Не по-європейські це все. Якимось джихадом пахне
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:37

  Schmit написав:
  fox767676 написав:
  budivelnik написав:1 Ющенка СКИНУЛИ СХІДНЯКИ за те що він ХОТІВ привести країну в ЄС і НАТО


Рейтинг Ющенко 2010 ~ 5%
95% то "східняки" ?
І його не скинули, а дочекались кінця каденції згідно встановленого конституціею терміну.
зіро досягнеь на шляху до ЄС, прорашистська Сербія, нещодавно займавшаяся геноцидом, у 2008 отримала безвіз та кандидатство
ось тому за нього "східняки не голосували" , було б смішно якщо йому у вину поставили б безвіз
Може його опоненти були просто трохи більш законослухняними ?

У 2006 році, коли Україна була ще парламентсько-президентською республікою, мудрий нарід дав Ющенку "монобільшості", аж 13,9% - і це навіть не партії, а блоку різних партій.
Більшість отримали партії і блоки зовсім не проНАТівського спрямування. Тому і прое*лі тоді реальний шанс вступу до НАТО. Зараз за той і всі інші проступки наріду доведеться розрахуватись кров'ю і частиною територій. Так діє карма.

Может, не надо привирать?
Из 450 мест "Наша Україна" получила действительно 13,95% (не 13,6, у вас ошибка) голосов и 81 мандат. Но БЮТ получила 22,29% и 129 мандатов. Т.е. вместе они имели 210 мандатов из 450 - 46.67%. + социалисты, кот. тоже входили в "помаранчеву коаліцію", получили 5,69% или 33 мандата. Вместе с ними выходит 243 мандата - 54%, т.е. абсолютное большинство, достаточное для создания правительства.
Вам стоило бы вспомнить о склоках в среде "помаранчевої команди" в 2005, о споре за премьерскую должность между Юлей и По и о том, что
8 вересня 2005 р. Ющенко звільнив свій уряд на чолі з Юлією Тимошенко після відставки та звинувачень у корупції, що лунали від останньої в його адресу.
.
Так что итоги выборов 2006 в значительной мере объясняются работой самой "помаранчевої команди" и лично Ющенко.
И ещё:
Самі по собі вибори мають сенс, лише коли на їх підставі створюється «правляча коаліція в Верховній Раді», яка формує «Кабінет Міністрів». На виборах-2006 перемогла «помаранчева коаліція», але за ініціативою президента Ющенка — розпочався процес затягування «творення правлячої коаліції», який призвів до повної зміни «вибору народу» — замість «помаранчевого уряду» було сформовано «КабМін Януковича», що поклало початок «Політичній кризі „другої половини 2006“ та 2007 року».

http://surl.li/obhjsi
Ну и для общего развития почитайте "Коаліціада в Україні 2006", в результате чего создали первое правительство Януковича - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:38

  lapay написав:
  flyman написав:Камала: "Питання входження в Нато буде вирішуватися якщо і коли до цього дійде."

У букмекерів Дональд знову перемагає, а Дональд не те що НАТО, патрона не дасть Україні.

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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:39

АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку. припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? хто мав би забезпечити їх продуктами, медициною, просто доглядом? хто мав би наповнити пенс.фонд, щоб вони отримали пенсію, хоч якусь? хто має платити податки, щоб ті, шо воюють, мали отримати за це якесь забезпечення і мали взагалі чим воювати? ваша квартира чи будинок залишаються? хто мав би потурбуватися, щоб його не зруйнували, він не пошкодився без опалення чи його просто не пограбували? чому виїхати мали б саме ви, а не хтось інший? тут, судячи з дописів, черга на виїзд чимала. чи виїдемо всі? а тут нехай одні пенсіонери залишаться. і нехай трава не рости? чи ви думаєте що ті, хто зараз служать, не хочуть так само, як і ви? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?
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