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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1028910290102911029210293>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:39

  Лад написав:
  budivelnik написав:Я щось не зрозумів
А що порушено моїм повідомленням?
1 Я написав не правду?
2 Я використав образливі вислови в сторону громадян України ?

То проти чого ТИ виступаєш?
Проти того щоб хтось поставив перед тобою зеркало і ти побачив яка ти двулика потвора?
Лікарю за те що він відрізає ногу і спасає від гангрени - дякують
А ти ніяк не можеш зрозуміти , що без критики дій тобі подібних - ви б вже згнили в мордовських концтаборах.

Про це я теж писав.
Хамство теж підтримується.

Що тобі знову не сподобалось?
1 Слово потвора - відноситься до літературного лексикону.
потво́ра (зневажл.) про людину, що втратила свої людські риси й не гідна цього звання через свої потворні, жахливі вчинки,

2 Ти що не погоджуєшся з тим , що ті хто СВОЇМИ ДІЯМИ накликав біду на Україну- є потворами?
3 Ти що не погоджуєшся що за
СВОЇ вчинки - треба відповідати...[/quote]
  Letusrock написав:Ви хлопці до біса конструктивні)), чим зараз це допомагає: пиляти ЛАДа (навіть якщо він і неправий), з дивана пиляти воюючого Успіха що він не за того голосував, пиляти Бандерлога (теж воюючого) що він не в ту церкву ходив.
Нагадує як моя теща пиляє тестя що він там 20 років назад щось не так зробив
Чим більше подібної писанини тим менше шансів на обєднану Україну. Не по-європейські це все. Якимось джихадом пахне
Питання на засипку
Ти ще більш конструктивний коли про бусифікацію іпсо розганяв
І що ти цим хотів досягнути?
Ще сильніше настрашити і так перестрашених?
Тому не пробуй допомогти тому, хто і так виглядає як московська консерва...а то й тебе туди запишуть і воно тобі треба?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 08 жов, 2024 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:46

  wild.tomcat написав:....... якому і сказати нічого не можна, тому що п1. зате який всім іншим чомусь вважає, що може казати все що заманеться.

1. Сказать мне можно что угодно, но с аргументами, а не с оскорблениями.
2. "що заманеться" я не говорю, а всегда объясняю свои слова. Ну, почти всегда. Не объясняю, когда перед этим уже высказывался или это очевидно из предыдущего.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:05

Wirująświatła
  Letusrock написав:Чим більше подібної писанини тим менше шансів на обєднану Україну. Не по-європейські це все. Якимось джихадом пахне
шо... вы точно хотите жить с ..... в одном помещении?

А есть варианты?
Точнее, есть. Целых 3.
1. Вам уехать.
2. Их куда-то отправить.
3. Как-то уживаться в одной стране.
Правда, желание уживаться должно быть обоюдным.
А не так - я готов уживаться с будивельником и готов признавать его право считать Бандеру своим героем и признаю.
А Будивельник объявляет восток (и вобщем-то, и юг) Украины врагами, виноватыми в путинской агрессии, и "получившими по заслугам". А когда я пишу, что он вместе с флайменом сеют рознь в обществе и ослабляют Украину, то такой пост удаляют, а они могут безнаказанно продолжать.
У будивельника это вообще через пост звучит. Донбасс в своё время призывали "огородить забором" (или колючей проволокой, точно уже не помню). Чем закончилось?
Будем продолжать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:13

За крок до неймовірного перевороту думок©))

  stm написав:Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.
Цікаво, цікаво...
"моральна і законна"🤔
А оголосіть список Ваших можливостей?
Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному:
1. За окуляри :D
2. СЗЧ :lol:

А що можна? :D
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:17

  Успіх написав:
  stm написав:Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.
Цікаво, цікаво...
"моральна і законна"🤔
А оголосіть список Ваших можливостей?
Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному:
1. За окуляри :D
2. СЗЧ :lol:

А що можна? :D

Моральное и законное. Вы отлично разбираетесь, как показывает практика во многих вещах, на удивление для 9 классов :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити?


Цікаво хто це робить для неодружених і не рожавших дам які виїхали, і влатовують своє життя з іноземцями))

Просто те саме питання але у зворотню сторону, нічого особистого.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:27

  wild.tomcat написав:.........
у вас сьогодні якесь загострення? про яке "безошибочное классовое чутьё" ви тут марите? не закусили чи шось складніше?
..........

А, может, это вы с прапорщиком-лавочником "не закусили чи шось складніше"?
Я бы посмотрел, что бы вы писали, если бы вас какой-то ..., сидящий в почти мирном Львове, называл "московськой консервой". И говорил о "вине востока".
Когда только сегодня 28 пострадавших в Харькове (писал об этом - viewtopic.php?p=5775902#p5775902).
Могу ещё добавить:
Дополнено в 19:07. Число пострадавших возросло до семи, из которых двое погибших, сообщил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 18:50: «Прилет фиксировали в Салтовском районе Харькова. Два человека погибли: женщина и мужчина по 70 лет. Три раненых. Боеприпас – ФАБ-500», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Всего сегодня россияне выпустили 6 КАБ по Харьковщине. Места 5 локаций – известны.

Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 17:34. Оккупанты ударили по открытым территориям в Харькове. Прилетело около четырех КАБов (около 17:00 и 17:30), сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/08/udar-kabom-po-harkovu-pogibshij-est-postradavshie/
Вы тоже где-то далеко? Простите, не помню, в каком вы городе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:31

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Що тобі знову не сподобалось?
1 Слово потвора - відноситься до літературного лексикону.
потво́ра (зневажл.) про людину, що втратила свої людські риси й не гідна цього звання через свої потворні, жахливі вчинки,

2 Ти що не погоджуєшся з тим , що ті хто СВОЇМИ ДІЯМИ накликав біду на Україну- є потворами?
3 Ти що не погоджуєшся що за
СВОЇ вчинки - треба відповідати...

Ви хлопці до біса конструктивні)), чим зараз це допомагає: пиляти ЛАДа (навіть якщо він і неправий), з дивана пиляти воюючого Успіха що він не за того голосував, пиляти Бандерлога (теж воюючого) що він не в ту церкву ходив.
Нагадує як моя теща пиляє тестя що він там 20 років назад щось не так зробив
Чим більше подібної писанини тим менше шансів на обєднану Україну. Не по-європейські це все. Якимось джихадом пахне

якщо "кульки не радують" (с)(тм), тоді про що, як не "в інтернеті хтось не правий"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:32

Правда - очі колить!© Чи не так? ;)

  АндрейМ написав:Поэтому трогайте. Я всегда открыто и честно отвечаю на вопросы участников форума. Я не лицемерю.
+👍

Бачу, що Ваша чесність тут багатьом зносить дах! :D

Вони у Вас бачать самих себе, якщо б вони ЧЕСНО признались у всьому! :wink:

Але ж їм потрібно грати роль, що вони, наче, такі правильні у всьому. Такі патріотичні. Що на них, чуть не весь світ тримається...
А коли витягаєш їх з їхньої ракушки/виводиш на чисту воду, то... - то виявляється, все це мильна бульбашка! :mrgreen:
І починаються дитячі/кумедні белькотання/оправдання:
- я б пішов на фронт, та якось раптово забронювався))
- та я б пішов на фронт, але я, наче, доначу і тому це я сам ВИРІШИВ, що це наче моя бронь від фронту))
- та я б пішлА на фронт, та виявляється, я ж дівчина/жінка)) - а жінки ж побажанні йдуть...(і тут же палівно-ключове виявляється, що просто/тупо вона НЕ має бажання!!! - хіба це не підлість/лицемірство?)
- і т.д., і т.п. всяке цинічне лицемірство!

Тому ще раз кажу, що вони у Вас бачать СЕБЕ!
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:33

  wild.tomcat написав:АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку. припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? хто мав би забезпечити їх продуктами, медициною, просто доглядом? хто мав би наповнити пенс.фонд, щоб вони отримали пенсію, хоч якусь? хто має платити податки, щоб ті, шо воюють, мали отримати за це якесь забезпечення і мали взагалі чим воювати? ваша квартира чи будинок залишаються? хто мав би потурбуватися, щоб його не зруйнували, він не пошкодився без опалення чи його просто не пограбували? чому виїхати мали б саме ви, а не хтось інший? тут, судячи з дописів, черга на виїзд чимала. чи виїдемо всі? а тут нехай одні пенсіонери залишаться. і нехай трава не рости? чи ви думаєте що ті, хто зараз служать, не хочуть так само, як і ви? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?

залишаться турбо-патріоти і збудують турбопатріотичну державу, так сказати "баба з возу - більше кисню", win-win
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 жов, 2024 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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