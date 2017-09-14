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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10290102911029210293>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:33

stm вы больше с АндрейМ не общаетесь? а вдруг он не я?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:40

  АндрейМ написав:
..........
  ЛАД написав:Андрюша, как-то ваши посты на форуме явно не соответствуют образу беззащитного книжного мальчика, "божьего одуванчика", который вы сначала рисовали.

Не думал, что Вы будете позволять себе фамильярность, но как есть. Мне не привыкать.

Я - не "божий одуванчик". Я как-то прожил 45 лет в обществе, где мне готовы набить морду за то, что я - "не такой", как все. Ладно, набить морду... Просто убить готовы. Я - ненужный член общества в понимании многих, но я - сильный человек во многих смыслах. Да, не физически сильный, но сильный, чтобы нормально жить.

За фамильярность простите, если вы обиделись.
Честно говоря, думал, что вы помоложе. Для 45 ваши рассуждения как-то ... не то.
Но вы допускаете высказывания похуже, например: "скудны и ущербны".
И рад за вас, что вы "сильный человек, чтобы нормально жить".
Но ваши высказывания не соответствуют "сильному человеку".

  ЛАД написав:АндрейМ, как вам, такая нравится?

Мне все равно как выглядит другой человек. Главное, чтобы этому другому человеку нравилось. Я уверен, что она найдет себе партнера или партнершу. Мне нравится она не обязана, как и Вам. Это с Вами что-то не так, если Вы хотите, чтобы она Вам нравилась. Я, вот, именно про это и пишу, но меня слышат единицы нормальных людей.

Я не хочу, чтобы она вам нравилась. И вы, думаю, прекрасно поняли мой пост. Он был не о том, нравится ли вам Наталья Кузнецова, а о "натасканных" женщинах и о том, что их нужно призывать. Понятно, что такая будет подавать снаряды лучше Успиха. Но это редкое исключение, а не норма.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 жов, 2024 19:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:42

  Wirująświatła написав:stm вы больше с АндрейМ не общаетесь? а вдруг он не я?

Он сюморил аккурат в 3 посте. Как к нему подошли вечером несколько и он разрядил обстановочку.
И да, вы угадали он второй ник в моём черном списке.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:45

  stm написав:вы угадали он второй ник в моём черном списке.
давайте я научу вас прощать?)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:47

Ми - точно переможемо! ;) )))

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.
Цікаво, цікаво...
"моральна і законна"🤔
А оголосіть список Ваших можливостей?
Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному:
1. За окуляри :D
2. СЗЧ :lol:

А що можна? :D

Моральное и законное. Вы отлично разбираетесь, как показывает практика во многих вещах, на удивление для 9 классов :)

😉🤫🤫🤫

Ладно, розважайтесь тут далі, а я йду заступати на чергування/на пост... - а зранку їду копати за 1,5км від ворога.
І так вже декілька днів.
Добре, що хоч пів дня копаємо...

Тому, мабуть, справді вартувало мені і моїм побратимам місяць навчатись на дронщиків, щоб і далі далеко не відходити від лопати... :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:47

  flyman написав:..............
залишаться турбо-патріоти і збудують турбопатріотичну державу, так сказати "баба з возу - більше кисню", win-win

Идея интересная. Вопрос сколько их будет.
На заселение одной области хватит?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:48

Продовження історії..

Вибачте, шо я по темі...
Пишуть, що дві ракети ATACMS, які летіли на Кримський міст, були збиті нафтобазою у Феодосії :D
До цистерн з нафтою, які продовжують палати, наразі приєдналися цистерни з бензином і обіцяють вибухнути.
Крім того, на терміналі пошкоджений наливний трубопровід дизельного палива та ще якесь обладнання.
Інфраструктуру зберігання нафтотерміналу складають 43 резервуари загальною ємністю 258 тис.куб.м.
Повідомляють, що проблеми з логістикою та забезпеченням паливом терміново вирішити не вдастся.

ПС. Пуйла з днем народження привітали аж 8 лідерів іноземних держав, з яких подзвонив один (Ердоган), а решта надіслали телеграми (Нікарагуа, Туркменістан, Біларусь, Арменія, Казахстан, Бахрейн та ЦАР).
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:49

  Успіх написав:- а зранку їду копати за 1,5км від ворога.
І так вже декілька днів.
скакал иван царевич один день, второй день, третий день. Пока скакалку не забрали.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
залишаться турбо-патріоти і збудують турбопатріотичну державу, так сказати "баба з возу - більше кисню", win-win

Идея интересная. Вопрос сколько их будет.
На заселение одной области хватит?

Вас це турбує?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:02

  wild.tomcat написав:АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку. припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? хто мав би забезпечити їх продуктами, медициною, просто доглядом? хто мав би наповнити пенс.фонд, щоб вони отримали пенсію, хоч якусь? хто має платити податки, щоб ті, шо воюють, мали отримати за це якесь забезпечення і мали взагалі чим воювати? ваша квартира чи будинок залишаються? хто мав би потурбуватися, щоб його не зруйнували, він не пошкодився без опалення чи його просто не пограбували? чому виїхати мали б саме ви, а не хтось інший? тут, судячи з дописів, черга на виїзд чимала. чи виїдемо всі? а тут нехай одні пенсіонери залишаться. і нехай трава не рости? чи ви думаєте що ті, хто зараз служать, не хочуть так само, як і ви? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?
Тю, ви шо Мосейчук не дивилися - " Мій син ПРОСТО виїхав з цієї країни, емігрував :) Офіційний матюгальник марафону
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