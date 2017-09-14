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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10290102911029210293

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:03

  stm написав:Моральное и законное.
такого в нас самих як гуталіну. Прєдложили б краще щось аморальне і незаконне)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А Будивельник объявляет восток (и вобщем-то, и юг) Украины врагами, виноватыми в путинской агрессии, и "получившими по заслугам".
Парторг - ти бреши та не забріхуйся...
Будівельник рекомендує тим хто не зрозумів навіть під бомбами , що використання ними російської в зовнішньому спілкуванні, ходіння в філіал РПЦ - усвідомити це
Бо тілки дурні не вчаться на ВЛАСНИХ помилках.
Тому
Як тільки зрозуміють що в агресії пуйла є й їх доля вини - то це перший кром до розуміння причинно-наслідкового звязку, який в подальшому не дасть нікому можливості маніпулювання популістичними гаслами під час виборів
Невже важко побачити , що карма СХІД дігнала?
Невже важко побачити що бомби падають на Харків в 1000 разів більше ніж на Львів?
і ця кількість разів прямо пропорційна співвідношенню кількості церков РПЦ до ПЦУ і кількості тих хто носиться з російською культурою як дурень з торбою
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..............
залишаться турбо-патріоти і збудують турбопатріотичну державу, так сказати "баба з возу - більше кисню", win-win

Идея интересная. Вопрос сколько их будет.
На заселение одной области хватит?

Вас це турбує?

Вроде хотелось бы чтобы мои внуки могли жить в Украине, а ехать куда-то только по собственному желанию, а не по необходимости.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:10

Невже важко побачити , що карма СХІД дігнала?
Невже важко побачити що бомби падають на Харків в 1000 разів більше ніж на Львів?
і ця кількість разів прямо пропорційна співвідношенню кількості церков РПЦ до ПЦУ і кількості тих хто носиться з російською культурою як дурень з торбою

Дурость 100-го левела. Или 1000-го.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:11

  Бетон написав:❗️ Жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕК не сидить у в'язниці, — ЕП

Відповідно до аналізу даних із Реєстру судових рішень за останні три роки, гучні справи завершуються формальними вироками чи умовними термінами.


это другое. то ли дело ухылянти - в бусик и на фронт.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:11

  wild.tomcat написав:АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку. припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? хто мав би забезпечити їх продуктами, медициною, просто доглядом? хто мав би наповнити пенс.фонд, щоб вони отримали пенсію, хоч якусь? хто має платити податки, щоб ті, шо воюють, мали отримати за це якесь забезпечення і мали взагалі чим воювати? ваша квартира чи будинок залишаються? хто мав би потурбуватися, щоб його не зруйнували, він не пошкодився без опалення чи його просто не пограбували? чому виїхати мали б саме ви, а не хтось інший? тут, судячи з дописів, черга на виїзд чимала. чи виїдемо всі? а тут нехай одні пенсіонери залишаться. і нехай трава не рости? чи ви думаєте що ті, хто зараз служать, не хочуть так само, як і ви? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?

О, уже торг пошел? - сколько там до принятия осталось? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:11

З нами таке "ніслучіцццо нікогдА"!))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:- а зранку їду копати за 1,5км від ворога.
І так вже декілька днів.
скакал иван царевич один день, второй день, третий день. Пока скакалку не забрали.

:mrgreen:
Вже з поста повернувся :mrgreen:
Вже все перемінили))
Я пізніше піду на чергування 😁

Це армі, дєтка!©🤦🏻😁😁😁
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