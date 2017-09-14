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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:07
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
..............
залишаться турбо-патріоти і збудують турбопатріотичну державу, так сказати "баба з возу - більше кисню", win-win
Идея интересная. Вопрос сколько их будет.
На заселение одной области хватит?
Вас це турбує?
Вроде хотелось бы чтобы мои внуки могли жить в Украине, а ехать куда-то только по собственному желанию, а не по необходимости.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:10
Невже важко побачити , що карма СХІД дігнала?
Невже важко побачити що бомби падають на Харків в 1000 разів більше ніж на Львів?
і ця кількість разів прямо пропорційна співвідношенню кількості церков РПЦ до ПЦУ і кількості тих хто носиться з російською культурою як дурень з торбою
Дурость 100-го левела. Или 1000-го.
Даже объяснять не хочу.
Элементарно - КАБы до Львова не долетают.
Артиллерия не добивает тем более.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 08 жов, 2024 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:11
Бетон написав:
❗️ Жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕК не сидить у в'язниці, — ЕП
Відповідно до аналізу даних із Реєстру судових рішень за останні три роки, гучні справи завершуються формальними вироками чи умовними термінами.
это другое. то ли дело ухылянти - в бусик и на фронт.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:11
wild.tomcat написав:АндрейМ
давайте поглянемо на це з іншого боку. припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? хто мав би забезпечити їх продуктами, медициною, просто доглядом? хто мав би наповнити пенс.фонд, щоб вони отримали пенсію, хоч якусь? хто має платити податки, щоб ті, шо воюють, мали отримати за це якесь забезпечення і мали взагалі чим воювати? ваша квартира чи будинок залишаються? хто мав би потурбуватися, щоб його не зруйнували, він не пошкодився без опалення чи його просто не пограбували? чому виїхати мали б саме ви, а не хтось інший? тут, судячи з дописів, черга на виїзд чимала. чи виїдемо всі? а тут нехай одні пенсіонери залишаться. і нехай трава не рости? чи ви думаєте що ті, хто зараз служать, не хочуть так само, як і ви? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?
О, уже торг пошел? - сколько там до принятия осталось?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:11
Wirująświatła написав: Успіх написав:
- а зранку їду копати за 1,5км від ворога.
І так вже декілька днів.
скакал иван царевич один день, второй день, третий день. Пока скакалку не забрали.
Вже з поста повернувся
Вже все перемінили))
Я пізніше піду на чергування 😁
Це армі, дєтка!©🤦🏻😁😁😁
Тому я далі з вами - не перемикайтесь!©😁
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 08 жов, 2024 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:16
побуду флер: "наше ШІ саме ШІ в світі"
Комент:
2021: штучний інтелект можуть використовувати в зброї для вибору О БОЖЕ!!! НЕГАЙНО ЗУПИНІТЬСЯ
2024: Вже є самодоведення, скоро буде наступний рівень.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:19
АндрейМ написав:
Вибачте, я не бачив питання. Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я. Мені байдуже як інші організовують своє приватне, сімейне життя, як вони розподіляють обов'язки, хто збирає меблі, а хто готує. Я нікому нічого не нав'язую, і не хочу, щоб свої цінності нав'язували мені.
Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто.
А коли "соціально-прийнятна роль" жінки легша, ніж ваша, то "Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я".
P.S. Їздив у серпні в Хорватію на море. Так що й чоловіків випускають... якщо є дозвіл з бригади.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 08 жов, 2024 20:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:23
❌🔵 У Раді обмежили роботу Telegram.
Тепер народні депутати бачитимуть таке при спробі зайти в месенджер на службових пристроях
Хоть что-то полезное))
А можно их от света отключить? И кнопки забрать? Вся страна бы ожила
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:23
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Брехня (образи) самі, що не є реальні. Реальніше нікуди.
Спілкування віртуальне, але брехня реальна.
тогда и инопланетяне существуют.
detroytred написав:
Зливаються. Від перевірки на брехню.
Открою секрет всем тут насрать друг на друга. В реальности вы ни с кем никогда не встретитесь. Некоторые просто пропадут неизвестно куда. Другие поменяют ник и аватар. Это театр. Словесная ролевая игра. Поиграли разбежались. Если вас задели значит ваш мозг не до конца понимает где он находится и что происходит, много додумывает.
Покажу вам кеп-очевидне --- навіть все життя це театр та гра.
Але від цього брехня залишається брехнею; образи образами.
Навіть за повного розуміння мозга до конца понимает где он находится и что происходит.
99,9% форумчан цієї гілки реальні люди - такі ж самі, з якими я зіштувхуюсь в житті. Хоч просто в магазині.
І від того, що ми зіштовхнулись на цьому форумі, в сенсі відносин головне не змінюється -- брехня, образи і т.д. залишаються тими ж самими брехнею, образами і т.д.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:24
Успіх написав:
Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному:
1. За окуляри
2. СЗЧ
Проси Мавік 3Т. І законно, і річ в хазайстві завжди потрібна)
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