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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1029110292102931029410295 ... 10297>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:26

Армійський дибілізм!© Добре, що це на Марсі))

  Успіх написав:я йду заступати на чергування/на пост... - а зранку їду копати за 1,5км від ворога.
І так вже декілька днів.
Добре, що хоч пів дня копаємо...

Тому, мабуть, справді вартувало мені і моїм побратимам місяць навчатись на дронщиків, щоб і далі далеко не відходити від лопати... :D
Сюди ☝️ добре підходить це >>>
  ЛАД написав:Дурость 100-го левела. Или 1000-го.
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:29

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Вибачте, я не бачив питання. Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я. Мені байдуже як інші організовують своє приватне, сімейне життя, як вони розподіляють обов'язки, хто збирає меблі, а хто готує. Я нікому нічого не нав'язую, і не хочу, щоб свої цінності нав'язували мені.

Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто

Так у него "рівність статей". На фронт не обязаны идти ни те, ни другие. Только добровольцы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:29

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному:
1. За окуляри
2. СЗЧ

Проси Мавік 3Т. І законно, і річ в хазайстві завжди потрібна)

Долярчик, тобі ідея для бізнес-плану:
Мавік -> СЗЧ -> весільний відеоператор -> депутат
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так у него "рівність статей". На фронт не обязаны идти ни те, ни другие. Только добровольцы.

Та ні, він шидбко обурюється, що чоловіків за кордон не випускають. А жінок - випускають.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:32

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Вибачте, я не бачив питання. Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я. Мені байдуже як інші організовують своє приватне, сімейне життя, як вони розподіляють обов'язки, хто збирає меблі, а хто готує. Я нікому нічого не нав'язую, і не хочу, щоб свої цінності нав'язували мені.

Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто.
А коли "соціально-прийнятна роль" жінки легша, ніж ваша, то "Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я".

Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема. Точніше їм пофігу.

Чому я комусь про це повинен докладувати? Це що, якась дикість? Чи тільки жінки повинні доглядати дітей?
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 08 жов, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема.

Чому я комусь про це повинен докладувати? Це що, якась дикість? Чи тільки жінки повинні доглядати дітей?

Та ні, не дикість. Цілком нормально. Ви молодець в цьому плані.
Ще можете відправити дружину в ЗСУ замість себе)

А Андрій, судячи з усього, не молодець, а лицемір...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 08 жов, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:36

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема.

Чому я комусь про це повинен докладувати? Це що, якась дикість? Чи тільки жінки повинні доглядати дітей?

Та ні, не дикість. Цілком нормально. Ви молодець.
Ще можете відправити дружину в ЗСУ замість себе)

Пропоную почати з Флер і stm. Вони мені подобаються більше
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:36

  Бетон написав:Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема. Точніше їм пофігу.
ничёсебе
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 08 жов, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Пропоную почати з Флер і stm. Вони мені подобаються більше

Я тільки за.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 20:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Так у него "рівність статей". На фронт не обязаны идти ни те, ни другие. Только добровольцы.

Та ні, він шидбко обурюється, що чоловіків за кордон не випускають. А жінок - випускають.

Так это туда же: на фронт - добровольцы, за границу - желающие. Свободно, без всяких разрешений, т.е. тоже добровольцы. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 08 жов, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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