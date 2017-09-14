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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:26
Успіх написав:
я йду заступати на чергування/на пост... - а зранку їду копати за 1,5км від ворога.
І так вже декілька днів.
Добре, що хоч пів дня копаємо...Тому, мабуть, справді вартувало мені і моїм побратимам місяць навчатись на дронщиків, щоб і далі далеко не відходити від лопати...
Сюди ☝️ добре підходить це >>>
ЛАД написав:
Дурость 100-го левела. Или 1000-го.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:29
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
Вибачте, я не бачив питання. Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я. Мені байдуже як інші організовують своє приватне, сімейне життя, як вони розподіляють обов'язки, хто збирає меблі, а хто готує. Я нікому нічого не нав'язую, і не хочу, щоб свої цінності нав'язували мені.
Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто
Так у него "рівність статей". На фронт не обязаны идти ни те, ни другие. Только добровольцы.
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ЛАД
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:29
sashaqbl написав: Успіх написав:
Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному:
1. За окуляри
2. СЗЧ
Проси Мавік 3Т. І законно, і річ в хазайстві завжди потрібна)
Долярчик, тобі ідея для бізнес-плану:
Мавік -> СЗЧ -> весільний відеоператор -> депутат
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 08 жов, 2024 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:30
ЛАД написав:
Так у него "рівність статей". На фронт не обязаны идти ни те, ни другие. Только добровольцы.
Та ні, він шидбко обурюється, що чоловіків за кордон не випускають. А жінок - випускають.
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sashaqbl
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:32
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
Вибачте, я не бачив питання. Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я. Мені байдуже як інші організовують своє приватне, сімейне життя, як вони розподіляють обов'язки, хто збирає меблі, а хто готує. Я нікому нічого не нав'язую, і не хочу, щоб свої цінності нав'язували мені.
Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто.
А коли "соціально-прийнятна роль" жінки легша, ніж ваша, то "Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я".
Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема. Точніше їм пофігу.
Чому я комусь про це повинен докладувати? Це що, якась дикість? Чи тільки жінки повинні доглядати дітей?
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 08 жов, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:34
Бетон написав:
Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема.
Чому я комусь про це повинен докладувати? Це що, якась дикість? Чи тільки жінки повинні доглядати дітей?
Та ні, не дикість. Цілком нормально. Ви молодець в цьому плані.
Ще можете відправити дружину в ЗСУ замість себе)
А Андрій, судячи з усього, не молодець, а лицемір...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 08 жов, 2024 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:36
sashaqbl написав: Бетон написав:
Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема.
Чому я комусь про це повинен докладувати? Це що, якась дикість? Чи тільки жінки повинні доглядати дітей?
Та ні, не дикість. Цілком нормально. Ви молодець.
Ще можете відправити дружину в ЗСУ замість себе)
Пропоную почати з Флер і stm. Вони мені подобаються більше
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Бетон
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:36
Бетон написав:
Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема. Точніше їм пофігу.
ничёсебе
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 08 жов, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:36
Бетон написав:
Пропоную почати з Флер і stm. Вони мені подобаються більше
Я тільки за.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:37
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Так у него "рівність статей". На фронт не обязаны идти ни те, ни другие. Только добровольцы.
Та ні, він шидбко обурюється, що чоловіків за кордон не випускають. А жінок - випускають.
Так это туда же: на фронт - добровольцы, за границу - желающие. Свободно, без всяких разрешений, т.е. тоже добровольцы.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 08 жов, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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