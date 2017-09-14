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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:39
Я в шоке,сколько в теме разномастных мнений.
За Зелю и за продолжение За Зелю и против продолжения. Против Зели. Взорвать атомки. Переговоры. Все должны служить. Все должны служить кроме меня.Должны служить только добровольцы.Откройте границы!Закройте границы для всех!Выпустите меня отсюда!хотел бы-давно бы выехал!
это называется демократия.насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..
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Velz
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:41
Игорь Алексеевич написав:
Дед не летит в Европу.
а без него обычный сходняк без решений будет.
что то то этот план мира изначально у ЗЕ не пошёл.
Від діда нічого вже не залежить. Все впирається в вибори, в яких він не братиме участі.
Або виграє Камала, і ми за рік отримаєм РПВ по ЛБЗ + якісь мінімальні плюшки.
Або виграє Трамп і ми отримаємо за півроку ЗПВ по ЛБЗ + купу неадекватних вимог від раші.
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sashaqbl
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:43
detroytred написав:
99,9% форумчан цієї гілки реальні люди - такі ж самі, з якими я зіштувхуюсь в житті. Хоч просто в магазині.
не соглашусь. Но и доказывать не буду, у нас с вами главный спор о глобальности конфликта.
detroytred написав:
від того, що ми зіштовхнулись на цьому форумі, в сенсі відносин головне не змінюється -- брехня, образи і т.д. залишаються тими ж самими брехнею, образами і т.д.
у людей есть проблемы, которые они не могут решить или принять. Отсюда немотивированная агрессия. Есть мотивированная, она касается защиты ценностей. Это другое.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:44
sashaqbl написав: Игорь Алексеевич написав:
Дед не летит в Европу.
а без него обычный сходняк без решений будет.
что то то этот план мира изначально у ЗЕ не пошёл.
Від діда нічого вже не залежить. Все впирається в вибори, в яких він не братиме участі.
Або виграє Камала, і ми за рік отримаєм РПВ по ЛБЗ + якісь мінімальні плюшки.
Або виграє Трамп і ми отримаємо за півроку ЗПВ по ЛБЗ + купу неадекватних вимог від раші.
Але це не точно.
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Schmit
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:46
Velz написав:
Я в шоке,сколько в теме разномастных мнений.
За Зелю и за продолжение За Зелю и против продолжения. Против Зели. Взорвать атомки. Переговоры. Все должны служить. Все должны служить кроме меня.Должны служить только добровольцы.Откройте границы!Закройте границы для всех!Выпустите меня отсюда!хотел бы-давно бы выехал!
это называется демократия.насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..
Есть два лагеря.
Одни в тепле, дома или за границей на диване, без ежедневных бахов и конечно они только за границы 91г.
Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит. Конечно они посылают ЗЕ ...
Интересно если первые поменяются местами со вторыми, как они тогда начнут петь песни?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:46
Schmit написав:
Але це не точно.
Ставлю 2К баксів. Приймаєте?
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sashaqbl
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:49
Velz написав:
Я в шоке,сколько в теме разномастных мнений.
За Зелю и за продолжение За Зелю и против продолжения. Против Зели. Взорвать атомки. Переговоры. Все должны служить. Все должны служить кроме меня.Должны служить только добровольцы.Откройте границы!Закройте границы для всех!Выпустите меня отсюда!хотел бы-давно бы выехал!
это называется демократия.насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..
вы правы народ ну очень разношёрстный. 2х одинаковых мнений нет!
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Wirująświatła
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:50
Wirująświatła написав: detroytred написав:
99,9% форумчан цієї гілки реальні люди - такі ж самі, з якими я зіштувхуюсь в житті. Хоч просто в магазині.
не соглашусь. Но и доказывать не буду, у нас с вами главный спор о глобальности конфликта.
detroytred написав:
від того, що ми зіштовхнулись на цьому форумі, в сенсі відносин головне не змінюється -- брехня, образи і т.д. залишаються тими ж самими брехнею, образами і т.д.
у людей есть проблемы, которые они не могут решить или принять. Отсюда немотивированная агрессия. Есть мотивированная, она касается защиты ценностей. Это другое.
Брехня яким боком до агресивності?
От сидить отака ж приколіст-приколістка і бреше, бо схотілося. Без агресивності. То що?
Оскільки це віртуал, то мені не назвати брехню брехнею, а автора брехуном?
Або брехня від цього не є брехнею?
І образливою брехнею!!!
От же в позитивний бік тут на адресу іншого дуже рідко вигадують))
Майже вся брехня саме негативного напрямку.
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detroytred
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:50
sashaqbl написав:
Від діда нічого вже не залежить.
Дед ещё до начало 25года может всё принимать и отклонять. А мы до 25 года можем потерять и обл. города.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 08 жов, 2024 20:51
Бетон написав: sashaqbl написав: АндрейМ написав:
Вибачте, я не бачив питання. Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я. Мені байдуже як інші організовують своє приватне, сімейне життя, як вони розподіляють обов'язки, хто збирає меблі, а хто готує. Я нікому нічого не нав'язую, і не хочу, щоб свої цінності нав'язували мені.
Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто.
А коли "соціально-прийнятна роль" жінки легша, ніж ваша, то "Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я".
Я, наприклад, в повноцінному декреті. Тягаю дітей і на будівництво, коли воно було. Готую сам, від каш до борщу. Родичів нема. Точніше їм пофігу.
Чому я комусь про це повинен докладувати? Це що, якась дикість? Чи тільки жінки повинні доглядати дітей?
Бетоныч, у тебя какие-то дети уже за границей
Это же ты рассказывал про свою дочь, подружка которой, не смогла вспомнить название города Киев
Типа, дети за границей уже забывают про Украину
Или как писал, что в поезде было жарко жене и детям, когда они выезжали из Украины
А тут, вырисовались какие-то другие дети в Украине
Может ты ревизию своих детей проведешь
Или, хотя бы, будешь помнить где и что ты писал
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pesikot
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