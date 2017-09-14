Додано: Вів 08 жов, 2024 20:55



Павло Казарін



Журналіст, ведучий Radio NV, молодший сержант Збройних сил



Як нам вирішувати питання демобілізації

27 вересня, 16:11



І не втратити армію







Є факт публічного СЗЧ — військовослужбовець Сергій Гнєзділов самовільно залишив частину, медійно обґрунтував свій вчинок. Він, завдяки я розумію, замислив свій вчинок як публічний демарш, головне завдання якого — привернути суспільну увагу до тем, умов, в яких перебувають військовослужбовці. І якщо вимірювати цим завданням, то він свого мети зміг досягти. Безумовно, увага прикута.



Мені здається, треба пояснити контекст цієї ситуації. Сергій писав про те, що не визначений термін служби, що він в Збройних силах з 2019-го року. І якщо я не помиляюсь, він в 2019-му році підписав контракт, який повинен був закінчитись навесні 2022-го року. Але почалася повномасштабна війна, усі контракти продовжили безстроково. Він зараз приблизно п’ять років вже в Збройних силах. Тому він в своєму публічному зверненні казав, що визначте терміни, скільки ми перебуватимемо на службі, чи буде нас хтось міняти тощо.



В чому полягає проблема? Коли почалася повномасштабна війна, особливо в перші місяці було відчуття, що країна і усі, хто в ній живе, сприймають російське вторгнення, як якусь екзистенційну загрозу; як щось, що торкається кожного, що загрожує життю кожного громадянина нашої країни. А зараз, в другій половині 2024-го року, інколи виникає відчуття, що, по-перше, суспільство навчилось жити поруч з війною, не перетинаючись з війною і не згадуючи про неї. І що військові потрапили в певну смугу замовчування, в таку сліпу зону, коли справами військових цікавляться лише військові.



СЗЧ, безумовно, жодним чином не вихід



Інколи виникає відчуття, що українські політики і Верховна Рада, і, скажімо, інститут президента, вони намагаються не робити дії, які можуть бути сприйняті, як непопулярні. Ми пам’ятаємо, що коли приймався закон про мобілізацію, з нього парламентарі прибрали норми примусу для ухилянтів, які в суспільстві були непопулярними. Ми пам’ятаємо, що парламент пів року десь розглядав цей законопроєкт і врешті-решт прийняв. Я вважаю, що цей закон про мобілізацію міг бути набагато більш ефективним.



В результаті у нас така дивна історія. У бригад, які на фронті воюють, дуже величезний некомплект особового складу. В деяких бригадах — 40%, в деяких — 60% особового складу. Я вас запевняю, якщо, наприклад, бригада укомплектована на 80% особовим складом, то вона втрачає в бойових діях набагато менше людей. Просто через свою внутрішню можливість робити внутрішні ротації, через те, що в ній на ділянці фронту більше рук, які можуть виконувати бойові завдання.



Безумовно, коли військові дивляться на цю історію, коли цивільні намагаються ухилятися від свого конституційного обов’язку, коли політики намагаються загравати насамперед з цивільними, а не робити щось на користь військових, то тоді між фронтом і тилом починає зростати стіна недовіри, внутрішній паркан, внутрішній окоп .



Мені насправді здається це дуже-дуже небезпечним явищем. Тому що, наприклад, люди, які жаліються на те, як відбувається в країні мобілізація, на дії ТЦК, вони кажуть, «ви розумієте, що такими діями ви призведете до того, що між цивільними людьми і державою буде бракувати довіри тощо». Але ми водночас повинні пам’ятати, що у цій медалі є інша сторона. Якщо мобілізацію взагалі ніяк не проводите, то між військовими і тилом, між військовими і державою буде будуватися ця стіна недовіри , стіна зневіри. І в умовах повномасштабної війни ще не зрозуміло, що насправді є небезпечнішим.





І тому, насправді, мені здається, що весь цей кейс, який стався через публічний демарш Гнезділова, це гарний привід поговорити про те, як в нашій країні на третій рік війни розподіляються тяготи і обмеження військового часу . Тому що зараз здається, що вони розподіляються дуже непропорційно.









Кожного політика все одно його професія прирікає думати про наступний електоральний цикл. І тому, наприклад, в 2023-му році, коли парламент прийняв не дуже, напевно, в суспільстві популярний закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років… Цей документ потім лежав на підписі у президента кілька місяців. Тобто його не хотіли підписувати. Врешті-решт підписали.



Я думаю, що у політиків є така спокуса — уникати непопулярних тем. Якщо ми пам’ятаємо, як на початку цього року політики активно говорили про можливу демобілізацію, що, мовляв, ми в законі про мобілізацію пропишемо 36 місяців служби.



Але зрозуміло, що демобілізація в суспільстві є непопулярною . Чому? Тому що від цього виграють чині військовослужбовці, але програють ті, хто повинен прийти їм на заміну. І суспільство, напевно, вже не хоче грати в цю історію про те, що давайте вдягнемо піксель. І тому і у політиків є спокуса, а давайте просто перестанемо говорити про демобілізацію, терміни служби.



ми бачимо розмови про «давайте запровадимо економічне бронювання». Це фактично легалізація відкупу від виконання конституційного обов’язку. Заплати певну суму в місяць — не воєнкому, а в бюджет — і можеш не боятися того, що тобі надішлють повістку.



І військові дивляться на це і кажуть: «Так, стоп, ви ж сказали, що війна повномасштабна, що вона є справою кожного, що ми повинні усі опікуватись цією темою, а чому ж ви тоді легалізуєте відкуп від служби?» І мені здається, це знову повертає нас до цілої низки питань, які в суспільстві нарешті повинні і можновладці, і експерти, і люди дотичні до прийняття рішень почати обговорювати.



Якщо у військових і далі буде міцнішати відчуття, що про них не піклуються, а піклуються лише про тих, хто батьківщину не захищає, надаючи їм, наприклад, можливість економічного бронювання, офіційного відкупу… Якщо навіть про терміни служби ніхто не підніматиме дискусію, якщо бригади не будуть доукомплектовані до штатної чисельності особового складу, хоча б до 80%, то тоді у військових і далі буде з’являтися зневіра в суспільстві, в країні, в людях і в політиках , що їх, мовляв, залишили на самоті. Це може призвести до того, що кількість СЗЧ буде збільшуватись. Ми можемо взяти цифри за 2024-й рік і подумати про те, що, напевно, в 2025-му році цього може бути більше. Водночас, коли військові дивляться, що вони на самоті, це теж не спонукає мобілізаційний процес, тому що людина дивиться з дивана про те, що відбувається в країні і думає, а навіщо моє комфортне життя міняти на піксель, якщо ставлення в суспільстві до пікселя, ми бачимо, яке.



Це все дуже є небезпечним, тому що військові виснажені фізично, і додавати до цієї фізичної виснаженості моральну виснаженість і зневіру, це… Якщо ми хочемо якихось небажаних наслідків на фронті — втрату квадратних кілометрів територій — то тоді ми все робимо правильно.



То скільки? 🤔Чому ж не вихід? Кепський, бо якщо країна таки виживе, то потім елої можуть по судах тягати.Але ж таки вихід.Сліпої зони вже не буде. Земля здригнеться.І тилові елої “нестворенідлявійни” і навіть штабні -- всі відчують “хто на кому стоїть”...Та неможешбуть... 😳🙀😱Стіна. От воно що. А я от думаю, чого це мені якось незатишно в пікс.штанях в тилах ходити після поранення. А це просто Стіна.О.Ще одна стіна.Але у мене чомусь відчуття, що вона не встигне вирости. Чомусь.О. Люблю про таке говорити.Хоча найкраще про це говорять, здається, тецекашники. А їх чомусь хейтять...А якщо москвини знову зайдуть як у березні 2022 -- така ідея “популярна”? 🤔Це справді цікаве питання, чи хочемо ми втрати тих “територій”.Але таки жаль, що той Казарін не читає цей форум -- бо тоді знав би, що якщо дати право на викуп за 250тис.грв на рік не лише млн тилових елоїв, але і чинним військовим -- то всього того переліку страхіть і не було би.Вже вся країна знала би, хто не заплатив -- ті лайно, і їх копняками женемо на полігони й у військо. І їм лише 2міс треба протриматись на нулі, аби викупитись і ще й з прибутком (20+190*2-250=150тис, або менше, якщо були вихідні).Це вибило би стілець з під усіх тецеканенависників...От що б вони потім нили? “забороніть забирати лайно у військо, лайно має коституц.право довічно лишатись лайном!” -- от взагалі ж не звучить...І корупцію би добряче рубануло!