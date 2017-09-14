Журналіст, ведучий Radio NV, молодший сержант Збройних сил
Як нам вирішувати питання демобілізації 27 вересня, 16:11
І не втратити армію
Є факт публічного СЗЧ — військовослужбовець Сергій Гнєзділов самовільно залишив частину, медійно обґрунтував свій вчинок. Він, завдяки я розумію, замислив свій вчинок як публічний демарш, головне завдання якого — привернути суспільну увагу до тем, умов, в яких перебувають військовослужбовці. І якщо вимірювати цим завданням, то він свого мети зміг досягти. Безумовно, увага прикута.
Мені здається, треба пояснити контекст цієї ситуації. Сергій писав про те, що не визначений термін служби, що він в Збройних силах з 2019-го року. І якщо я не помиляюсь, він в 2019-му році підписав контракт, який повинен був закінчитись навесні 2022-го року. Але почалася повномасштабна війна, усі контракти продовжили безстроково. Він зараз приблизно п’ять років вже в Збройних силах. Тому він в своєму публічному зверненні казав, що визначте терміни, скільки ми перебуватимемо на службі, чи буде нас хтось міняти тощо.
То скільки? 🤔
В чому полягає проблема? Коли почалася повномасштабна війна, особливо в перші місяці було відчуття, що країна і усі, хто в ній живе, сприймають російське вторгнення, як якусь екзистенційну загрозу; як щось, що торкається кожного, що загрожує життю кожного громадянина нашої країни. А зараз, в другій половині 2024-го року, інколи виникає відчуття, що, по-перше, суспільство навчилось жити поруч з війною, не перетинаючись з війною і не згадуючи про неї. І що військові потрапили в певну смугу замовчування, в таку сліпу зону, коли справами військових цікавляться лише військові.
СЗЧ, безумовно, жодним чином не вихід
Чому ж не вихід? Кепський, бо якщо країна таки виживе, то потім елої можуть по судах тягати. Але ж таки вихід. Сліпої зони вже не буде. Земля здригнеться. І тилові елої “нестворенідлявійни” і навіть штабні -- всі відчують “хто на кому стоїть”...
Інколи виникає відчуття, що українські політики і Верховна Рада, і, скажімо, інститут президента, вони намагаються не робити дії, які можуть бути сприйняті, як непопулярні. Ми пам’ятаємо, що коли приймався закон про мобілізацію, з нього парламентарі прибрали норми примусу для ухилянтів, які в суспільстві були непопулярними. Ми пам’ятаємо, що парламент пів року десь розглядав цей законопроєкт і врешті-решт прийняв. Я вважаю, що цей закон про мобілізацію міг бути набагато більш ефективним.
В результаті у нас така дивна історія. У бригад, які на фронті воюють, дуже величезний некомплект особового складу. В деяких бригадах — 40%, в деяких — 60% особового складу. Я вас запевняю, якщо, наприклад, бригада укомплектована на 80% особовим складом, то вона втрачає в бойових діях набагато менше людей. Просто через свою внутрішню можливість робити внутрішні ротації, через те, що в ній на ділянці фронту більше рук, які можуть виконувати бойові завдання.
Безумовно, коли військові дивляться на цю історію, коли цивільні намагаються ухилятися від свого конституційного обов’язку, коли політики намагаються загравати насамперед з цивільними, а не робити щось на користь військових, то тоді між фронтом і тилом починає зростати стіна недовіри, внутрішній паркан, внутрішній окоп.
Та неможешбуть... 😳🙀😱 Стіна. От воно що. А я от думаю, чого це мені якось незатишно в пікс.штанях в тилах ходити після поранення. А це просто Стіна.
Мені насправді здається це дуже-дуже небезпечним явищем. Тому що, наприклад, люди, які жаліються на те, як відбувається в країні мобілізація, на дії ТЦК, вони кажуть, «ви розумієте, що такими діями ви призведете до того, що між цивільними людьми і державою буде бракувати довіри тощо». Але ми водночас повинні пам’ятати, що у цій медалі є інша сторона. Якщо мобілізацію взагалі ніяк не проводите, то між військовими і тилом, між військовими і державою буде будуватися ця стіна недовіри, стіна зневіри. І в умовах повномасштабної війни ще не зрозуміло, що насправді є небезпечнішим.
О. Ще одна стіна. Але у мене чомусь відчуття, що вона не встигне вирости. Чомусь.
І тому, насправді, мені здається, що весь цей кейс, який стався через публічний демарш Гнезділова, це гарний привід поговорити про те, як в нашій країні на третій рік війни розподіляються тяготи і обмеження військового часу. Тому що зараз здається, що вони розподіляються дуже непропорційно.
О. Люблю про таке говорити.
Хоча найкраще про це говорять, здається, тецекашники. А їх чомусь хейтять...
Кожного політика все одно його професія прирікає думати про наступний електоральний цикл. І тому, наприклад, в 2023-му році, коли парламент прийняв не дуже, напевно, в суспільстві популярний закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років… Цей документ потім лежав на підписі у президента кілька місяців. Тобто його не хотіли підписувати. Врешті-решт підписали.
Я думаю, що у політиків є така спокуса — уникати непопулярних тем. Якщо ми пам’ятаємо, як на початку цього року політики активно говорили про можливу демобілізацію, що, мовляв, ми в законі про мобілізацію пропишемо 36 місяців служби.
Але зрозуміло, що демобілізація в суспільстві є непопулярною. Чому? Тому що від цього виграють чині військовослужбовці, але програють ті, хто повинен прийти їм на заміну. І суспільство, напевно, вже не хоче грати в цю історію про те, що давайте вдягнемо піксель. І тому і у політиків є спокуса, а давайте просто перестанемо говорити про демобілізацію, терміни служби.
А якщо москвини знову зайдуть як у березні 2022 -- така ідея “популярна”? 🤔
ми бачимо розмови про «давайте запровадимо економічне бронювання». Це фактично легалізація відкупу від виконання конституційного обов’язку. Заплати певну суму в місяць — не воєнкому, а в бюджет — і можеш не боятися того, що тобі надішлють повістку.
І військові дивляться на це і кажуть: «Так, стоп, ви ж сказали, що війна повномасштабна, що вона є справою кожного, що ми повинні усі опікуватись цією темою, а чому ж ви тоді легалізуєте відкуп від служби?» І мені здається, це знову повертає нас до цілої низки питань, які в суспільстві нарешті повинні і можновладці, і експерти, і люди дотичні до прийняття рішень почати обговорювати.
Якщо у військових і далі буде міцнішати відчуття, що про них не піклуються, а піклуються лише про тих, хто батьківщину не захищає, надаючи їм, наприклад, можливість економічного бронювання, офіційного відкупу… Якщо навіть про терміни служби ніхто не підніматиме дискусію, якщо бригади не будуть доукомплектовані до штатної чисельності особового складу, хоча б до 80%, то тоді у військових і далі буде з’являтися зневіра в суспільстві, в країні, в людях і в політиках, що їх, мовляв, залишили на самоті. Це може призвести до того, що кількість СЗЧ буде збільшуватись. Ми можемо взяти цифри за 2024-й рік і подумати про те, що, напевно, в 2025-му році цього може бути більше. Водночас, коли військові дивляться, що вони на самоті, це теж не спонукає мобілізаційний процес, тому що людина дивиться з дивана про те, що відбувається в країні і думає, а навіщо моє комфортне життя міняти на піксель, якщо ставлення в суспільстві до пікселя, ми бачимо, яке.
Це все дуже є небезпечним, тому що військові виснажені фізично, і додавати до цієї фізичної виснаженості моральну виснаженість і зневіру, це… Якщо ми хочемо якихось небажаних наслідків на фронті — втрату квадратних кілометрів територій — то тоді ми все робимо правильно.
Це справді цікаве питання, чи хочемо ми втрати тих “територій”.
Але таки жаль, що той Казарін не читає цей форум -- бо тоді знав би, що якщо дати право на викуп за 250тис.грв на рік не лише млн тилових елоїв, але і чинним військовим -- то всього того переліку страхіть і не було би.
Вже вся країна знала би, хто не заплатив -- ті лайно, і їх копняками женемо на полігони й у військо. І їм лише 2міс треба протриматись на нулі, аби викупитись і ще й з прибутком (20+190*2-250=150тис, або менше, якщо були вихідні).
Це вибило би стілець з під усіх тецеканенависників... От що б вони потім нили? “забороніть забирати лайно у військо, лайно має коституц.право довічно лишатись лайном!” -- от взагалі ж не звучить...
І корупцію би добряче рубануло!
Востаннє редагувалось Bobua в Вів 08 жов, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Velz написав:Я в шоке,сколько в теме разномастных мнений. За Зелю и за продолжение За Зелю и против продолжения. Против Зели. Взорвать атомки. Переговоры. Все должны служить. Все должны служить кроме меня.Должны служить только добровольцы.Откройте границы!Закройте границы для всех!Выпустите меня отсюда!хотел бы-давно бы выехал! это называется демократия.насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..
В диктатуре границы открыты и воюют добровольцы - наемники Именно потому у них внутреннее напряжение от войны минимально. А тут автоклав без аварийного клапана.
Востаннє редагувалось UA в Вів 08 жов, 2024 20:58, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:......... у вас сьогодні якесь загострення? про яке "безошибочное классовое чутьё" ви тут марите? не закусили чи шось складніше? ..........
А, может, это вы с прапорщиком-лавочником "не закусили чи шось складніше"? Я бы посмотрел, что бы вы писали, если бы вас какой-то ..., сидящий в почти мирном Львове, называл "московськой консервой". И говорил о "вине востока". Когда только сегодня 28 пострадавших в Харькове (писал об этом - viewtopic.php?p=5775902#p5775902). Могу ещё добавить:
Дополнено в 19:07. Число пострадавших возросло до семи, из которых двое погибших, сообщил мэр Игорь Терехов.
Дополнено в 18:50: «Прилет фиксировали в Салтовском районе Харькова. Два человека погибли: женщина и мужчина по 70 лет. Три раненых. Боеприпас – ФАБ-500», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Всего сегодня россияне выпустили 6 КАБ по Харьковщине. Места 5 локаций – известны.
Пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Дополнено в 17:34. Оккупанты ударили по открытым территориям в Харькове. Прилетело около четырех КАБов (около 17:00 и 17:30), сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
так, ходимо по колу. я особисто вас особисто сьогодні чимось "оскорбіл"? чиєсь мені приписувати не ... нічого. мені особисто ваші взаємовідносини з кимось якось побоку, мені предявляйте за моє. так зрозуміло, чи якось ще більш доходчівіше треба пояснювати? так шо нє...нічого в мій бік своїми слюнями бризкатися. дійшло нарешті чи далі пояснювати?
ЛАД написав:
wild.tomcat написав:....... якому і сказати нічого не можна, тому що п1. зате який всім іншим чомусь вважає, що може казати все що заманеться.
1. Сказать мне можно что угодно, но с аргументами, а не с оскорблениями. 2. "що заманеться" я не говорю, а всегда объясняю свои слова. Ну, почти всегда. Не объясняю, когда перед этим уже высказывался или это очевидно из предыдущего.
*Краткая хронология событий после презентации Плана Победы...
1. Отправляем делегацию в США требовать конкретики... 2. Выступаем с 2-мя заявлениями в стиле "Вы либо с нами либо не киздите" и "Либо верите в Победу либо не киздите"... 3. Байден планирует встречу Британии, США, ФРГ и ФР по Украине... перед Рамштайном... 4. Мы готовимся к призовому Рамштайну и сообщаем, что либо\либо... 5. В США неумолимо приближаются выборы Харрис и на сцену выходит Израиль... перебивает все карты и ставит Демов в позу зю... 6. Мы не отстаем... 7. РФ сообщает устами Лаврова, что их не интересует решение по РСМД и праву быть по РФ ибо все готово к асимметричной ответке по Ираку и Сирии... 8. Это накладывается на торги с Ираном... 9. Харрис сообщает, что в НАТО бы будем "если и когда"... т.е. никогда... 10. Словакия и Венгрия сразу сообщают, что против... 11. Отпадают и НАТО и РСМД и удары и ПВО НАТО над западом Украины... 12. Остается только "два пакета" и бабло... 13. Венгрия (а точнее Бельгия и ФРГ) блокирует бабло... до выборов в США... а там как карта ляжет... 14. Итого: 4 из 4 - минус... да еще и встреча типа "мюнхенский сговор"... 15. Наша делегация телеграфирует из США, что все минус... 16. Что-то происходит у нас... 17. Штаб Харрис заявляет, что будут рады если Байден свалит чем на подольше из страны... 18. Байден заявляет, что несмотря на ослабления угрозы шторма - он никуда не едет... 19. Встреча 4-х отменяется... Рамштайн сдувается... 20. Нет предмета к переговорам... 21. Ноябрьский Саммит мира отменяется... 22. Мы едем завтра в Дубровник... Там некий форум... 23. Занавес.* (С)
wild.tomcat написав:АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку. припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? хто мав би забезпечити їх продуктами, медициною, просто доглядом? хто мав би наповнити пенс.фонд, щоб вони отримали пенсію, хоч якусь? хто має платити податки, щоб ті, шо воюють, мали отримати за це якесь забезпечення і мали взагалі чим воювати? ваша квартира чи будинок залишаються? хто мав би потурбуватися, щоб його не зруйнували, він не пошкодився без опалення чи його просто не пограбували? чому виїхати мали б саме ви, а не хтось інший? тут, судячи з дописів, черга на виїзд чимала. чи виїдемо всі? а тут нехай одні пенсіонери залишаться. і нехай трава не рости? чи ви думаєте що ті, хто зараз служать, не хочуть так само, як і ви? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?
О, уже торг пошел? - сколько там до принятия осталось?
Невже важко побачити , що карма СХІД дігнала? Невже важко побачити що бомби падають на Харків в 1000 разів більше ніж на Львів? і ця кількість разів прямо пропорційна співвідношенню кількості церков РПЦ до ПЦУ і кількості тих хто носиться з російською культурою як дурень з торбою
Дурость 100-го левела. Или 1000-го. Даже объяснять не хочу. Элементарно - КАБы до Львова не долетают. Артиллерия не добивает тем более.
Дурістю 100000 левела вимірювати відстань на який летять каби... Ракети практично всі мають можливість попасти як в Харків так і долетіти до Львова.... Але прильоти у Львів - викликають НЕНАВИСТЬ до агресора А прильоти у Харків - на думку пуйла викличуть бажання в руССоміровців здатись... А так як руссоміровці сконцентрувались на Сході - то тому пуйло по СХОДУ й лупить... І поки за кожен удар по Харкову не почнуть проклинати пуйла і просити Порошенка підкинути парочку снарядів - доти КАРМА буде діяти Крім Вас - Вашу карму ніхто змінити не в силах
ПС Невже ви(мається на увазі руССоміровці) не в стані допетрати 1 Україна вже перемогла , навіть якщо не вийде на кордони 1991. 2 У ваших інтересах , щоб Україна дійшла до кордонів 1991 3 Якщо Україна залишиться на СЬОГОДНІШНІХ рубежах - то Харків чекає доля Осетії А ордло - перетвориться в пустелю в загниваючій країні, яка буде розстрілювати всіх , хто опиниться за колючим дротом. 4 Якщо Україна залишиться на СЬОГОДНІШНІХ рубежах - то відновиться в рази швидше ніж у випадку виходу на кордони 1991 року. До речі - саме це і лякає сьогоднішню владу, в якої НУЛЬ шансів переобратись в Центральній і Західній....
А такі як ти й далі можуть висувати дурні теорії що російськомовних хтось угнітав Не дай Бог вам потрапити в педерацію , там би ти швидко зрозумів що педераційні закони і те як над тобою знущався(на твою думку) Будівельник - це дві великі різниці На фоні педераційних вимог- мої вимоги здавались би раєм.