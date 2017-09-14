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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10294102951029610297>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:19

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:А Будивельник объявляет восток (и вобщем-то, и юг) Украины врагами, виноватыми в путинской агрессии, и "получившими по заслугам".
Парторг - ти бреши та не забріхуйся...
Будівельник рекомендує тим хто не зрозумів навіть під бомбами , що використання ними російської в зовнішньому спілкуванні, ходіння в філіал РПЦ - усвідомити це
Бо тілки дурні не вчаться на ВЛАСНИХ помилках.
Тому
Як тільки зрозуміють що в агресії пуйла є й їх доля вини - то це перший кром до розуміння причинно-наслідкового звязку, який в подальшому не дасть нікому можливості маніпулювання популістичними гаслами під час виборів
Невже важко побачити , що карма СХІД дігнала?
Невже важко побачити що бомби падають на Харків в 1000 разів більше ніж на Львів?
і ця кількість разів прямо пропорційна співвідношенню кількості церков РПЦ до ПЦУ і кількості тих хто носиться з російською культурою як дурень з торбою

Та ну а на чернівці і львів? В чернівцях більше церков мп і ні одної ракети.
Через таких як ви ми й воюєм з донбасом і кримом. А будете продовжувати то може дійти що й харків і одеса стануть проросійськими.
Харків і Одеса - були проросійськими
В них є шанс стати про Українськими
Але точно не з ладами.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:21

  Успіх написав:Wirująświatła
Таки поміняю сьогодні "скучний форум" на той серіал ;) :D

Хоча, по можливості, і сюди підглядати буду))
Уже стало меньше патриотизма. Наближается ураган, а с ним ПОЛУНДРА((

Україна відмовилася від ідеї провести другий Саміт миру у листопаді
https://mind.ua/news/20279918-ukrayina- ... -listopadi

Рамштайн тоже посыпался.
Без деда думаю и др. лидеры не приедут, а пришлют каких то замов. И кому тогда ЗЕ будет читать про мир?
https://hvylya.net/uk/news/300710-u-sho ... s-usloviem
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:31

  Игорь Алексеевич написав:Україна відмовилася від ідеї провести другий Саміт миру у листопаді
когда его анонсировали я сразу же сказал, что никто не приедет. Вот и отменили чтобы не позориться. Зе любит устраивать шоу.
Білий дім оголосив про відкладення поїздки Байдена через необхідність керувати підготовкою до урагану Мілтон
Байден готовит США к урагану :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:34

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:34

РФ відновила атаки на півдні України: у NYT назвали головні цілі росіян
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 81506.html

одним словом за последние дни везде - ж...(жесть) :(
Как раз сейчас надо подумать про нал в у.е. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:37

  Игорь Алексеевич написав:.........
Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит.
...........

Откуда 3500?
Насколько знаю, ВПЛ получают 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:38

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:.........
Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит.
...........

Откуда 3500?
Насколько знаю, ВПЛ получают 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка.

Тем более. Я не сильно вникал, а слышал от людей, как они матом ЗЕ покрывали за эти выплаты. А видя как спят чиновники с у.е. в обнимку , то про какое позитивное настроение будет у людей.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:41

Кацапи повідомляють

Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе.
Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются.
Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи.
Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:42

  UA написав:
  Velz написав:Я в шоке,сколько в теме разномастных мнений.
За Зелю и за продолжение За Зелю и против продолжения. Против Зели. Взорвать атомки. Переговоры. Все должны служить. Все должны служить кроме меня.Должны служить только добровольцы.Откройте границы!Закройте границы для всех!Выпустите меня отсюда!хотел бы-давно бы выехал!
это называется демократия.насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..


В диктатуре границы открыты и воюют добровольцы - наемники

Утверждение такое же громкое, как и ложное

Скрытая мобилизация на болотах идёт

  UA написав:А тут автоклав без аварийного клапана.

Но, почему-то, ты ещё тут ... странно, не находишь ?

Может и нет никакого автоклава ...
А про автоклав ты набросил
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 08 жов, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:43

  fler написав:Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе.
Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются.
Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи.
Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
Иран не Египет в 70х. Думаю Израиль моментом потеряет несколько самолётов, если вторгнется в Иран и тогда ... ???
Игорь Алексеевич
 
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