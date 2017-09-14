ЛАД написав:А Будивельник объявляет восток (и вобщем-то, и юг) Украины врагами, виноватыми в путинской агрессии, и "получившими по заслугам".
Парторг - ти бреши та не забріхуйся... Будівельник рекомендує тим хто не зрозумів навіть під бомбами , що використання ними російської в зовнішньому спілкуванні, ходіння в філіал РПЦ - усвідомити це Бо тілки дурні не вчаться на ВЛАСНИХ помилках. Тому Як тільки зрозуміють що в агресії пуйла є й їх доля вини - то це перший кром до розуміння причинно-наслідкового звязку, який в подальшому не дасть нікому можливості маніпулювання популістичними гаслами під час виборів Невже важко побачити , що карма СХІД дігнала? Невже важко побачити що бомби падають на Харків в 1000 разів більше ніж на Львів? і ця кількість разів прямо пропорційна співвідношенню кількості церков РПЦ до ПЦУ і кількості тих хто носиться з російською культурою як дурень з торбою
Та ну а на чернівці і львів? В чернівцях більше церков мп і ні одної ракети. Через таких як ви ми й воюєм з донбасом і кримом. А будете продовжувати то може дійти що й харків і одеса стануть проросійськими.
Харків і Одеса - були проросійськими В них є шанс стати про Українськими Але точно не з ладами.
Игорь Алексеевич написав:......... Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит. ...........
Откуда 3500? Насколько знаю, ВПЛ получают 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка.
Игорь Алексеевич написав:......... Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит. ...........
Откуда 3500? Насколько знаю, ВПЛ получают 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка.
Тем более. Я не сильно вникал, а слышал от людей, как они матом ЗЕ покрывали за эти выплаты. А видя как спят чиновники с у.е. в обнимку , то про какое позитивное настроение будет у людей.
Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе. Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются. Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи. Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
Velz написав:Я в шоке,сколько в теме разномастных мнений. За Зелю и за продолжение За Зелю и против продолжения. Против Зели. Взорвать атомки. Переговоры. Все должны служить. Все должны служить кроме меня.Должны служить только добровольцы.Откройте границы!Закройте границы для всех!Выпустите меня отсюда!хотел бы-давно бы выехал! это называется демократия.насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..
В диктатуре границы открыты и воюют добровольцы - наемники
Утверждение такое же громкое, как и ложное
Скрытая мобилизация на болотах идёт
UA написав:А тут автоклав без аварийного клапана.
Но, почему-то, ты ещё тут ... странно, не находишь ?
Может и нет никакого автоклава ... А про автоклав ты набросил
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 08 жов, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе. Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются. Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи. Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
Иран не Египет в 70х. Думаю Израиль моментом потеряет несколько самолётов, если вторгнется в Иран и тогда ... ???