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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1029410295102961029710298>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:31

  Игорь Алексеевич написав:Україна відмовилася від ідеї провести другий Саміт миру у листопаді
когда его анонсировали я сразу же сказал, что никто не приедет. Вот и отменили чтобы не позориться. Зе любит устраивать шоу.
Білий дім оголосив про відкладення поїздки Байдена через необхідність керувати підготовкою до урагану Мілтон
Байден готовит США к урагану :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:34

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:34

РФ відновила атаки на півдні України: у NYT назвали головні цілі росіян
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 81506.html

одним словом за последние дни везде - ж...(жесть) :(
Как раз сейчас надо подумать про нал в у.е. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:37

  Игорь Алексеевич написав:.........
Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит.
...........

Откуда 3500?
Насколько знаю, ВПЛ получают 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:38

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:.........
Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит.
...........

Откуда 3500?
Насколько знаю, ВПЛ получают 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка.

Тем более. Я не сильно вникал, а слышал от людей, как они матом ЗЕ покрывали за эти выплаты. А видя как спят чиновники с у.е. в обнимку , то про какое позитивное настроение будет у людей.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:41

Кацапи повідомляють

Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе.
Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются.
Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи.
Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:42

  UA написав:
  Velz написав:Я в шоке,сколько в теме разномастных мнений.
За Зелю и за продолжение За Зелю и против продолжения. Против Зели. Взорвать атомки. Переговоры. Все должны служить. Все должны служить кроме меня.Должны служить только добровольцы.Откройте границы!Закройте границы для всех!Выпустите меня отсюда!хотел бы-давно бы выехал!
это называется демократия.насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..


В диктатуре границы открыты и воюют добровольцы - наемники

Утверждение такое же громкое, как и ложное

Скрытая мобилизация на болотах идёт

  UA написав:А тут автоклав без аварийного клапана.

Но, почему-то, ты ещё тут ... странно, не находишь ?

Может и нет никакого автоклава ...
А про автоклав ты набросил
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 08 жов, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:43

  fler написав:Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе.
Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются.
Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи.
Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
Иран не Египет в 70х. Думаю Израиль моментом потеряет несколько самолётов, если вторгнется в Иран и тогда ... ???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:50

  Bobua написав:............
Вже вся країна знала би, хто не заплатив -- ті лайно, і їх копняками женемо на полігони й у військо. І їм лише 2міс треба протриматись на нулі, аби викупитись і ще й з прибутком (20+190*2-250=150тис, або менше, якщо були вихідні).

Це вибило би стілець з під усіх тецеканенависників...
От що б вони потім нили? “забороніть забирати лайно у військо, лайно має коституц.право довічно лишатись лайном!” -- от взагалі ж не звучить...

І корупцію би добряче рубануло!

Тут сегодня цитировали, что 6 млн. не обновили данные.
Если мы не можем справиться с этим, то как погнать их "їх копняками на полігони й у військо"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Думаю Израиль моментом потеряет несколько самолётов, если вторгнется в Иран и тогда ... ???
Думаю Іран це аналог Сербії....
Тому десяток Ф35 - рознесе потихеньку сотню-другу критичних обєктів(енергетика/нафта/логістика) після чого самі іранці знесуть айятол....
budivelnik
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  #<1 ... 1029410295102961029710298>
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