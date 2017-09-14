Игорь Алексеевич написав:......... Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит. ...........
Откуда 3500? Насколько знаю, ВПЛ получают 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка.
Игорь Алексеевич написав:......... Другие с оккуп. террит, которые потеряли всё и им гос-во оплачивает с барского плеча аж 3500грн.в мес. Им даже не то что за эти деньги не реально снять жильё, а на эти деньги и пожрать не хватит. ...........
Откуда 3500? Насколько знаю, ВПЛ получают 2000 на взрослого и 3000 на ребёнка.
Тем более. Я не сильно вникал, а слышал от людей, как они матом ЗЕ покрывали за эти выплаты. А видя как спят чиновники с у.е. в обнимку , то про какое позитивное настроение будет у людей.
Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе. Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются. Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи. Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
Velz написав:Я в шоке,сколько в теме разномастных мнений. За Зелю и за продолжение За Зелю и против продолжения. Против Зели. Взорвать атомки. Переговоры. Все должны служить. Все должны служить кроме меня.Должны служить только добровольцы.Откройте границы!Закройте границы для всех!Выпустите меня отсюда!хотел бы-давно бы выехал! это называется демократия.насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..
В диктатуре границы открыты и воюют добровольцы - наемники
Утверждение такое же громкое, как и ложное
Скрытая мобилизация на болотах идёт
UA написав:А тут автоклав без аварийного клапана.
Но, почему-то, ты ещё тут ... странно, не находишь ?
Может и нет никакого автоклава ... А про автоклав ты набросил
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 08 жов, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе. Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются. Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи. Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
Иран не Египет в 70х. Думаю Израиль моментом потеряет несколько самолётов, если вторгнется в Иран и тогда ... ???
Bobua написав:............ Вже вся країна знала би, хто не заплатив -- ті лайно, і їх копняками женемо на полігони й у військо. І їм лише 2міс треба протриматись на нулі, аби викупитись і ще й з прибутком (20+190*2-250=150тис, або менше, якщо були вихідні).
Це вибило би стілець з під усіх тецеканенависників... От що б вони потім нили? “забороніть забирати лайно у військо, лайно має коституц.право довічно лишатись лайном!” -- от взагалі ж не звучить...
І корупцію би добряче рубануло!
Тут сегодня цитировали, что 6 млн. не обновили данные. Если мы не можем справиться с этим, то как погнать их "їх копняками на полігони й у військо"?