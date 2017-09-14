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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10295102961029710298>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:53

  budivelnik написав:
  Игорь Алексеевич написав:Думаю Израиль моментом потеряет несколько самолётов, если вторгнется в Иран и тогда ... ???
Думаю Іран це аналог Сербії....
Тому десяток Ф35 - рознесе потихеньку сотню-другу критичних обєктів(енергетика/нафта/логістика) після чого самі іранці знесуть айятол....
Эти объекты находятся вглуби страны и ПВО у Ирана не такое как у Ирака. Израилю дорого выйдет подлететь туда
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут сегодня цитировали, что 6 млн. не обновили данные.
1 млн заброньованих
4,8 млн обновили
1 млн в ЗСУ
Всього 10 млн+/- в групі 25-60, в які потрапляють інваліди/білобілетники
Звідки ще 6 млн?
Думаю що серед тих хто в Україні не обновили данні 1-2 млн( вилка велика, бо реальних данних по інвалідам, кількості в силових структурах і так далі - закрита інформація під грифами)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:56

Речник Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко розповів, що ситуація в Торецьку важка. Адже росіяни тиснуть на багатьох напрямках.

Речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко розповів "Радіо Свобода", що російські сили зайшли у Торецьк вулицею Центральною. Інформація про те, що росіяни зайшли на східну околицю Торецька з'явилась 7 жовтня.
Речник бригади "Лють" пояснив, що захоплення Торецька відкриває дорогу на Костянтинівку і загрожує Слов'янсько-Краматорській агломерації.
https://24tv.ua/toretsku-situatsiya-din ... v_n2658716
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 08 жов, 2024 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:56

  UA написав:.........
В диктатуре границы открыты и воюют добровольцы - наемники
Именно потому у них внутреннее напряжение от войны минимально.
А тут автоклав без аварийного клапана.

"У них" есть средства, чтобы платить бешеные деньги сразу при подписании контракта. Тут приводили цифры, что в каком-то регионе уже дошло до 2,5 млн. руб. (это примерно 26 тыс. долл.).
Нам таких денег взять негде.
Второй момент, почему "внутреннее напряжение от войны минимально", - у них не бомбят города и не погибают от бомбёжек и обстрелов гражданские. И дома не рушатся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 21:58

  Игорь Алексеевич написав:
  budivelnik написав:
  Игорь Алексеевич написав:Думаю Израиль моментом потеряет несколько самолётов, если вторгнется в Иран и тогда ... ???
Думаю Іран це аналог Сербії....
Тому десяток Ф35 - рознесе потихеньку сотню-другу критичних обєктів(енергетика/нафта/логістика) після чого самі іранці знесуть айятол....
Эти объекты находятся вглуби страны и ПВО у Ирана не такое как у Ирака. Израилю дорого выйдет подлететь туда
Пяте покоління тому й називається СТЕЛС , що йому пофіг глибина....
Тим більше що від Персидської затоки до найдальшої точки Ірану -200+км...навіть входити в повітряний простір Ірану не треба щоб пульнути ракетою з дальністю в 200+км( а це практично будь-яка з тих що носить Ф35
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

tester7336 написав:
  Velz написав:насколько тяжело воевать демократии с четкой вертикальной диктатурой..


мало народ в стратегии играл :lol:
В civilization 1 комунізм взагалі був найкращим політичним строєм
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Пяте покоління тому й називається СТЕЛС
Обычно Израиль моментом отвечает. А здесь второй обстрел и мнутся. Значит не всё так просто.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:03

  Игорь Алексеевич написав:
  budivelnik написав:Пяте покоління тому й називається СТЕЛС
Обычно Израиль моментом отвечает. А здесь второй обстрел и мнутся. Значит не всё так просто.
Ми не в Цахалі і не в їхньому Генштабі....
Може цілі вибирають
Може ждуть 6 листопада
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:04

  wild.tomcat написав:...........
так, ходимо по колу. я особисто вас особисто сьогодні чимось "оскорбіл"? чиєсь мені приписувати не ... нічого. мені особисто ваші взаємовідносини з кимось якось побоку, мені предявляйте за моє. так зрозуміло, чи якось ще більш доходчівіше треба пояснювати? так шо нє...нічого в мій бік своїми слюнями бризкатися. дійшло нарешті чи далі пояснювати?
.......

Не буду искать ваши цитаты.
Но почему-то другим я такое не высказывал. Мне что, просто ваш ник не понравился?
Меня не смущают ни "кот-самец", ни "веб-сервер", ни пистолет, ни истребитель. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:04

  fler написав:Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе.
Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются.
Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи.
Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?

як підійде до кордону з Іраном, так той почне наземну операцію
flyman
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  #<1 ... 10295102961029710298>
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