ЛАД написав:Тут сегодня цитировали, что 6 млн. не обновили данные.
1 млн заброньованих 4,8 млн обновили 1 млн в ЗСУ Всього 10 млн+/- в групі 25-60, в які потрапляють інваліди/білобілетники Звідки ще 6 млн? Думаю що серед тих хто в Україні не обновили данні 1-2 млн( вилка велика, бо реальних данних по інвалідам, кількості в силових структурах і так далі - закрита інформація під грифами)
Речник Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко розповів, що ситуація в Торецьку важка. Адже росіяни тиснуть на багатьох напрямках.
Речник Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Артем Джепко розповів "Радіо Свобода", що російські сили зайшли у Торецьк вулицею Центральною. Інформація про те, що росіяни зайшли на східну околицю Торецька з'явилась 7 жовтня. Речник бригади "Лють" пояснив, що захоплення Торецька відкриває дорогу на Костянтинівку і загрожує Слов'янсько-Краматорській агломерації. https://24tv.ua/toretsku-situatsiya-din ... v_n2658716
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 08 жов, 2024 21:57, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:......... В диктатуре границы открыты и воюют добровольцы - наемники Именно потому у них внутреннее напряжение от войны минимально. А тут автоклав без аварийного клапана.
"У них" есть средства, чтобы платить бешеные деньги сразу при подписании контракта. Тут приводили цифры, что в каком-то регионе уже дошло до 2,5 млн. руб. (это примерно 26 тыс. долл.). Нам таких денег взять негде. Второй момент, почему "внутреннее напряжение от войны минимально", - у них не бомбят города и не погибают от бомбёжек и обстрелов гражданские. И дома не рушатся.
Игорь Алексеевич написав:Думаю Израиль моментом потеряет несколько самолётов, если вторгнется в Иран и тогда ... ???
Думаю Іран це аналог Сербії.... Тому десяток Ф35 - рознесе потихеньку сотню-другу критичних обєктів(енергетика/нафта/логістика) після чого самі іранці знесуть айятол....
Эти объекты находятся вглуби страны и ПВО у Ирана не такое как у Ирака. Израилю дорого выйдет подлететь туда
Пяте покоління тому й називається СТЕЛС , що йому пофіг глибина.... Тим більше що від Персидської затоки до найдальшої точки Ірану -200+км...навіть входити в повітряний простір Ірану не треба щоб пульнути ракетою з дальністю в 200+км( а це практично будь-яка з тих що носить Ф35
wild.tomcat написав:........... так, ходимо по колу. я особисто вас особисто сьогодні чимось "оскорбіл"? чиєсь мені приписувати не ... нічого. мені особисто ваші взаємовідносини з кимось якось побоку, мені предявляйте за моє. так зрозуміло, чи якось ще більш доходчівіше треба пояснювати? так шо нє...нічого в мій бік своїми слюнями бризкатися. дійшло нарешті чи далі пояснювати? .......
Не буду искать ваши цитаты. Но почему-то другим я такое не высказывал. Мне что, просто ваш ник не понравился? Меня не смущают ни "кот-самец", ни "веб-сервер", ни пистолет, ни истребитель.
fler написав:Около 100 ракет Ливан выпустил по израильской Хайфе. Израиль захватил ливанскую деревню в 2-х км к северу от границы с Израилем. Бои на границе продолжаются. Иран полностью готов к войне - заявил глава МИД А. Арагчи. Иран не вступает, пока только бла-бла-бла. Интересно, как далеко зайдет Израиль?
як підійде до кордону з Іраном, так той почне наземну операцію