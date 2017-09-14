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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10295102961029710298

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:07

  Schmit написав:

я би на наступних виборах заборонив голосування по відкріпних талонах, де зареєстрований - там і голосуй.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:08

  ЛАД написав:
  Bobua написав:............
Вже вся країна знала би, хто не заплатив -- ті лайно, і їх копняками женемо на полігони й у військо. І їм лише 2міс треба протриматись на нулі, аби викупитись і ще й з прибутком (20+190*2-250=150тис, або менше, якщо були вихідні).

Це вибило би стілець з під усіх тецеканенависників...
От що б вони потім нили? “забороніть забирати лайно у військо, лайно має коституц.право довічно лишатись лайном!” -- от взагалі ж не звучить...

І корупцію би добряче рубануло!

Тут сегодня цитировали, что 6 млн. не обновили данные.
Если мы не можем справиться с этим, то как погнать их "їх копняками на полігони й у військо"?

іпсо, всі дані є в реєстрах
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:29

Напад росії і білорусі на Україну

Ну вот что можно объяснить человеку, который убедил себя в том, что вся Украина, кроме Западной, это враги и если во Львове "прильоти викликають НЕНАВИСТЬ до агресора", то в Харькове "викличуть бажання в руССоміровців здатись".
Он, правда, оговаривается "на думку пуйла". Так "на думку пуйла" и во Львове могут "викликати бажання в бандерівців здатись".
Может не стоит ссылаться "на думку пуйла"? Пока что похоже, что в отношении харьковчан (одесситов, днепропетровцев, ...) ваша думка совпадает с "думкой пуйла".
Ракети практично всі мають можливість попасти як в Харків так і долетіти до Львова....

Мають. Но посчитайте, сколько прилётов было во Львов, а сколько в Харьков.
У нас только за сегодня прилётов, наверно, было больше, чем во Львове за всё время войны. Ну, если не за сегодня, то за неделю точно.
Исключительно из-за таких "думок пуйла". :twisted:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:30

На Дніпропетровщині стався землетрус
Поштовхи зафіксували в Криворізькому районі області.
Ввечері у вівторок, 8 жовтня, в Україні стався землетрус. Поштовхи магнітудою 3,3 зафіксували в Дніпропетровській області.
Відомо, що землетрус стався в Криворізькому районі області приблизно о 19:36. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
https://www.unian.ua/pogoda/news/zemlet ... 81554.html

Как то подозрительно именно в одном районе и именно только в Днепропр. области, где вообще его не должно быть.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:32

  Bobua написав:
бо тоді знав би, що якщо дати право на викуп за 250тис.грв на рік

6 штук за год отсрочки? Не будут брать,дорого.Коррупция дешевле.Что бы победить коррупцию, нужно предлагать варианты проще и дешевле.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:38

  Schmit написав:[youtube]HaqQ43o_5Bg...

Видео от Остапа Дроздова.
20 жовтня 2016 року під час круглого столу в Івано-Франківську, присвяченому захисту прав і свобод переселенців на Прикарпатті, Дроздов назвав внутрішніх переселенців «втікачами», «гостями» та винуватцями війни. Ця заява, що розпалює ворожнечу між мешканцями сходу і заходу України, обурила присутніх на круглому столі донеччан та луганців[6].

26 жовтня 2019 року у програмі «Рандеву» на 5-му каналі порівняв жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з парнокопитними тваринами[19].
Очень похоже на нашего прапорщика.

25 липня, під час війни на сході України, виступив із підтримкою ініціативи «Мобілізація = Геноцид» і закликав українців об'єднуватись проти мобілізації кого-небудь, крім добровольців і професійних силовиків, до лав української армії

http://surl.li/tuxdaa
Хватит цитат или ещё надо?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:На Дніпропетровщині стався землетрус
Поштовхи зафіксували в Криворізькому районі області.
Ввечері у вівторок, 8 жовтня, в Україні стався землетрус. Поштовхи магнітудою 3,3 зафіксували в Дніпропетровській області.
Відомо, що землетрус стався в Криворізькому районі області приблизно о 19:36. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
https://www.unian.ua/pogoda/news/zemlet ... 81554.html

Как то подозрительно именно в одном районе и именно только в Днепропр. области, где вообще его не должно быть.
Шай-хулуд з біолабораторій
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 22:44

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:...........
так, ходимо по колу. я особисто вас особисто сьогодні чимось "оскорбіл"? чиєсь мені приписувати не ... нічого. мені особисто ваші взаємовідносини з кимось якось побоку, мені предявляйте за моє. так зрозуміло, чи якось ще більш доходчівіше треба пояснювати? так шо нє...нічого в мій бік своїми слюнями бризкатися. дійшло нарешті чи далі пояснювати?
.......

Не буду искать ваши цитаты.
Но почему-то другим я такое не высказывал. Мне что, просто ваш ник не понравился?
Меня не смущают ни "кот-самец", ни "веб-сервер", ни пистолет, ни истребитель. :)


ну як завжди, цитати шукати не будете :D я не знаю, що вам там не сподобалося і чому іншим ви там щось не виказували, мені то зовсім не цікаво, але якщо маєте претензії особисто до мене, вказуйте за що. інакше не ображайтеся, коли вам будуть вказувати вектор руху.
а мій нік взагалі не мав би нікого, в т.ч. і вас, "смущать". мене особисто теж ніки з 3х букв ніяк не смущають :)
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