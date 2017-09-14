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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10296102971029810299

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:53

  Игорь Алексеевич написав:На Дніпропетровщині стався землетрус
Поштовхи зафіксували в Криворізькому районі області.
Ввечері у вівторок, 8 жовтня, в Україні стався землетрус. Поштовхи магнітудою 3,3 зафіксували в Дніпропетровській області.
Відомо, що землетрус стався в Криворізькому районі області приблизно о 19:36. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
https://www.unian.ua/pogoda/news/zemlet ... 81554.html

Как то подозрительно именно в одном районе и именно только в Днепропр. области, где вообще его не должно быть.

Ирану можна а ze нет?
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:55

  wild.tomcat написав:АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку.

Давайте. Ми можемо з будь-яких боків поглянути на ситуацію. Питання в тому, чому Ви та інші ставити ці питання до мене та інших чоловіків? Чому Ви не ставите їх до жінок? Ви особисто, як Зеленський, звільнили їх від обов'язків?

  wild.tomcat написав:припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити?

Я батькам сказав виїжджати. Вони відмовились. Більше нічого запропонувати їм я не можу.

  wild.tomcat написав:ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?

Так, це планують зробити мільйони жінок. Вони повернуться з відпочинку і зроблять вигляд, що нічого не відбулося. В мене ж і питання - чому мої статеві органи не дозволяють мені відпочити десь в ЄС на період війни. Ще раз повторю - я нікого не примушую воювати. Я питаю чому лише в мене, у моїх статевих органів, є якісь обов'язки і борги перед державою. Жінки ж жили зі мною в одній країні? Навчались. Лікувались. Всі ці жінки повернуться в Україну, матимуть всі права, обиратимуть мені владу, але вони нічного не зробили для того, щоб ця країна вистояла (я не кажу про воювати). Я питаю про рівність. Я теж так хочу. Чому мені не можна? Воювати не можуть? Ок. А працювати? Лікувати? Просто бути корисними державі? Чому питання лише до мене? Рівність передбачає те, що якщо комусь можна нічого не робити, то і мені має бути доступна ця опція. Все. Я окремих умов для себе не вимагаю.

  ЛАД написав:За фамильярность простите, если вы обиделись.

Я на Вас не обижался. Просто, удивился.

  ЛАД написав:Честно говоря, думал, что вы помоложе. Для 45 ваши рассуждения как-то ... не то.

Потому что мы разные. Нет у меня уже этих идей о важности государства. Были в молодости, поэтому я и "майданил", был бесшабашный, наверное, больше рисков мог принять, а сейчас, в 45, я просто хочу жить там, где мне готовы обеспечить безопасность. Не бесплатно и не насильно.

  ЛАД написав:Но вы допускаете высказывания похуже, например: "скудны и ущербны".

Я задал вопрос, а не сделал утверждение. Но эта мадам только слэнг и понимает, по-моему. Я на грубость ответил грубостью. Я стараюсь со всеми вежливо общаться, даже с теми, кто меня открыто ненавидит, но грубость я не терплю, а еще больше я не терплю необразованность. Вот, я у нее в черном списке, и пусть она на дворовском жаргоне общается с теми, кто ее понимает.

  ЛАД написав:И рад за вас, что вы "сильный человек, чтобы нормально жить".
Но ваши высказывания не соответствуют "сильному человеку".

В чем? В том, что я физически не силен? Я выжил вопреки тому, что наше больное общество не считало меня достойным или правильным. Просто шел вперед, как и сейчас делаю.

  ЛАД написав:Я не хочу, чтобы она вам нравилась. И вы, думаю, прекрасно поняли мой пост.

Нет, я не понял Ваш пост. Вы показали мне фото женщины и спросили меня нравится ли мне она. Эта женщина не нуждается в моем одобрении, как и в Вашем. Любая женщина может выглядеть как хочет.

  sashaqbl написав:Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто.
А коли "соціально-прийнятна роль" жінки легша, ніж ваша, то "Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я".

Що саме мені вигідно? Яка "соціально-прийнятна" роль? По-перше, я вже писав, що я проти "ролей". По-друге, мене за нездатність виконувати "роль" переслідує закон. Лицемір тут Ви - Ви порівнюєте добровільні відносини людей у сім'ї із примусом держави до чоловіків. Держава нічого від жінок не вимагає. До чого тут те, хто готує вечерю у моїй сім'ї, я зрозуміти не можу. Ніхто в моїй сім'ї не стоїть на обліку для прибирання, виховання дітей або приготування їжі. Ми це вирішуємо добровільно, а якщо не маємо часу, то звертаємось до платних послуг.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Сер 09 жов, 2024 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 23:59

  ЛАД написав:Ну вот что можно объяснить человеку, который убедил себя в том, что вся Украина, кроме Западной, это враги и если во Львове "прильоти викликають НЕНАВИСТЬ до агресора", то в Харькове "викличуть бажання в руССоміровців здатись".
Он, правда, оговаривается "на думку пуйла". Так "на думку пуйла" и во Львове могут "викликати бажання в бандерівців здатись".
Может не стоит ссылаться "на думку пуйла"? Пока что похоже, что в отношении харьковчан (одесситов, днепропетровцев, ...) ваша думка совпадает с "думкой пуйла".
Ракети практично всі мають можливість попасти як в Харків так і долетіти до Львова....

Мають. Но посчитайте, сколько прилётов было во Львов, а сколько в Харьков.
У нас только за сегодня прилётов, наверно, было больше, чем во Львове за всё время войны. Ну, если не за сегодня, то за неделю точно.
Исключительно из-за таких "думок пуйла". :twisted:

Над его квартирой (этажом выше) купили квартиру люди с Донбасса и своим топотом довели его...
В каждой шутке есть доля шутки. В Германии, в общагах для мигрантов арабы жалуются администрации на шум от людей с Донбасса.
Обычно на арабов жалуются.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 00:07

  pesikot написав:Но, почему-то, ты ещё тут ... странно, не находишь ?

Может и нет никакого автоклава ...
А про автоклав ты набросил

На этой неделе уже тут.
Кот ты стабильный.
Какой был в ветке про недвижимость, такой и тут.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 00:14

  ЛАД написав:Вроде хотелось бы чтобы мои внуки могли жить в Украине, а ехать куда-то только по собственному желанию, а не по необходимости.

Ви у внуків спитали шо саме вони хочуть, чи за них відповіли?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 00:20

  Игорь Алексеевич написав:[Эти объекты находятся вглуби страны и ПВО у Ирана не такое как у Ирака. Израилю дорого выйдет подлететь туда

Брехня, все це ППО постачали москалі, вони ж там все будували.
Тому Ізраїль, не бійся.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 01:01

  lapay написав:
  Banderlog написав:а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?

Кашу заварили ті, хто голосував за Яника.


И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел? Золотым батоном сейчас как-то и не удивишь уже, видимо он есть у любого военкома. А, он подписал аренду флота РФ. Но стоп, и Зеленский подписал транзит газа РФ (во время войны на минуточку) - и ничего. А, побили студентов. Ну так и сейчас их тцк бьет - и ничего.
katso
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