Додано: Вів 08 жов, 2024 23:55

wild.tomcat написав: АндрейМ давайте поглянемо на це з іншого боку. давайте поглянемо на це з іншого боку.

wild.tomcat написав: припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити? припустимо, ви виїхали. ваші батьки їдуть з вами? батьки вашої дружини теж їдуть? чи все ж залишаються? хто їх мав би захистити?

wild.tomcat написав: ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося? ви дійсно вважаєте, що ви мали б собі поїхати геть, а потім з чистою совістю повернутися назад, в своє уціліле, тепле, з водопостачанням і ее, житло і робити вигляд, наче нічого і не відбулося?

ЛАД написав: За фамильярность простите, если вы обиделись. За фамильярность простите, если вы обиделись.

ЛАД написав: Честно говоря, думал, что вы помоложе. Для 45 ваши рассуждения как-то ... не то. Честно говоря, думал, что вы помоложе. Для 45 ваши рассуждения как-то ... не то.

ЛАД написав: Но вы допускаете высказывания похуже, например: "скудны и ущербны". Но вы допускаете высказывания похуже, например: "скудны и ущербны".

ЛАД написав: И рад за вас, что вы "сильный человек, чтобы нормально жить".

Но ваши высказывания не соответствуют "сильному человеку". И рад за вас, что вы "сильный человек, чтобы нормально жить".Но ваши высказывания не соответствуют "сильному человеку".

ЛАД написав: Я не хочу, чтобы она вам нравилась. И вы, думаю, прекрасно поняли мой пост. Я не хочу, чтобы она вам нравилась. И вы, думаю, прекрасно поняли мой пост.

sashaqbl написав: Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто.

А коли "соціально-прийнятна роль" жінки легша, ніж ваша, то "Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я".

Тобто, як я і передбачав, ви нікчемний лицемір. Розповідаєте про рівність статей, але згадуєте про цю рівність, тільки коли це вигідно вам особисто.А коли "соціально-прийнятна роль" жінки легша, ніж ваша, то "Я не буду відповідати на питання про те, як живе моя сім'я".

Давайте. Ми можемо з будь-яких боків поглянути на ситуацію. Питання в тому, чому Ви та інші ставити ці питання до мене та інших чоловіків? Чому Ви не ставите їх до жінок? Ви особисто, як Зеленський, звільнили їх від обов'язків?Я батькам сказав виїжджати. Вони відмовились. Більше нічого запропонувати їм я не можу.Так, це планують зробити мільйони жінок. Вони повернуться з відпочинку і зроблять вигляд, що нічого не відбулося. В мене ж і питання - чому мої статеві органи не дозволяють мені відпочити десь в ЄС на період війни. Ще раз повторю - я нікого не примушую воювати. Я питаю чому лише в мене, у моїх статевих органів, є якісь обов'язки і борги перед державою. Жінки ж жили зі мною в одній країні? Навчались. Лікувались. Всі ці жінки повернуться в Україну, матимуть всі права, обиратимуть мені владу, але вони нічного не зробили для того, щоб ця країна вистояла (я не кажу про воювати). Я питаю про рівність. Я теж так хочу. Чому мені не можна? Воювати не можуть? Ок. А працювати? Лікувати? Просто бути корисними державі? Чому питання лише до мене? Рівність передбачає те, що якщо комусь можна нічого не робити, то і мені має бути доступна ця опція. Все. Я окремих умов для себе не вимагаю.Я на Вас не обижался. Просто, удивился.Потому что мы разные. Нет у меня уже этих идей о важности государства. Были в молодости, поэтому я и "майданил", был бесшабашный, наверное, больше рисков мог принять, а сейчас, в 45, я просто хочу жить там, где мне готовы обеспечить безопасность. Не бесплатно и не насильно.Я задал вопрос, а не сделал утверждение. Но эта мадам только слэнг и понимает, по-моему. Я на грубость ответил грубостью. Я стараюсь со всеми вежливо общаться, даже с теми, кто меня открыто ненавидит, но грубость я не терплю, а еще больше я не терплю необразованность. Вот, я у нее в черном списке, и пусть она на дворовском жаргоне общается с теми, кто ее понимает.В чем? В том, что я физически не силен? Я выжил вопреки тому, что наше больное общество не считало меня достойным или правильным. Просто шел вперед, как и сейчас делаю.Нет, я не понял Ваш пост. Вы показали мне фото женщины и спросили меня нравится ли мне она. Эта женщина не нуждается в моем одобрении, как и в Вашем. Любая женщина может выглядеть как хочет.Що саме мені вигідно? Яка "соціально-прийнятна" роль? По-перше, я вже писав, що я проти "ролей". По-друге, мене за нездатність виконувати "роль" переслідує закон. Лицемір тут Ви - Ви порівнюєте добровільні відносини людей у сім'ї із примусом держави до чоловіків. Держава нічого від жінок не вимагає. До чого тут те, хто готує вечерю у моїй сім'ї, я зрозуміти не можу. Ніхто в моїй сім'ї не стоїть на обліку для прибирання, виховання дітей або приготування їжі. Ми це вирішуємо добровільно, а якщо не маємо часу, то звертаємось до платних послуг.