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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10296102971029810299

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 65
до кінця 2024 року
22%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
27
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 00:20

  Игорь Алексеевич написав:[Эти объекты находятся вглуби страны и ПВО у Ирана не такое как у Ирака. Израилю дорого выйдет подлететь туда

Брехня, все це ППО постачали москалі, вони ж там все будували.
Тому Ізраїль, не бійся.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 01:01

  lapay написав:
  Banderlog написав:а вам не здається , що ви з колективом заварили кашу, яку доводиться розхльобувати людям які не розділяли майданних цінностей?

Кашу заварили ті, хто голосував за Яника.


И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел? Золотым батоном сейчас как-то и не удивишь уже, видимо он есть у любого военкома. А, он подписал аренду флота РФ. Но стоп, и Зеленский подписал транзит газа РФ (во время войны на минуточку) - и ничего. А, побили студентов. Ну так и сейчас их тцк бьет - и ничего.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 01:05

  UA написав:В Германии, в общагах для мигрантов арабы жалуются администрации на шум от людей с Донбасса.


И как интересно арабы узнают что эти люди именно с Донбасса а не там с Харькова или Запорожья, и что вообще Донбасс для них для арабов?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 01:09

  Water написав:
  ЛАД написав:Вроде хотелось бы чтобы мои внуки могли жить в Украине, а ехать куда-то только по собственному желанию, а не по необходимости.

Ви у внуків спитали шо саме вони хочуть, чи за них відповіли?

Я, по-моему, ясно написал: "Мне бы хотелось". Слово "мне" опустил, но любому понятно. При этом не ограничиваю их в будущем, захотят уехать - пусть едут. Но по желанию, а не вынужденно.
Неужели такую фразу тоже надо разжёвывать?

Брехня, все це ППО постачали москалі, вони ж там все будували.
Тому Ізраїль, не бійся.

Напишите это на каком-нибудь израильском сайте. Думаю, услышите много тёплых слов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 02:05

  lapay написав:
  ЛАД написав:.............
Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях.
Может, всё же расскажете?

Та вже неоднаразово казав, от що записано першим пунктом у ваших улюблених Минських угодах? Режим припинення вогню (РПВ). Саме за це треба бооотись.
Можна навіть трохи змінити пункти дій, з урахуванням змін, з минулої осіні:
1. Ми згодні прибрати пункт з виводом військ РФ з території України, для початку переговорів, якщо РФ прибере свою умову виводу наших військ з чотирьох областей.
А далі все те саме.

РПВ понятно, согласен с вами.
Также согласен с п.1 - "для початку переговорів".
Более того, согласен, что какие-то территории придётся отдать, по крайней мере, де факто.
А вот дальше... Понятно, что надо будет смотреть по ходу переговоров и в зависимости от разных причин окончательные итоги могут быть разными. Понятно, что заранее об этом сложно говорить. Слишком много неизвестно и слишком много неопределённостей. Может случиться так, что нас заставят принять все требования Путина.
Но всё же.
Дальше мои сомнения связаны не столько с переговорами в верхах, сколько с принятием результатов обществом. На переговорах-то понятно, будут стараться выторговать максимально мягкие условия, а там, что получится. У нас сегодня положение хуже, чем у Чехословакии в 1938 - её предали союзники, а у нас и союзников нет, только "партнёры"

Понятно, что о границах 91 говорить не приходится. И, думаю, большинство это понимает.
О границах 2014 тоже. Скорее всего, Путин будет жёстко настаивать на 4 областях и, как минимум, на сегодняшней линии фронта. Вот тут я не уверен в настроениях, особенно, если речь пойдёт о 4 областях (Донецкую и Луганскую, скорее всего, большинство согласится).
О сокращении армии и вооружений. На что можно соглашаться и на что согласится народ? Тут совершенно не могу оценить, будут ли споры в народе и на что можно соглашаться. Это всё же специальный вопрос и, возможно, об этом люди (не переговорщики) спорить не будут.
Членство в НАТО. Или какие-то другие гарантии. На что согласится народ и будут ли возмущения по этому поводу, если не НАТО.
Какие ещё могут быть требования?
Говорили о "денацификации", но это вообще не понятно, что за зверь и с чем его едят.

Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком разные взгляды. Это хорошо видно даже на форуме.
Условия, на которые будут вынуждены пойти на переговорах (у нас именно такая ситуация), могут устроить одних людей (по разным причинам - кто-то поймёт, что это необходимо, кто-то просто вздохнёт с облегчением, что война закончилась, не призовут на фронт, не будет обстрелов) и вызвать резкий протест у других (за что воевали, за что люди гибли).
И в каких формах выразится этот протест...
Кто-то просто проголосует против Зеленского. Ну это ладно, вполне адекватная реакция в духе демократического общества. А кто-то устроит Майдан. При наличии оружия на руках это с очень высокой вероятностью может привести к вооружённому конфликту. А, может, и сразу, без Майдана. Это уже будет конец Украины. С возможным расколом и расчленением. Очень надеюсь, что ошибаюсь и все эти мои опасения необоснованны.
ЛАД
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