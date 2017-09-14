Брехня, все це ППО постачали москалі, вони ж там все будували.
Тому Ізраїль, не бійся.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 00:20
Додано: Сер 09 жов, 2024 01:01
И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел? Золотым батоном сейчас как-то и не удивишь уже, видимо он есть у любого военкома. А, он подписал аренду флота РФ. Но стоп, и Зеленский подписал транзит газа РФ (во время войны на минуточку) - и ничего. А, побили студентов. Ну так и сейчас их тцк бьет - и ничего.
Додано: Сер 09 жов, 2024 01:05
Додано: Сер 09 жов, 2024 01:09
Я, по-моему, ясно написал: "Мне бы хотелось". Слово "мне" опустил, но любому понятно. При этом не ограничиваю их в будущем, захотят уехать - пусть едут. Но по желанию, а не вынужденно.
Неужели такую фразу тоже надо разжёвывать?
Напишите это на каком-нибудь израильском сайте. Думаю, услышите много тёплых слов.
Додано: Сер 09 жов, 2024 02:05
РПВ понятно, согласен с вами.
Также согласен с п.1 - "для початку переговорів".
Более того, согласен, что какие-то территории придётся отдать, по крайней мере, де факто.
А вот дальше... Понятно, что надо будет смотреть по ходу переговоров и в зависимости от разных причин окончательные итоги могут быть разными. Понятно, что заранее об этом сложно говорить. Слишком много неизвестно и слишком много неопределённостей. Может случиться так, что нас заставят принять все требования Путина.
Но всё же.
Дальше мои сомнения связаны не столько с переговорами в верхах, сколько с принятием результатов обществом. На переговорах-то понятно, будут стараться выторговать максимально мягкие условия, а там, что получится. У нас сегодня положение хуже, чем у Чехословакии в 1938 - её предали союзники, а у нас и союзников нет, только "партнёры"
Понятно, что о границах 91 говорить не приходится. И, думаю, большинство это понимает.
О границах 2014 тоже. Скорее всего, Путин будет жёстко настаивать на 4 областях и, как минимум, на сегодняшней линии фронта. Вот тут я не уверен в настроениях, особенно, если речь пойдёт о 4 областях (Донецкую и Луганскую, скорее всего, большинство согласится).
О сокращении армии и вооружений. На что можно соглашаться и на что согласится народ? Тут совершенно не могу оценить, будут ли споры в народе и на что можно соглашаться. Это всё же специальный вопрос и, возможно, об этом люди (не переговорщики) спорить не будут.
Членство в НАТО. Или какие-то другие гарантии. На что согласится народ и будут ли возмущения по этому поводу, если не НАТО.
Какие ещё могут быть требования?
Говорили о "денацификации", но это вообще не понятно, что за зверь и с чем его едят.
Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком разные взгляды. Это хорошо видно даже на форуме.
Условия, на которые будут вынуждены пойти на переговорах (у нас именно такая ситуация), могут устроить одних людей (по разным причинам - кто-то поймёт, что это необходимо, кто-то просто вздохнёт с облегчением, что война закончилась, не призовут на фронт, не будет обстрелов) и вызвать резкий протест у других (за что воевали, за что люди гибли).
И в каких формах выразится этот протест...
Кто-то просто проголосует против Зеленского. Ну это ладно, вполне адекватная реакция в духе демократического общества. А кто-то устроит Майдан. При наличии оружия на руках это с очень высокой вероятностью может привести к вооружённому конфликту. А, может, и сразу, без Майдана. Это уже будет конец Украины. С возможным расколом и расчленением. Очень надеюсь, что ошибаюсь и все эти мои опасения необоснованны.
Додано: Сер 09 жов, 2024 05:05
katso різко змінив курс. Це як би завтра Зеленський замість Рамштайну поїхав в Москву підписувати капітуляцію
Щось я думаю, що преЗЕдент буде тягнути по максимуму і з виборами і з відкриттям кордонів і з демобілізацією.
Додано: Сер 09 жов, 2024 07:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В нас зараз не вересень 2014, коли наша армія була наполовину знищенна за два тижні, щоб підписувати Мінськ-3.
Зе іноді каже правильні речі, що треба змусити рф до миру, тільки має на увазі "справедливий мир", тобто свій фантастичний мирний план. Поки що тільки Сибіга, неформально, вже погоджується, що вивід військ рф, для початку переговорів, це занадто. Коли Зе, нарешті, офіційно розродиться цією заявою, тоді вже можна буде підключати до примусу важковаговиків Індію і Китай, а гуртом і батька легше бити.
Мені не дуже подобається, що Зеленський звільнив Залужного за "красиві очі" але навіть супердемократ Обама так звільнив трьох генералів в Афганістані, а з останнього взяв розписку, що той не буде балотуватись в президенти. Реал політік... Те, щр Зе змінив генералітет на своїх міньонів, має свої негативні наслідки, але і значно убезпечує від путчу, якщо все-таки, доведеться підписувати щось неприємне.
Додано: Сер 09 жов, 2024 08:07
Додано: Сер 09 жов, 2024 08:24
Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва в інтерв'ю Інституту масової інформації заявила, що Офіс президента тисне на редакцію. Зокрема, представники ОП обдзвонюють рекламодавців і просять не співпрацювати з «Українською правдою». Севгіль Мусаєва також додала, що власнику УП, чеському бізнесмену Томашу Фіалі, пропонували продати медіа.
Нагадаємо, що 27 серпня, під час форуму «Україна 2024. Незалежність», президент Володимир Зеленський дорікнув журналісту УП Роману Кравцю у темниках. Так Зеленський відреагував на запитання журналіста про ефективність менеджерів президентської команди. У відповідь президент перебив Кравця й заявив, що редакція працює за «методичками».
потужний клован готується до виборів
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