Додано: Сер 09 жов, 2024 02:05

lapay написав: ЛАД написав: .............

Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях.

Может, всё же расскажете? .............Я вас много раз просил рассказать, как вы представляете себе мир/перемирие - как его добиться и на каких условиях.Может, всё же расскажете?

Та вже неоднаразово казав, от що записано першим пунктом у ваших улюблених Минських угодах? Режим припинення вогню (РПВ). Саме за це треба бооотись.

Можна навіть трохи змінити пункти дій, з урахуванням змін, з минулої осіні:

1. Ми згодні прибрати пункт з виводом військ РФ з території України, для початку переговорів, якщо РФ прибере свою умову виводу наших військ з чотирьох областей.

А далі все те саме. Та вже неоднаразово казав, от що записано першим пунктом у ваших улюблених Минських угодах? Режим припинення вогню (РПВ). Саме за це треба бооотись.Можна навіть трохи змінити пункти дій, з урахуванням змін, з минулої осіні:1. Ми згодні прибрати пункт з виводом військ РФ з території України, для початку переговорів, якщо РФ прибере свою умову виводу наших військ з чотирьох областей.А далі все те саме.

РПВ понятно, согласен с вами.Также согласен с п.1 - "для початку переговорів".Более того, согласен, что какие-то территории придётся отдать, по крайней мере, де факто.А вот дальше... Понятно, что надо будет смотреть по ходу переговоров и в зависимости от разных причин окончательные итоги могут быть разными. Понятно, что заранее об этом сложно говорить. Слишком много неизвестно и слишком много неопределённостей. Может случиться так, что наспринять все требования Путина.Но всё же.Дальше мои сомнения связаны не столько с переговорами в верхах, сколько с принятием результатов обществом. На переговорах-то понятно, будут стараться выторговать максимально мягкие условия, а там, что получится. У нас сегодня положение хуже, чем у Чехословакии в 1938 - её предали союзники, а у нас и союзников нет, только "партнёры"Понятно, что о границах 91 говорить не приходится. И, думаю, большинство это понимает.О границах 2014 тоже. Скорее всего, Путин будет жёстко настаивать на 4 областях и, как минимум, на сегодняшней линии фронта. Вот тут я не уверен в настроениях, особенно, если речь пойдёт о 4 областях (Донецкую и Луганскую, скорее всего, большинство согласится).О сокращении армии и вооружений. На что можно соглашаться и на что согласится народ? Тут совершенно не могу оценить, будут ли споры в народе и на что можно соглашаться. Это всё же специальный вопрос и, возможно, об этом люди (не переговорщики) спорить не будут.Членство в НАТО. Или какие-то другие гарантии. На что согласится народ и будут ли возмущения по этому поводу, если не НАТО.Какие ещё могут быть требования?Говорили о "денацификации", но это вообще не понятно, что за зверь и с чем его едят.Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком разные взгляды. Это хорошо видно даже на форуме.Условия, на которые будутпойти на переговорах (у нас именно такая ситуация), могут устроить одних людей (по разным причинам - кто-то поймёт, что это необходимо, кто-то просто вздохнёт с облегчением, что война закончилась, не призовут на фронт, не будет обстрелов) и вызвать резкий протест у других (за что воевали, за что люди гибли).И в каких формах выразится этот протест...Кто-то просто проголосует против Зеленского. Ну это ладно, вполне адекватная реакция в духе демократического общества. А кто-то устроит Майдан. При наличии оружия на руках это с очень высокой вероятностью может привести к вооружённому конфликту. А, может, и сразу, без Майдана. Это уже будет конец Украины. С возможным расколом и расчленением. Очень надеюсь, что ошибаюсь и все эти мои опасения необоснованны.