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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10297102981029910300

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:28

  ЛАД написав:
Кто-то просто проголосует против Зеленского.

а есть хоть кто-то, кто проголосует за Зеленского? Даже если будет граница 91 + Курск
Востаннє редагувалось Примат в Сер 09 жов, 2024 08:29, всього редагувалось 2 разів.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:28

  ЛАД написав:
Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком

Гражданська то занадто, а масові безпорядки будуть обовязково. Харків точно не обмине. По перше буде нестабільність в заробітках особливо на нижній ланці харчового ланцюга, по другому ті хто прийдуть з фронту вже втратили повагу до дрібних грошей.
Росія може виграти як чечеченську виграла.
Просто вийшла після першої чеченської, зовнішнє фінансування припинилось а чеченці не змогли відновити нормальну життєздатну державу. В другій чеченській вже росія половину вакхабітів скупила.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:28

  Investor_K написав:Байден. Чому не іде на Рамштайн?

бо вураган
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:31

  Дюрі-бачі написав:katso різко змінив курс. Це як би завтра Зеленський замість Рамштайну поїхав в Москву підписувати капітуляцію
  ЛАД написав:Кто-то просто проголосует против Зеленского. Ну это ладно, вполне адекватная реакция в духе демократического общества. А кто-то устроит Майдан

Щось я думаю, що преЗЕдент буде тягнути по максимуму і з виборами і з відкриттям кордонів і з демобілізацією.

до кінця
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:33

  Примат написав:
  ЛАД написав:
Кто-то просто проголосует против Зеленского.

а есть хоть кто-то, кто проголосует за Зеленского? Даже если будет граница 91 + Курск

ЛАДи та інші "необучаємі"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:40

  ЛАД написав:Вроде хотелось бы чтобы мои внуки могли жить в Украине, а ехать куда-то только по собственному желанию, а не по необходимости.

А кто должен им это обеспечить? Вы, Ваши дети или я?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:40

  Velz написав:
  Bobua написав:
бо тоді знав би, що якщо дати право на викуп за 250тис.грв на рік

6 штук за год отсрочки? Не будут брать,дорого.Коррупция дешевле.Что бы победить коррупцию, нужно предлагать варианты проще и дешевле.


Дорого.
Але хіба не треба зробити шлях і для тієї незначної кількості людей, що гидяться корупцій/криміналів. І не мріють на кожному кроці “нажухати державу, бо вона нам ніц не далааааа...”

Тиловики-небюджетники розраховують, що вистачить самого ПДФО+ВЗ.
Їм недорого.
Їм 2в1.



  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Bobua написав:............
Вже вся країна знала би, хто не заплатив -- ті лайно, і їх копняками женемо на полігони й у військо. І їм лише 2міс треба протриматись на нулі, аби викупитись і ще й з прибутком (20+190*2-250=150тис, або менше, якщо були вихідні).

Це вибило би стілець з під усіх тецеканенависників...
От що б вони потім нили? “забороніть забирати лайно у військо, лайно має коституц.право довічно лишатись лайном!” -- от взагалі ж не звучить...

І корупцію би добряче рубануло!

Тут сегодня цитировали, что 6 млн. не обновили данные.
Если мы не можем справиться с этим, то как погнать их "їх копняками на полігони й у військо"?

іпсо, всі дані є в реєстрах


Якщо всі порядні люди офіційно допоможуть країні грошима в ці важкі часи... -- то до всіх інших можна підходити з усією буцифікальною ненавистю.
Востаннє редагувалось Bobua в Сер 09 жов, 2024 08:46, всього редагувалось 1 раз.
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:40

  Water написав:
  Игорь Алексеевич написав:[Эти объекты находятся вглуби страны и ПВО у Ирана не такое как у Ирака. Израилю дорого выйдет подлететь туда

Брехня, все це ППО постачали москалі, вони ж там все будували.
Тому Ізраїль, не бійся.

Здесь бывает цитируют Голду Меир - "во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." Интересно в ядерном центре в пустыне Негев вырабатывается и хранится оружейный плутоний, ну которого нет ? Похоже иранский гиперзвук преодолевает без проблем железный купол Израиля.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:41

Чому муха не їде на філіпіни?

  flyman написав:
  Investor_K написав:Байден. Чому не іде на Рамштайн?

бо вураган


Колись була «безкозирка» і «вураган» горяч в Тіндері (але дочка арендодавиці койкомісця режектнула завидного і перспективного).
А зараз сітківка і підвал, «в пішій доступності» від ШРТ
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