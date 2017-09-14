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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:28
ЛАД написав:
Кто-то просто проголосует против Зеленского.
а есть хоть кто-то, кто проголосует за Зеленского? Даже если будет граница 91 + Курск
Востаннє редагувалось Примат
в Сер 09 жов, 2024 08:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:28
ЛАД написав:
Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком
Гражданська то занадто, а масові безпорядки будуть обовязково. Харків точно не обмине. По перше буде нестабільність в заробітках особливо на нижній ланці харчового ланцюга, по другому ті хто прийдуть з фронту вже втратили повагу до дрібних грошей.
Росія може виграти як чечеченську виграла.
Просто вийшла після першої чеченської, зовнішнє фінансування припинилось а чеченці не змогли відновити нормальну життєздатну державу. В другій чеченській вже росія половину вакхабітів скупила.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:28
Investor_K написав:
Байден. Чому не іде на Рамштайн?
бо вураган
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:31
Дюрі-бачі написав:katso
різко змінив курс. Це як би завтра Зеленський замість Рамштайну поїхав в Москву підписувати капітуляцію
ЛАД написав:
Кто-то просто проголосует против Зеленского. Ну это ладно, вполне адекватная реакция в духе демократического общества. А кто-то устроит Майдан
Щось я думаю, що преЗЕдент буде тягнути по максимуму і з виборами і з відкриттям кордонів і з демобілізацією.
до кінця
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:33
Примат написав: ЛАД написав:
Кто-то просто проголосует против Зеленского.
а есть хоть кто-то, кто проголосует за Зеленского? Даже если будет граница 91 + Курск
ЛАДи та інші "необучаємі"
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:40
ЛАД написав:
Вроде хотелось бы чтобы мои внуки могли жить в Украине, а ехать куда-то только по собственному желанию, а не по необходимости.
А кто должен им это обеспечить? Вы, Ваши дети или я?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:40
Velz написав: Bobua написав:
бо тоді знав би, що якщо дати право на викуп за 250тис.грв на рік
6 штук за год отсрочки? Не будут брать,дорого.Коррупция дешевле.Что бы победить коррупцию, нужно предлагать варианты проще и дешевле.
Дорого.
Але хіба не треба зробити шлях і для тієї незначної кількості людей, що гидяться корупцій/криміналів. І не мріють на кожному кроці “нажухати державу, бо вона нам ніц не далааааа...”
Тиловики-небюджетники розраховують, що вистачить самого ПДФО+ВЗ.
Їм недорого.
Їм 2в1.
flyman написав: ЛАД написав: Bobua написав:
............
Вже вся країна знала би, хто не заплатив -- ті лайно, і їх копняками женемо на полігони й у військо. І їм лише 2міс треба протриматись на нулі, аби викупитись і ще й з прибутком (20+190*2-250=150тис, або менше, якщо були вихідні).
Це вибило би стілець з під усіх тецеканенависників...
От що б вони потім нили? “забороніть забирати лайно у військо, лайно має коституц.право довічно лишатись лайном!”
-- от взагалі ж не звучить...
І корупцію би добряче рубануло!
Тут сегодня цитировали, что 6 млн. не обновили данные.
Если мы не можем справиться с этим, то как погнать их "їх копняками на полігони й у військо"?
іпсо, всі дані є в реєстрах
Якщо всі порядні люди офіційно допоможуть країні грошима в ці важкі часи... -- то до всіх інших можна підходити з усією буцифікальною ненавистю.
Востаннє редагувалось Bobua
в Сер 09 жов, 2024 08:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:40
Water написав: Игорь Алексеевич написав:
[Эти объекты находятся вглуби страны и ПВО у Ирана не такое как у Ирака. Израилю дорого выйдет подлететь туда
Брехня, все це ППО постачали москалі, вони ж там все будували.
Тому Ізраїль, не бійся.
Здесь бывает цитируют Голду Меир - "во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим." Интересно в ядерном центре в пустыне Негев вырабатывается и хранится оружейный плутоний, ну которого нет ? Похоже иранский гиперзвук преодолевает без проблем железный купол Израиля.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 08:41
flyman написав: Investor_K написав:
Байден. Чому не іде на Рамштайн?
бо вураган
Колись була «безкозирка» і «вураган» горяч в Тіндері (але дочка арендодавиці койкомісця режектнула завидного і перспективного).
А зараз сітківка і підвал, «в пішій доступності» від ШРТ
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