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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 102991030010301103021030310304>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

💰 У жовтні зарплати військових зменшаться через підвищення військового збору.



Гетманцев, финансист от бога Кали Кали)
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 08:58

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком

Гражданська то занадто, а масові безпорядки будуть обовязково. Харків точно не обмине. По перше буде нестабільність в заробітках особливо на нижній ланці харчового ланцюга, по другому ті хто прийдуть з фронту вже втратили повагу до дрібних грошей.
Росія може виграти як чечеченську виграла.
Просто вийшла після першої чеченської, зовнішнє фінансування припинилось а чеченці не змогли відновити нормальну життєздатну державу. В другій чеченській вже росія половину вакхабітів скупила.

Так там же уже вагоны с лярдами бабла на Вэлыку Видбудову возле границы стоят?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:10

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

Так там же уже вагоны с лярдами бабла на Вэлыку Видбудову возле границы стоят?

та навіть якщо й стоять.
Люди вирвані з матриці. Связь врємьон розпалась.
Не так просто буде загнати селян назад до мотоблоку порпать землю і ритуально саджати та копати картоплю.
Багато з них вже стали асоціальними елементами як бобуа.
Йому й раніше подобалось митись з півторачок нагрітих на сонці, і навіть жінку хотів приучити до диких мандрів горами )
деелоіїзація деструктивна за своєю суттю.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:11

  Дюрі-бачі написав:katso різко змінив курс. Це як би завтра Зеленський замість Рамштайну поїхав в Москву підписувати капітуляцію
  ЛАД написав:Кто-то просто проголосует против Зеленского. Ну это ладно, вполне адекватная реакция в духе демократического общества. А кто-то устроит Майдан

Щось я думаю, що преЗЕдент буде тягнути по максимуму і з виборами і з відкриттям кордонів і з демобілізацією.

С выборамм - уже ж какой-то манифест, что "не раньше чем через пол года" подписали.
Да и с кордонами какой-то из "слуг" проект подавал, что "нэначаси" будет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:11

  Banderlog написав:та навіть якщо й стоять.
Люди вирвані з матриці. Связь врємьон розпалась.
Не так просто буде загнати селян назад до мотоблоку порпать землю і ритуально саджати та копати картоплю.
Багато з них вже стали асоціальними елементами як бобуа.
Йому й раніше подобалось митись з півторачок нагрітих на сонці, і навіть жінку хотів приучити до диких мандрів горами )
деелоіїзація деструктивна за своєю суттю.

Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:17

  Banderlog написав: Люди вирвані з матриці. Связь врємьон розпалась.
Не так просто буде загнати селян назад до мотоблоку порпать землю і ритуально саджати та копати картоплю.
Багато з них вже стали асоціальними елементами

Корінець.

В принципі, цю проблему вирішили б, якщо можновладці утримались від спокуси залучення цих змінившися в свої вошкання конкурентної боротьби за владу. Але ж не утримаються.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій.
Очередная схема отмывания денег. Гречка будет по 100грн. Чай по 80грн.((
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:20

  flyman написав:Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.

Цей силовий тил лусне так само, як і за часів Яника.
Точніше не лусне, а поділиться і буде метатися між центрами бурь)) або ігнорити і рубати далі капусту.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:21

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
  Banderlog написав:

та навіть якщо й стоять.
Люди вирвані з матриці. Связь врємьон розпалась.
Не так просто буде загнати селян назад до мотоблоку порпать землю і ритуально саджати та копати картоплю.
Багато з них вже стали асоціальними елементами як бобуа.
Йому й раніше подобалось митись з півторачок нагрітих на сонці, і навіть жінку хотів приучити до диких мандрів горами )
деелоіїзація деструктивна за своєю суттю.
будут плємєна дрєвляни, червляне, київляни і т.д.

знаете от кого произошли гопники? от Гоплян
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D0%B5
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:23

  Investor_K написав:Байден. Чому не іде на Рамштайн?

Вопрос в другом: нахрена этот Рамштайн был нужен, если все обговорили и решили еще во время приезда Зе в Штаты?
Решение простое и понятное - ждать результатов выборов в США. До этого любые встречи на высшем уровне по поводу Украины бессмысленные.
Вот и ухватился Байден за первую же возможность не поехать на Рамштайн.
Его можно понять... Он человек глубоко пожилой, к тому де "хромая утка", поэтому просто решил в цирке-болтовне не участвовать. Свою озабоченность и поддержку Украины ему удобнее выразить из Вашингтона.
antey1969
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